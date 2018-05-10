音樂界富豪榜：靠音樂發家致富超乎想像
唱歌出唱片能賺多少錢？最新發表的音樂界富豪排行榜顯示，靠音樂發家致富可能超過你的想像。
英國《星期日泰晤士報》的音樂界富豪榜最新出爐，知名的英國歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）、麗塔·歐拉（Rita Ora）和DJ音樂人卡爾文·哈里斯（Calvin Harris）都榜上有名。
拿把吉他自彈自唱，27歲的紅髮艾德去年收入2800萬英鎊，財富估計總值達8000萬英鎊，排名第35名。
來自科索沃的阿爾巴尼亞裔移民，也是27歲的麗塔·歐拉今年首次入榜，個人財富達1600萬英鎊。
和許多知名紅星跨界合作的蘇格蘭DJ，34歲的卡爾文·哈里斯更擠進了前20名，財富估計總值達1.4億英鎊。
歌壇常青樹
但是看看排名靠前的音樂界富豪，清一色的全是歌壇老將，前披頭士團員保羅·麥卡克尼（Paul McCartney）以8.2億英鎊佔據首富位置。
|英國和愛爾蘭音樂界富豪
|排名
|姓名
|財富估計總值
|去年同比
|1.
|Sir Paul McCartney and Nancy Shevell (above)
|£820m
|Up £40m
|2.
|Lord Lloyd-Webber
|£740m
|No change
|3.
|U2
|£569m
|Up £21m
|4.
|Sir Elton John
|£300m
|Up £10m
|5.
|Sir Mick Jagger
|£260m
|Up £10m
|6.
|Keith Richards
|£245m
|Up £10m
|7.
|Olivia and Dhani Harrison
|£230m
|Up £20m
|8.
|Sir Ringo Starr
|£220m
|Up £20m
|9.
|Michael Flatley
|£202m
|Up £2m
|10.
|Sting
|£190m
|Up £5m
後浪推前浪
30歲以下的音樂界富豪以阿黛爾（Adele）居首，財富估計總值達1.4億英鎊，比去年增加1500萬英鎊。
|英國和愛爾蘭音樂界富豪 - 30歲以下
|排名
|姓名
|財富估計總值
|去年同比
|1.
|Adele
|£140m
|Up £15m
|2.
|Ed Sheeran
|£80m
|Up £28m
|3.
|Harry Styles
|£50m
|Up £10m
|4.
|Niall Horan
|£46m
|Up £6m
|5=.
|Liam Payne
|£42m
|Up £2m
|5=.
|Louis Tomlinson
|£42m
|Up £2m
|7.
|Little Mix
|£40m
|Up 16m
|8.
|Zayn Malik
|£35m
|No change
|9.
|Sam Smith
|£24m
|Up £4m
|10.
|Jessie J
|£18m
|Up £1m
|11=.
|Winston Marshall
|£16m
|Up £1m
|11=.
|Rita Ora
|£16m
|New Entry
新模式
《星期日泰晤士報》音樂界富豪榜的編者瓦茨（Robert Watts）表示，「過去的音樂界富豪大多數是像滾石合唱團和埃爾頓·約翰這樣的歌壇老將，因為他們的歌迷年齡層普遍較高，花得起高價門票欣賞他們的演出。」
「但是最近幾年，排行榜上升速度最快的都是一些年輕的音樂人，像紅髮艾德，阿黛爾和卡爾文·哈里斯這些人。」
「網絡收聽音樂，網上下載和商品代言等模式增加了年輕音樂人的收入，並幫助他們面向全球市場，通過這些模式他們賺錢的速度比老一輩音樂人快更多。」
華語音樂人
相較歐美音樂界人士，華語世界從事音樂工作的人多半沒有累積那麼多的財富，也沒有搞音樂可以發家致富的概念。
許多華語歌壇或演藝界人士，都是在成名之後兼營副業，有的開連鎖餐廳，有的經營服裝店或時尚設計品牌，通過投資其他事業來生財。
台灣歌手周杰倫就是一個例子，他最先從作曲、演唱開始，接著又跨足演電影和導演等多方面發展。他在台灣還多次投資餐飲業，時尚設計業和房地產，另外在大陸也有傳媒公司。