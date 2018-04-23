英國王室給寶寶起名會考慮哪些元素

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英國凱特王妃星期一（23日）在倫敦一家醫院順利誕下她與威廉王子的第三個孩子。

小王子出生時體重達約3.8公斤。肯辛頓宮發表的聲明說，母子一切"都好"。

這位小王子是英國王室的第5位繼承人，同時也是女王伊麗莎白二世的第6位重孫子。

現在，人們都在猜測這位小王子會叫什麼名字。

英國博彩公司認為，小王子叫這些名字的可能性最大：亞瑟（Arthur），賠率6/1、艾爾伯特(Albert)，11/1、弗雷德里克(Frederick)，13/1、詹姆斯(James)，13/1和菲利普(Philip)，11/1。

英國公眾希望小王子的名字能延續英國王室傳統的名字。

圖片版權 PA Image caption 小王子是威廉夫婦的第三個孩子。

威廉和凱特給喬治和夏洛特起名時的確選擇了英國王室的一些傳統名字。

但專家說，這次小王子的名字中也許會體現凱特娘家的一些名字。

然而，威廉和凱特這次會選擇更現代一點的名字嗎？

專家對此持懷疑態度。因為王室在選擇名字時，還是有一定的傳統的。

多方考慮

王室評論人士理查德表示，王室在起名字時可能會考慮3個層面。

首先是父母個人的喜好；其次，名字往往與過去及現在的王室成員有關聯；最後，也要考慮一下英國的公眾。

此外，他們還會徵求女王的建議，當然女王不一定會干預，但女王絶對會在名字向公眾公布之前早就知道了。

圖片版權 Getty Images Image caption 專家說，小王子的名字可能會體現凱特家族的姓氏

博彩公司過去曾經成功地預測了喬治小王子的名字（全名是喬治·亞歷山大·路易 George Alexander Louis），但是對夏洛特小公主（夏洛特·伊麗莎白·戴安娜 Charlotte Elizabeth Diana)的名字的預測，博彩公司則運氣不佳。

此外，在給王室新成員起名時也應該避免與現在王室成員的名字重名，因為這樣容易出現混淆。

還有專家說，威廉和凱特這次在考慮小王子名字時，也可能會考慮凱特家族那邊的名字。

英國《王室雜誌》編輯李特爾認為，威廉和凱特會選擇更傳統的王室名字，但可能會在第二個或是第三個名字時考慮使用凱特家族的一些名字。