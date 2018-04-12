被毒殺俄國間諜女兒發聲明 否認想申請政治疪護

圖片版權 Yulia Skripal/Facebook Image caption 尤利婭上月懷疑被毒害後，留院超過一個月，早前康復後出院。

早前懷疑被毒害的前俄羅斯間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）的女兒尤利婭（Yulia Skripal）發表聲明，拒絶與俄國駐英大使館聯絡，也聲言其他人的說法「不能代表」她或她父親的意見。

她透過英國警方發表聲明，透露現在有經過「特別訓練」的警員照顧她，也有給她解釋當局調查的過程。她又說，自己可跟家人及朋友聯繫。

她在周一（4月9日）已經離開醫院，住在英國當局指定的安全屋。她的父親目前仍在薩利斯伯裏（Salisbury）一家醫院，情況嚴重。

俄國駐英大使館早前在社交網站推特上，恭賀尤利婭康復出院，但要求有關方面證明她是自願接受英方為她凖備的安排。尤利婭在聲明中也提及，她知道俄羅斯當局有「善意地」向她提供可行的協助，但目前並不希望接受他們的幫助，如果她改意主意，她知道如何聯絡俄方。

一名居住在俄羅斯的尤利婭的親屬維多利亞（Viktoria Skripal ）日前接受媒體訪問時透露，尤利婭曾計劃在外國申請政治疪護，但沒有說明是在哪一個國家。

尤利婭在聲明中否認，指維多利亞的說法只是維多利亞自己的「意見和推測」，不代表她和她父親的意見。尤利婭又說，她目前的身體狀況不能跟媒體做訪問，而她親身跟媒體把事情說清楚前，其他人不應代表她或她父親說話。

她又在聲明中感謝維多利亞的關心，但同時要求對方不要聯絡她，也不要到英國探望她。

Image caption 斯克里帕爾和尤利婭被毒害的消息傳出後，維多利亞接受過多家俄羅斯和西方媒體的訪問，但尤利婭指維多利亞的言論不代表自己和父親的看法。

圖片版權 AFP Image caption 斯克里帕爾懷疑被毒害前數天，有監控鏡頭攝得他在薩利斯伯裏一家商店購物。

事情最新發展如何？

克里帕爾曾在俄羅斯情報總局（GRU）工作，後來被英國招攬，向軍情六處（MI6）提供有關俄羅斯特工在歐洲各國的部署，後來被俄方拘捕、判囚。他在2010年獲時任俄羅斯總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）特赦。隨後美國和俄羅斯達成協議，交換被捕間諜，斯克里帕爾為其中一名獲安排到西方國家的間諜，自此住在薩利斯伯裏。

他在三月和到英國探望她的女兒尤利婭被發現昏迷在薩利斯伯裏一個公園，懷疑被人以神經毒劑「企圖謀殺」。

英國首相特雷莎‧梅（Theresa May）指，兩人是被一種稱為"諾維喬克"（Novichok）的神經毒劑所害，而這種毒劑只在俄羅斯有製造。特雷莎‧梅要求俄方解釋為何這種俄製的毒劑會出現在薩利斯伯裏，但俄羅斯沒有在英方設下的限期前回復，於是下令驅逐23名俄國駐英外交官。

英國發出命令後，29個國家為顯示與英國團結，同樣下令驅逐俄羅斯駐當地的一些大使館人員，總共145人。俄羅斯以牙還牙，分別下令驅逐當地英國大使館和美國大使館一些外交官。俄方還下令關閉當地的英國文化協會和英國駐聖彼得堡的領事館。

面對指控，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）指英國在「玩弄政治」，無視規管化學武器的相關國際條約。他指，如果英國按《化學武器公約》中的規定向俄方提出正式要求，俄羅斯必定會在十天的限期內提交回復。

俄國外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）也反駁，神經毒劑的來源可以是英國本土、捷克、斯洛伐克、瑞典、甚至美國。她說，許多前蘇聯的科學家都在這些國家生活，並把製造這些毒劑的技術一併帶到這些國家。

圖片版權 Moscow District Military Court/TASS Image caption 俄羅斯前特工斯克里帕爾被指變節，為英國提供機密情報，被判囚13年。

這場外交戰中還出現了一個插曲。英國外交部早前刪除指控該款神經毒劑是俄國製造的一則推特貼文，引來在野工黨的批評。領袖雷米‧科爾賓（Jeremy Corbyn）說，外相約翰遜（Boris Johnson）曾引述位於波頓當（Porton Down）的英國國防部實驗室（DSTL），指毒劑來自俄羅斯的說法「無可置疑」。

俄羅斯駐英大使館在推特上發出英國外交部刪除貼文的截圖，截圖顯示外交部指波頓當的專家確定克里帕爾和他的女兒尤利婭是被神經毒劑"諾維喬克"所害。俄羅斯駐英大使館又引述英國國防部實驗室後來發的澄清，指專家只負責分辦毒劑的種類，不負責查清來源。

英國外交部解釋，被刪除的貼文是該國駐英大使發言的實時紀錄，但沒有「凖確地紀錄大使所說的話」，因此刪除貼文。