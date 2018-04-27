英國王室新寶寶命名為路易王子

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英國劍橋公爵夫婦威廉和凱特給周一（23日）出生的小王子取名為路易·亞瑟·查爾斯（Louis Arthur Charles） 。

肯辛頓宮的一則推文證實了小王子的新名。他將被尊稱為劍橋路易王子殿下 （His Royal Highness Prince Louis of Cambridge）。

路易王子將是英國王位的第五位繼承人。

路易也是他哥哥喬治王子的中間名字。亞瑟則是女王的父親國王喬治六世（King George VI）的中間名。

圖片版權 Getty Images Image caption 路易小王子

查爾斯當然是小王子的爺爺查爾斯王子的名字。

本周早些時候，威廉王子表示小王子"睡覺還好，表現還不錯"。

之前，英國博彩公司認為，小王子叫這些名字的可能性最大：亞瑟（Arthur），賠率6/1、艾爾伯特(Albert)，11/1、弗雷德里克(Frederick)，13/1、詹姆斯(James)，13/1和菲利普(Philip)，11/1。

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博彩公司過去曾經成功地預測了喬治小王子的名字（全名是喬治·亞歷山大·路易 George Alexander Louis）。

但是對夏洛特小公主（夏洛特·伊麗莎白·戴安娜 Charlotte Elizabeth Diana)的名字的預測，博彩公司則運氣不佳。

英國《王室雜誌》編輯李特爾早些時候也表示，威廉和凱特會選擇更傳統的王室名字。

之前也有專家說，威廉和凱特這次在考慮小王子名字時，也可能會考慮凱特家族那邊的名字。

但目前並不知道，凱特家族中是否有人使用過這些名字。