圖片版權 Alexi Lubomirski Image caption 哈里王子和梅根將在5月19日結婚。

英國哈里王子將於5月19日迎娶美國女演員梅根·馬克爾（Meghan Markle）。英國王室是世上現存其中一個歷史最悠久的王室，自然少不了許多外人眼中看起來很奇怪的習俗，一些婚禮的儀式也可能令人摸不著頭腦。

別擔心，BBC中文讓你看一篇文章，就能看懂這場英國王室婚禮背後的安排和意義。

婚禮的程序為何？

圖片版權 Reuters Image caption 聖喬治教堂可容納800人

婚禮儀式將在5月19日英國時間正午舉行（即北京時間下午七時），地點是位於距離倫敦34公里的溫莎城堡聖喬治教堂。儀式完成之後，兩名新人會乘坐馬車在溫莎市（Windsor）巡遊。他們選定的大婚敞篷馬車款式稱為Ascot Landau。這款馬車在許多其他英國官方的儀式也曾用過。

巡遊的終點站是溫莎城堡的聖喬治大廳（St George's Hall）。英女王當天會在那裏設午宴，招待約600名來賓。

晚上，兩名新人會在王室府邸浮若閣摩爾宮（Frogmore House）舉行舞會，邀請約200名最親近的朋友出席。浮若閣摩爾宮也是兩人拍攝婚紗照片的背景。

圖片版權 Getty Images Image caption 哈里和梅根的婚禮將在倫敦西面溫莎城堡的聖喬治教堂。

英國人有多關注這樁婚事？

這場王室婚禮對英國人來說，當然是一件大事，但那天也是周六，因此當地許多人大概都會如常地過他們的周末。英格蘭足總杯總決賽的賽事也會在當天舉行，對足球粉絲來說，這場比賽肯定要比哈里王子和梅根的婚禮來得重要。

威廉王子和凱特2011年大婚的時候，全英國總共有2400萬人觀看電視直播，是英國史上收看人數排名第三的電視節目。如果把網絡串流等平台也加起來，總共有3400萬人透過BBC各個平台收看威廉王子和凱特結婚。而威廉王子和凱特結婚前後一天，英國政府暫時容許各地的酒吧延長營業時間，讓公眾可以待在酒吧裏慶祝。

英國歷史上最多人收看的電視節目是1966年世界杯決賽，總共有3230萬人收看；收看人數排名第二的節目是1997年戴安娜王妃的喪禮。

英國各地地方政府至今總共已經收到過百宗申請，在哈里王子和梅根結婚當天在街頭舉行派對。

當然，你也可以親身到英國參加這些婚禮期間舉行的活動，甚至跑到溫莎市觀看巡遊。但要有心理凖備：當天會人山人海，晚上找酒店住宿也將不是一件容易的事。

婚禮期間有甚麼儀式？

圖片版權 PA Image caption 坎特布雷大主教威爾比（Justin Welby）是主婚人。

英女王是聖公會的最高領袖，因此英國王室成員都會踴躍地參加教會的事務。梅根在今年三月已經在大主教聖公會精神領袖、坎特伯雷大主教賈斯廷·韋爾比（Justin Welby）主持的儀式下受洗，成為英格蘭教會的一名成員。

韋爾比在5月19日當天也會為哈里王子和梅根主持婚禮。儀式期間，會朗讀取自《公禱書》（Book of Common Prayer）的經文，唱聖詩，也會朗讀《聖經》裏的經文。兩個分別稱為凱倫·吉普森（Karen Gibson）和「王國合唱團」（The Kingdom Choir）的聖詩班會在儀式上唱歌，2016年BBC年青音樂家的得獎者坎內‧梅森（Sheku Kanneh-Mason）也會在儀式上演奏大提琴。

為甚麼不可以稱梅根為公主？

「公主」這個稱號的意義在英國王室來說有點複雜。梅根成為哈里王子的妻子後，正式的稱謂是「威爾斯的亨利王妃殿下」（Her Royal Highness Princess Henry of Wales）。

只有在英國王室出生的人才可以把自己的名字與「公主」這稱號搭配使用。舉例說，戴安娜的正式頭銜並不是「戴安娜公主」，而是「威爾斯王妃」，「威爾斯」一名取自她當時的丈夫威爾斯親王查爾斯。兩人離婚後，戴安娜的正式稱謂就變成「戴安娜，威爾斯王妃」。

