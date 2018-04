英國王室又添新丁 威廉和凱特的小王子出生

圖片版權 PA Image caption 威廉夫婦一家

劍橋公爵夫人凱特誕下一名小王子。他將是王室的第5位繼承人,也是女王的第6位重孫子。

小王子是威廉和凱特夫婦的第3個孩子。他出生時重達約3.8公斤。

肯辛頓宮發表的聲明說,母子平安。

早些時候,凱特在威廉的陪伴下入院待產。

像前兩次一樣,威廉和凱特選擇了同一家醫院,位於倫敦市中心的聖瑪麗醫院的私家病房——麗都翼(the Lindo Wing at St Mary's Hospital)。

兩人在2013年和2015年生喬治王子和夏洛特公主時也是選擇這家醫院。

威廉和凱特周一(23日)進入聖瑪麗醫院的麗都翼。

凱特3月22日參加完最後一次慈善午膳活動後就開始修產假。

第5位王室繼承人

圖片版權 DUCHESS OF CAMBRIDGE Image caption 喬治小王子

威廉和凱特的第3個孩子將是英國王室的第5位繼承人,同時也是女王伊麗莎白二世的第6位重孫子。

按照慣例,王室寶寶會在白金漢宮前院裏架起一塊金色的牌子,宣佈寶寶的出生。

兩位資深御醫,產科醫生索普-比斯頓(Guy Thorpe-Beeston)和婦科醫生法辛(Alan Farthing)負責接生事宜。

他們也是當時負責喬治王子和夏洛特公主出生的醫生。

圖片版權 HRH THE DUCHESS OF CAMBRIDGE Image caption 夏洛特公主

寶寶名字

英國博彩公司已經就新生兒的名字進行押賭,如果是女孩比較有可能的名字為瑪麗(Mary)、愛麗斯(Alice)、 亞歷山德拉(Alexandra)、伊麗莎白(Elizabeth)以及維多利亞(Victoria)。

如果是男孩則可能叫亞瑟(Arthur)、艾爾伯特(Albert)、弗雷德里克(Frederick)、詹姆斯(James)和菲利普(Philip)。

上周六(21日)是英女王伊麗莎白的生日。

聖瑪麗醫院的門外已經擠滿了喜迎王室寶寶的人群,他們包括記者、遊客等來自全世界各地的人。

圖片版權 PA Image caption 聖瑪麗醫院門外擠滿了來自全世界各地的人

有人更是早早就在醫院的門外搭起了帳篷,凖備佔據最有利位置。

今年36歲的凱特,在懷孕初期有嚴重的妊娠反應(severe morning sickness)。據說這種情況影響兩百分之一的孕婦。

作為家中的第3名嬰兒,這位王室寶寶繼位的可能性不大,但也決不是沒有可能。

從歷史上來看,喬治三世和夏洛特王后的第3個孩子威廉四世(the third child of George III and Queen Charlotte, William IV)曾在1830到1837年之間繼位。

他在哥哥喬治四世去世後繼承了王位,喬治四世死時沒有繼承人。