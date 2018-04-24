王室新寶寶會否助力英國經濟

圖片版權 AFP Image caption 王室寶寶的出生讓許多王室粉絲十分高興。

春天到了，王室寶寶的誕生讓一些人感到更加開心。

最近幾年，英國人收入增速趕不上通脹，消費者信心持續低迷，因此也有經濟學家稱人們的實際收入有所縮水。

由於消費減少，英國已有幾家大型零售商的商鋪關門歇業，有的甚至整體關停。

這位新生嬰兒的到來可能讓英國人鬆開捂緊的錢包嗎？

大家花錢會更多嗎？

對於這個問題，眾人看法不一。但有一家公司對此充滿信心。英國獨立品牌評估機構Brand Finance預計，新生的小王子在一歲生日前會為英國經濟帶來5000萬英鎊的增長。

品牌金融公司（Brand Finance）首席執行官黑格（David Haigh）表示："對英國嬰兒產品製造商和零售商來說，小王子的出生也是一個巨大商機，他們可以借機促銷。"

高端母嬰產品零售商JoJo Maman Bebe便觀察到這一機會。該公司經營主管勞拉·泰尼森（Laura Tenison）稱，"王室和有關新聞都是巨大推動力"。

"凱特王妃懷夏洛特公主時曾經穿過一件我們品牌的外套，那個產品隨即銷售一空。這次懷孕時她又穿了那件外套。"

喬治王子和夏洛特公主出生後，英國母嬰用品服飾品牌Mothercare稱，旗下新生兒服裝系列銷售有所增長。

這一系列以傳統印花搭配紅色、白色及藍色。公司一發言人表示，該系列一直暢銷。

然而天達（Investec）首席經濟學家蕭奧（Philip Shaw）認為，儘管小王子可能會對個別服裝產品的銷售有利，但對更廣義以上的英國經濟意義並不大。

"從歷史上來看，一個新生的王室寶寶通常不會對經濟產生實質影響。這次好像更是不會有重要促進作用，要記住，囊中羞澀的家庭有許許多多。"

圖片版權 PA Image caption 受此影響，Brand Finance預計紀念品、紀念幣、食品及飲品銷量會增加。

如果消費確實更活躍呢？

品牌金融公司（Brand Finance）的名單中包含許多產品：紀念品、紀念幣、食品及飲品。而JoJo Maman Bebe的記錄同時顯示，推車及嬰兒服裝等相關產品的銷售也會增加。

蕭奧也承認，王室寶寶和即將到來的哈里王子與梅根的婚禮使得外界持續關注王室，也會增加王室的受歡迎程度。

"這股王室活動風應該會持續吸引外國遊客來到英國，"他說。

"因此飛往英國的航班、餐廳消費、住宿消費領域都會受益。"

王室寶寶風頭不再？

這是威廉王子與凱特王妃的第三個孩子，也僅僅是王室第五順位繼承人。而哈里王子與梅根的婚禮也只剩不到一個月了。

黑格表示這位王室寶寶的商業影響確實會受一些影響。

這位小王子的商業影響價值預估為5000萬英鎊，而他的哥哥喬治王子為7500萬英鎊，姐姐夏洛特公主達到1億英鎊。

"第三位王室寶寶吸引的注意力不比之前兩位，這不難理解，而且接下來的哈里王子婚禮也掩蓋了一點他的風光，"他表示。

圖片版權 PA Image caption 根據傳統，搖鈴人（Town Cryer）宣告這一消息。

這種效應能持續多久？

泰尼森比較樂觀，認為這種效應永遠不會褪色："我們現在正在美國開設JoJo賣場，在那裏這（王室）是他們的首要話題。"

"這種效應會以一種謹慎的方式持續，會一直存在。"

品牌金融公司也認為王室的效應會一直存在。

黑格表示，2018年英國經濟預計整體增長超過10億英鎊，其中主要歸功於王室婚禮，但他同時指出，君主制每年都在為經濟增長做出貢獻。

品牌金融公司預計2017年英國經濟增長接近18億英鎊。