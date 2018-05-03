Image caption 麗貝卡·巴克說性癮不但影響她的生活，也毀壞了她和伴侶的關係。

麗貝卡·巴克（Rebecca Baker） 是一位芳齡37歲，3個孩子的媽媽。

按照中國的一句古話，這個年齡在生理需求上可能正處於"如狼似虎"的年齡，但是如果一天做愛5次還不夠，是不是有點太過了？

這種性愛成癮或性癮（sex addict/sex addition）是不是一種病？

英國關注兩性關係的慈善機構Relate呼籲把性愛成癮這種情況與酗酒以及吸毒一樣納入英國全民衛生保健體系（NHS），作為一種症狀得到免費諮詢和治療。

那麼患有這種性愛成癮的人都有哪些症狀？這又給他們個人、兩性關係及家庭生活帶來什麼樣的影響和衝擊呢？

巴克的故事

巴克女士是從2014年開始出現這種症狀的。"最嚴重"的時候，她一天做愛5次都無法滿足，根本無法自拔。

這意味著，她腦子裏總是在想著做愛這件事。她天天纏著自己的伴侶要做愛。

性已經佔據她的全部身心和生活， 一開始她的伴侶還不太介意，但時間長了開始無法理解。幾個月後已經無法招架，最終導致兩人關係破裂，分道揚鑣。

"做愛後會立即讓我振奮起來，但好景不長。5分鐘後我的慾望又來了，"巴克說。

這種慾火焚身，不能自拔的狀況讓巴克痛不欲生。她開始深居簡出，每天悶在家裏不肯與人接觸。因為她深感羞愧。

圖片版權 REBECCA BARKER Image caption 巴克和伴侶分手後，徹底改變生活方式以期能控制自己的性癮。

儘管她知道並沒有人知道她內心的想法，但仍然覺得不自在。

巴克的伴侶最初以為巴克可能有婚外情，繼而感到內疚才想用做愛來彌補。

但不久後兩人的關係徹底破裂，以分手而告終。

其實，巴克2012年在生下她第三個孩子後被診斷患有抑鬱症。

2014年，她的情況出現惡化。她去看了心理醫生。但她的心理醫生總是說會給她調換藥物，但從未表示幫助她解決性愛成癮的問題，也未為她介紹可求助的慈善組織。

這一年發生了許多事：巴克換了工作，與伴侶分手並搬到了法國。

"為了戰勝抑鬱症和性愛成癮，我做出了許多生活方式的改變。這些對我來說還是有用的，"她說。

慈善組織Relate把"失控"的性行為定義為性愛成癮或性癮。

世界衛生組織預期將於2019年5月批准把"強迫性性行為紊亂"（compulsive sexual behaviour disorder）納入其國際疾病分類（International Classification of Diseases, ICD）中。

圖片版權 Getty Images

格雷厄姆（化名）

患有這種性愛成癮的人，男女都有。格雷厄姆也是無法控制自己性慾衝動。這導致他無數次出軌，內心保受"愧疚"的折磨，覺得對不起妻子。

"當你達到對性愛癡迷的程度，每時每刻都在想著性。從早晨一睜眼直到晚上入睡前。"

"這簡直太恐怖了，一點也不好受，而且毫不性感可言。"

"這種病把人都毀，人生也完了。"格雷厄姆說。

格雷厄姆60多歲。他說，這幾年他每月要花費數百英鎊使用性工作者來滿足他的生理需求。

一開始，他背著妻子大搞婚外情，幾乎一個接著一個。

"我不久就意識到最快捷、最方便的做法是花錢找性工作者來解決我的性愛成癮問題。一周三、四次"。

他說，這有點像酗酒者一樣，腦子裏時時刻刻都在想著如何滿足自己的渴求，然後按照計劃去實施。

"完事之後又懊悔。你對自己說再也不能這樣做了。"

直到有一天被他的妻子發現才結束了他的這種" 可怕的雙面人生"。

圖片版權 Getty Images Image caption 格雷厄姆說在被妻子發現後，他反而感到如釋重負。

他開始尋求一家專門幫助像他這樣性愛成癮的叫Sex Addicts Anonymous (SAA)英國機構的幫助，該組織有78個自救團體。

自那之後，格雷厄姆說他已經好幾年沒再尋找婚姻以外的性行為了。

"當我被發現時，我記得當時感覺'感謝上帝——也許就此會發生改變'"。

他說，當他走出去，與那些跟他有同樣經歷的人會面讓他覺得是一種釋然，因為發覺自己並不是唯一自慚形穢的人。

"我想告訴他們，你可以打破這個惡性循環，走出來，"他說。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國公費醫療到底應不應該為這些人提供免費治療存在爭議。

免費醫療？

據治療這種性愛成癮以及強迫症的機構ATSAC說，目前這種情況越來越嚴重。從性別來說，似乎男性佔了大多數。

其中年齡在26-35歲的人最多，但55歲以上的人也不算少數。

在過去10年，使用ATSAC服務幫助的人也翻了四番。

但是，目前英國公費醫療系統NHS並未提供這方面的免費專業服務。

慈善組織Relate的皮特·賽丁頓說，雖然社會上存在一些治療機構和支持團體，但大多數都是私營的。

賽丁頓表示，英國NHS為酗酒者和吸毒者提供幫助，為什麼就不能為性愛成癮者也提供同樣的幫助呢？

但英國NHS並不同意這種觀點，因為NHS專家對這種性愛是否能夠成癮本身存有爭議。

英國衛生與社會保障部的發言人表示，那些覺得自己可能是性愛成癮者可以通過NHS選擇（NHS Choices）尋求諮詢和心理治療等。

言外之意，英國公費醫療不能管這種所謂失控的性上癮問題。