英國王室又添新丁 威廉和凱特的小王子出生
劍橋公爵夫人凱特誕下一名小王子。他將是王室的第5位繼承人，也是女王的第6位重孫子。
小王子是威廉和凱特夫婦的第3個孩子。他出生時重達約3.8公斤。
肯辛頓宮發表的聲明說，母子平安。
早些時候，凱特在威廉的陪伴下入院待產。
像前兩次一樣，威廉和凱特選擇了同一家醫院，位於倫敦市中心的聖瑪麗醫院的私家病房——麗都翼（the Lindo Wing at St Mary's Hospital）。
兩人在2013年和2015年生喬治王子和夏洛特公主時也是選擇這家醫院。
威廉和凱特周一（23日）進入聖瑪麗醫院的麗都翼。
凱特3月22日參加完最後一次慈善午膳活動後就開始修產假。
第5位王室繼承人
威廉和凱特的第3個孩子將是英國王室的第5位繼承人，同時也是女王伊麗莎白二世的第6位重孫子。
按照慣例，王室寶寶會在白金漢宮前院裏架起一塊金色的牌子，宣佈寶寶的出生。
兩位資深御醫，產科醫生索普-比斯頓（Guy Thorpe-Beeston）和婦科醫生法辛（Alan Farthing）負責接生事宜。
他們也是當時負責喬治王子和夏洛特公主出生的醫生。
寶寶名字
英國博彩公司已經就新生兒的名字進行押賭，如果是女孩比較有可能的名字為瑪麗（Mary）、愛麗斯(Alice)、 亞歷山德拉(Alexandra)、伊麗莎白（Elizabeth）以及維多利亞（Victoria）。
如果是男孩則可能叫亞瑟（Arthur）、艾爾伯特(Albert)、弗雷德里克(Frederick)、詹姆斯(James)和菲利普(Philip)。
上周六（21日）是英女王伊麗莎白的生日。
聖瑪麗醫院的門外已經擠滿了喜迎王室寶寶的人群，他們包括記者、遊客等來自全世界各地的人。
有人更是早早就在醫院的門外搭起了帳篷，凖備佔據最有利位置。
今年36歲的凱特，在懷孕初期有嚴重的妊娠反應（severe morning sickness）。據說這種情況影響兩百分之一的孕婦。
作為家中的第3名嬰兒，這位王室寶寶繼位的可能性不大，但也決不是沒有可能。
從歷史上來看，喬治三世和夏洛特王后的第3個孩子威廉四世（the third child of George III and Queen Charlotte, William IV）曾在1830到1837年之間繼位。
他在哥哥喬治四世去世後繼承了王位，喬治四世死時沒有繼承人。