誰受孤獨影響更大 年輕人還是老年人

圖片版權 Getty Images Image caption 研究發現，孤獨更容易影響年輕人和女性

人的一生中或多或少會經歷孤獨，而一般人會認為老年人會更感到孤獨。

然而，根據最近英國國家統計署（ONS）的一份調查發現，年輕人比老年人其實更感到孤獨。

調查發現10%的年輕人（16到24歲）"總是或經常性"感到孤獨，這一比例佔到各年齡段的最高， 並比65歲以上老人組高出近3倍。

研究人員認為，這其中的原因可能是老年人對孤獨"更有彈性"。

該調查還發現，參與調查的人中，每20人中就有1人經常感到孤獨。

人們開始越來越重視孤獨問題，並把它看作一個重要的社會問題。

每年，英國有數百萬人飽受孤獨困擾。由於種種原因，一些人經常缺少與他人互動的機會，過著"與社會隔絶"的日子。

更堅強

圖片版權 Getty Images Image caption 研究顯示，老年人能更好地應對孤獨

雖然過去人們更容易把孤獨與老年人聯繫起來，但這次的調查顛覆了這一概念。

調查還發現，隨著年齡增長，年輕人的孤獨感會有所減輕。

此外，比較有意思的是年齡在75歲以上的老人反而更堅強，他們比16-24歲之間的年輕人感到孤獨的比例低63倍。

這似乎顯示，隨著年齡增長以及閲歷增多，人們抵抗孤獨的能力也會隨之增強。

英國有關專家認為，年輕人之所以受到孤獨的困擾最大可能跟社交媒體和"數字世界"有關。

這些剛剛成年的年輕人往往在社交媒體上有數千個"朋友"，但卻缺乏真正的依靠和支持。因此，社交媒體可能會加劇這種社會孤獨感。

不願承認孤獨

圖片版權 Getty Images Image caption 社交媒體反而讓年輕人更孤獨

女性通常比男性更願意表達孤獨情感。男性相對而言不願意承認他們感到孤獨。

當然，孤獨不只屬於年輕人和老年人。那些單身、中年、獨處或是身體不好的人也屬於高危人群。

孤獨還與歸屬感有關，例如年輕的租房者，他們對所在的社區缺乏歸屬感。

跟性格關係不大

調查還關注了孤獨與疾病、失業等方面的關聯。顯然，疾病與失業令人更容易感到孤獨。

同時，護理人員由於其工作性質時常見不到朋友，也更容易感到孤獨。

而那些孤獨感較少的人包括一些年長者、男性、有伴侶人士、有工作者、有房產以及健康情況良好者等。

分析人士認為，這表明孤獨和性格的關係不大，而受其他一些因素的影響。

專家說，孤獨病就像每天抽15支香煙一樣有害，並建議大家相互關照，比如跟你的鄰居打個招呼，看看他們怎樣，無論對方是年長者，或是自己家人不在身邊的年輕母親，其實就是這麼簡單。