英女王大概會在哈里王子和梅根結婚後，為他們封爵。當哈里王子成為公爵後，梅根的正式稱謂就會變成公爵夫人梅根。

有哪些賓客？

目前只有少數名人公開說他們已經獲得邀請出席婚禮，但我們還是可以猜到還有哪些來賓。艾爾頓·約翰（Elton John）早前以「行程衝突」為由，取消了原定在婚禮前後舉行的兩場演唱會。英國女子組合辣妹成員梅蘭尼‧布朗（Melanie Brown，又稱Ｍel B）早前透露，她和辣妹的其他成員都已經獲邀出席婚禮。

圖片版權 PA Image caption 王家收藏協會（Royal Collection Trust）發行的官方紀念盤，49英鎊。

布朗跟美國女子網球員塞琳娜·威廉姆斯（Serena Williams）、印度女演員普裏揚卡·喬普拉（Priyanka Chopra）和真人秀電視影星米莉·麥金托什（Millie Mackintosh）都是好友，他們大概都會出席婚禮。

我們也可以預計，哈里王子會邀請他的家人和好友出席，繼母康沃爾公爵夫人（Duchess of Cornwall）和英女王的其他子女和孫子孫女。

梅根·馬克爾的父親已確定不出席婚禮。英國王室公布，新娘子邀請了哈里王子的父親查爾斯王子陪她走紅毯："威爾斯親王殿下很高興，能以這樣的形式歡迎馬克爾小姐加入王室大家庭。"

而另外，約有1200名公眾人士都已經獲邀在溫莎城堡外收看婚禮的電視直播。他們大都是因為他們的慈善工作，而獲邀請出席。

誰不會來？

英國王室籌備婚禮時，有傳聞指美國總統特朗普不會獲邀出席，反而前總統奧巴馬就會出席。特朗普曾經開玩笑說，如果可以跟哈里王子的母親戴安娜約會，他將會十分享受。

但現實上，英國王室並沒有邀請任何政客出席婚禮。換句話說，不論是特朗普、奧巴馬，還是英國首相特雷莎‧梅還是反對黨主席傑裏米·科爾賓都不會現身。英國的外交官員大概會對這個安排鬆一口氣，因為這樣他們就不用向美方解釋，為何沒有邀請美國的現任總統出席婚禮。

梅根的父親與他第一任妻子育有兩名兒女，他們大概都不會出席婚禮。

威廉王子將會是哈里王子的伴郎。哈里王子解釋說，威廉王子在2011年結婚時也找他當自己的伴郎，現在的安排是「報復」。

英國王室發言人透露，梅根將不會有伴娘。她的姐妹團將由一些小孩子擔任。發言人解釋說，梅根有許多很親密的朋友，她並不想選擇一名伴娘而放棄其他人。

女賓客那些奇怪的帽子是怎麼一回事？

圖片版權 Reuters Image caption 梅根今年三月的英聯邦紀念日，首次與英女王一起出席官方活動，也按傳統戴上了帽子。

在英國傳統的儀式上，女賓客都會配戴設計有趣的帽子。那是一個英國傳統：過去，女子都會配戴帽子遮蓋自己的頭髮，以示端莊。這種傳統在1950年代開始消失，但女性在正式場合還是會配戴帽子。

而英國王室也有規定，要求女性成員在正式場合上要配戴帽子。梅根也似乎開始遵守這規定：她在今年三月出席英聯邦紀念日的活動期間，戴上了一頂奶白色的貝雷登帽。

為甚麼結婚蛋糕是由一名美國人焗制？

梅根早前決定要打破王室婚宴傳統，不以水果蛋糕招待來賓。取而代之的，是請來美國知名甜點廚師普塔克（Claire Ptak）焗制一個傳統美式白色結婚蛋糕。跟梅根一樣，普塔克在美國加州出生，現居倫敦。她在倫敦哈克尼區（Hackney）開設的蛋糕店專門以時令和有機的材料焗制蛋糕。她將會為婚禮製作一個檸檬接骨木花蛋糕，並以新鮮花朵做裝飾。

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哈里王子的婚禮和威廉王子的婚禮有甚麼不同？

哈里王子並不是王位的直接繼承人，而是排名第六位的繼承人，由此以英國王室的標凖他的婚禮將不會太隆重。

舉個例說，威廉王子結婚當天（2011年4月29日）是星期五，英國政府於是宣佈當天為假期，讓公眾休假，可在家裏看婚禮的直播。而他們的婚禮在威斯敏斯特教堂（Westminster Abbey）舉行，可容納約1900名賓客，這個教堂之前也舉行過甚他王室成員的婚禮，包括英女王。

梅根和哈里的婚禮會在聖喬治教堂舉行，它只能容納約800名賓客，但要舉行一個親密的婚禮，這也不失為一個好地方。