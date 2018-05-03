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最新調查揭露了人們一直感到好奇的問題，在英國哪個城鎮工作的收入最高？哪個城鎮工作的收入最低？答案並不如我們想像中的簡單。

英國國家統計局（Office for National Statistics）調查英國城鎮的工作收入，這裏所說的城鎮是指人口超過13.5萬人的主要城市地區（PUAs, primary urban areas），一共有63個。

調查發現，有15個城鎮的工作收入超過平均每周所得539英鎊（年薪28,028英鎊），48個城鎮的工作收入低於平均每周所得。

究竟為什麼有些城鎮的工作收入高於其他城鎮呢？

高薪城鎮

毫不意外，英國收入最高的地區是倫敦，在倫敦工作的平均周薪高達727英鎊（年薪37,804英鎊）。

緊跟在倫敦之後的，周薪超過600英鎊的其他6個地方，也都是英格蘭東南部的城鎮，分別是雷丁（Reading），克勞利（Crawley），米爾頓凱恩斯（Milton Keynes），劍橋（Cambridge），斯勞（Slough）和牛津（Oxford）。

主要原因是在這些地方工作的人很大一部分都是工資比較高的高技術工作者，這些地方靠近倫敦，因此也能吸引付得起高額工資的企業。

但也不只是東南部地區才有高薪人士，愛丁堡（Edinburgh）、阿伯丁（Aberdeen）和德比（Derby）這3個城鎮分別靠著金融業、鑽油業和製造業，平均每周所得雖然沒有超過600英鎊，但也非常接近。

「低端」城鎮？

令人意外的是，63個人口超過13.5萬的主要城市地區，工作收入最低的竟然也是一個靠近倫敦的小鎮：紹森德（Southend）。

紹森德工作收入平均每周413英鎊，勉強超過倫敦每周收入的一半，難怪紹森德有五分之一的工作人口通勤到倫敦工作。

事實上，通勤到倫敦工作的紹森德居民，和那些在鎮上工作的人相比，每周平均收入多了144英鎊。

南北差距

除了倫敦附近的紹森德之外，英國各地城鎮的工作收入高低明顯呈現南北差距，大多數低薪城鎮都位於約克郡（Yorkshire）和英格蘭西北地區。

貝爾法斯特和卡迪夫雖然是北愛爾蘭和威爾士的首府，但每周工作所得卻低於全國平均收入，分別只有514英鎊和505英鎊。

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究竟為何？

那麼，究竟為什麼一些城鎮的工作收入高，一些城鎮的工作收入低呢？

簡單來說這是因為職業類別不同而導致的，例如，雷丁和米爾頓凱恩斯有超過12%的工作屬於高級管理人員，這類工作平均每周收入915英鎊（年薪47,580英鎊）。

另外，知識和技術水平也是收入差別的因素之一，例如，收入最低的五個城鎮中，有大學學歷的居民比例也最低。

但這並不能說明為什麼同一個職業類別，在不同城市收入卻不一樣？

這又牽涉到每個城鎮的生活成本有高有低，倫敦生活成本高於其他地方，房價也更高，企業只能提高工資來吸引人才。

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如何提高低薪城鎮工資？

想要提高低薪城鎮的工資，就必須在那裏創造更多高收入工作，但這又涉及生產力的問題，只有提高生產力才能增加收入。

過去10年來，高薪城鎮的工作人口（16至64歲）增長最多，低薪城鎮生涯發展機會少，收入低，工作人口慢慢減少。

創造更多工作機會只能解決部分問題，提高收入才是改善低薪城鎮及其居民命運的關鍵重點。