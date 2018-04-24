倫敦將用禮炮迎接威廉和凱特第二位小王子出生
- 2018年 4月 24日
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劍橋公爵夫婦威廉和凱特的第三個孩子，又一位小王子的出生。英國王室寶寶的誕生一直都是舉國歡慶的事。倫敦市中心將舉行特別的禮炮鳴放儀式。
剛剛出生的小王子將是英國王室的第5位繼承人，也是女王的第六位重孫子。
像他的哥哥姐姐一樣，這位小王子也是出生於同一家醫院，位於倫敦市中心的聖瑪麗醫院。
目前，小王子的名字還沒有對外公布。但凱特和小王子已經在周一回到了肯辛頓宮。
小王子名字
目前，大家都在期待小王子的名字。但英國博彩公司認為，小王子叫這些名字的可能性最大：亞瑟（Arthur），賠率6/1、艾爾伯特(Albert)，11/1、弗雷德里克(Frederick)，13/1、詹姆斯(James)，13/1和菲利普(Philip)，11/1。
作為家中的第三名嬰兒，這位王室寶寶繼位的可能性不大，但也決不是沒有可能。
從歷史上來看，喬治三世和夏洛特王后的第三個孩子威廉四世（the third child of George III and Queen Charlotte, William IV）曾在1830到1837年之間繼位。
他在哥哥喬治四世去世後繼承了王位，喬治四世死時沒有繼承人。威廉四世的另一位哥哥約克公爵弗雷德里克(Frederick), 也已經死亡。