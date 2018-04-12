哈里和梅根「人民的婚禮」後去哪裏度蜜月？
英國今年的王室大婚——哈里王子和梅根·馬克爾的婚禮，將於5月19日，星期六中午12點在倫敦西面溫莎城堡裏的聖喬治教堂舉行。下午1點，新郎和新娘將乘彩車在溫莎城裏巡遊。
這個教堂可以容納800人。
婚禮請柬已經寄給了600名賓客，另外還有200人將應邀參加婚禮當天的晚宴。
王室宣佈，婚禮沒有「政界賓客名單「。
那麼，婚禮完畢，出了溫莎堡的聖喬治教堂後，新郎新娘將去哪裏度蜜月呢？已經有各種猜測。
這裏有10個可能的選項。
- 塞舌爾北島
- 菲律賓巴拉望島
- 納米比亞
- 馬爾代夫
- 印度尼西亞
- 希臘海德拉島
- 夏威夷
- 加勒比海的尼維斯
- 非洲博茨瓦納
- 意大利阿馬爾菲島
」人民的婚禮 「點滴
英國媒體借用過去人們對已故戴安娜王妃的稱呼，」人民的王妃「，把戴安娜次子的婚禮稱為」人民的婚禮「。
這是英國2018「年度大婚」，但是賓客名單上沒有首相特里莎·梅，也沒有在野工黨領袖傑瑞米·科爾賓；沒有美國現任總統特朗普夫婦，也沒有前任奧巴馬總統夫婦。
王室4月10日發表聲明，解釋了哈里婚禮賓客名單制定的原則是只請跟新郎新娘關係密切的人，包括親屬，沒有政界要人擬邀名單。理由是哈里在王位繼承序列上僅排名第五。
奧巴馬和米歇爾夫婦是哈里和梅根的好友，已經證實他們沒有收到請柬。
除了婚禮和晚宴的賓客之外，有1200多位英國普通民眾得到邀請，屆時到溫莎城堡裏觀禮。
到目前為止，馬克爾女士的婚紗仍然保密。
參加婚禮怎麼著裝？規矩要求都印在請柬上了。
男士應著婚宴男禮服，白襯衫、領帶或領結，可能再加一頂高禮帽，裏面或許有西裝背心。
女士則禮服禮帽，裙長及膝。
喜酒：午餐和晚宴
婚禮和新人彩車巡遊溫莎城結束後，女王伊麗莎白二世在聖喬治大廳設午宴招待600名賓客。據悉，梅根·馬克爾凖備打破習俗，在婚慶午餐上發表講話。
當天晚上，新郎的父親查爾斯王子將在溫莎城裏離溫莎堡不遠的浮若閣摩爾宮（Frogmore House）設婚慶晚宴招待。
哈里和梅根的婚禮開支由王室承擔，包括教堂儀式、音樂、鮮花和招待酒會。
新郎新娘為吉日選擇有機檸檬和接骨木花口味蛋糕，交給一位在東倫敦開了家糕餅店的美國加州糕點師兼食品作家克萊爾·普塔克（Claire Ptak）來做，以體現婚事的跨大西洋特色。
鮮花包括白玫瑰、牡丹和毛地黃。這幾樣是馬克爾女士的最愛。婚禮當天，新郎和新娘所到之處，都將被新花簇擁。
與民同慶
肯辛頓宮發表聲明說，哈里王子和馬克爾女士希望與民眾同喜共慶。
英格蘭和威爾士各地的酒吧獲准在婚禮前夕和當天延長營業時間一小時，凌晨1點關門。
王室婚慶少不了紀念品，王室紀念品少不了皇家收藏協會發行的瓷器。
製作這些紀念品的必須是有王室特許的品牌廠商。