哈里和梅根「人民的婚禮」後去哪裏度蜜月？

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英國今年的王室大婚——哈里王子和梅根·馬克爾的婚禮，將於5月19日，星期六中午12點在倫敦西面溫莎城堡裏的聖喬治教堂舉行。下午1點，新郎和新娘將乘彩車在溫莎城裏巡遊。

這個教堂可以容納800人。

婚禮請柬已經寄給了600名賓客，另外還有200人將應邀參加婚禮當天的晚宴。

王室宣佈，婚禮沒有「政界賓客名單「。

圖片版權 Reuters Image caption 聖喬治教堂可容納800人

圖片版權 Getty Images Image caption 哈里和梅根的婚禮將在倫敦西面溫莎城堡的聖喬治教堂

那麼，婚禮完畢，出了溫莎堡的聖喬治教堂後，新郎新娘將去哪裏度蜜月呢？已經有各種猜測。

這裏有10個可能的選項。

塞舌爾北島

Image caption 非洲東部小國塞舌爾的北島是威廉王子和凱特王妃當年度蜜月的地方。弟弟和弟媳再去一次也未嘗不可。

菲律賓巴拉望島

圖片版權 ROMEO GACAD AFP/Getty Image caption 菲律賓西南的巴拉望島一個迷人之處是水下別有洞天，極適宜潛水。據梅根以前在圖片社交網站Instagram上透露，巴拉望是她的度假候選地之一。

納米比亞

Image caption 納米比亞為什麼也是哈里和梅根可能的蜜月去處？有消息說哈里和梅根考慮過納米比亞。那裏是南部非洲看野生動物的最佳地點之一。

馬爾代夫

圖片版權 Science Photo Library Image caption 馬爾代夫堪稱經典蜜月地點。蔚藍的海面上灑落著2000多個白沙環繞的島嶼，私家沙灘無數。

印度尼西亞

圖片版權 PA Image caption 印度尼西亞大大小小的島嶼共13000多個。哈里和梅根可以租一艘私家帆船周遊列島。

希臘海德拉島

Image caption 希臘大大小小的島嶼中，海德拉（Hydra）應該算是低調的。2016年，梅根為一位閨蜜的告別單身聚會選地方，就選這個島。它離希臘首都雅典不遠。

夏威夷

Image caption 加利福尼亞姑娘梅根曾在夏威夷度過一段童年時光，據說對那裏感情不一般。夏威夷堪稱世界各地新婚夫婦心目中度蜜月的「聖地」之一。

加勒比海的尼維斯

圖片版權 PA Image caption 哈里王子1993年曾隨母親戴安娜王妃到加勒比海的尼維斯度假，2016年又作為王子到那兒正式訪問。作為度蜜月的地方，也不失為合適的選擇。

非洲博茨瓦納

Image caption 博茨瓦納是哈里和梅根墜入情網的地方。2016年，他們在博茨瓦納星空下露營，感情升溫，然後就有了後來的一切。

意大利阿馬爾菲島

Image caption 意大利南部迷人的阿馬爾菲島是梅根最心儀的度假地之一。

」人民的婚禮 「點滴

英國媒體借用過去人們對已故戴安娜王妃的稱呼，」人民的王妃「，把戴安娜次子的婚禮稱為」人民的婚禮「。

這是英國2018「年度大婚」，但是賓客名單上沒有首相特里莎·梅，也沒有在野工黨領袖傑瑞米·科爾賓；沒有美國現任總統特朗普夫婦，也沒有前任奧巴馬總統夫婦。

王室4月10日發表聲明，解釋了哈里婚禮賓客名單制定的原則是只請跟新郎新娘關係密切的人，包括親屬，沒有政界要人擬邀名單。理由是哈里在王位繼承序列上僅排名第五。

奧巴馬和米歇爾夫婦是哈里和梅根的好友，已經證實他們沒有收到請柬。

除了婚禮和晚宴的賓客之外，有1200多位英國普通民眾得到邀請，屆時到溫莎城堡裏觀禮。

到目前為止，馬克爾女士的婚紗仍然保密。

參加婚禮怎麼著裝？規矩要求都印在請柬上了。

男士應著婚宴男禮服，白襯衫、領帶或領結，可能再加一頂高禮帽，裏面或許有西裝背心。

女士則禮服禮帽，裙長及膝。

圖片版權 PA Image caption 坎特布雷大主教威爾比（Justin Welby）是主婚人。

喜酒：午餐和晚宴

婚禮和新人彩車巡遊溫莎城結束後，女王伊麗莎白二世在聖喬治大廳設午宴招待600名賓客。據悉，梅根·馬克爾凖備打破習俗，在婚慶午餐上發表講話。

當天晚上，新郎的父親查爾斯王子將在溫莎城裏離溫莎堡不遠的浮若閣摩爾宮（Frogmore House）設婚慶晚宴招待。

哈里和梅根的婚禮開支由王室承擔，包括教堂儀式、音樂、鮮花和招待酒會。

新郎新娘為吉日選擇有機檸檬和接骨木花口味蛋糕，交給一位在東倫敦開了家糕餅店的美國加州糕點師兼食品作家克萊爾·普塔克（Claire Ptak）來做，以體現婚事的跨大西洋特色。

鮮花包括白玫瑰、牡丹和毛地黃。這幾樣是馬克爾女士的最愛。婚禮當天，新郎和新娘所到之處，都將被新花簇擁。

圖片版權 PA Image caption 皇家收藏協會（Royal Collection Trust）發行的官方紀念盤，49英鎊。

與民同慶

肯辛頓宮發表聲明說，哈里王子和馬克爾女士希望與民眾同喜共慶。

英格蘭和威爾士各地的酒吧獲准在婚禮前夕和當天延長營業時間一小時，凌晨1點關門。

王室婚慶少不了紀念品，王室紀念品少不了皇家收藏協會發行的瓷器。

製作這些紀念品的必須是有王室特許的品牌廠商。