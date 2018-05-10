音樂界富豪榜：靠音樂發家致富超乎想像

圖片版權 PA/Reuters Image caption 紅髮艾德、麗塔·歐拉、卡爾文·哈里斯靠音樂發家致富

唱歌出唱片能賺多少錢？最新發表的音樂界富豪排行榜顯示，靠音樂發家致富可能超過你的想像。

英國《星期日泰晤士報》的音樂界富豪榜最新出爐，知名的英國歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）、麗塔·歐拉（Rita Ora）和DJ音樂人卡爾文·哈里斯（Calvin Harris）都榜上有名。

拿把吉他自彈自唱，27歲的紅髮艾德去年收入2800萬英鎊，財富估計總值達8000萬英鎊，排名第35名。

來自科索沃的阿爾巴尼亞裔移民，也是27歲的麗塔·歐拉今年首次入榜，個人財富達1600萬英鎊。

和許多知名紅星跨界合作的蘇格蘭DJ，34歲的卡爾文·哈里斯更擠進了前20名，財富估計總值達1.4億英鎊。

歌壇常青樹

但是看看排名靠前的音樂界富豪，清一色的全是歌壇老將，前披頭士團員保羅·麥卡克尼（Paul McCartney）以8.2億英鎊佔據首富位置。

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英國和愛爾蘭音樂界富豪 排名 姓名 財富估計總值 去年同比 1. Sir Paul McCartney and Nancy Shevell (above) £820m Up £40m 2. Lord Lloyd-Webber £740m No change 3. U2 £569m Up £21m 4. Sir Elton John £300m Up £10m 5. Sir Mick Jagger £260m Up £10m 6. Keith Richards £245m Up £10m 7. Olivia and Dhani Harrison £230m Up £20m 8. Sir Ringo Starr £220m Up £20m 9. Michael Flatley £202m Up £2m 10. Sting £190m Up £5m

後浪推前浪

30歲以下的音樂界富豪以阿黛爾（Adele）居首，財富估計總值達1.4億英鎊，比去年增加1500萬英鎊。

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英國和愛爾蘭音樂界富豪 - 30歲以下 排名 姓名 財富估計總值 去年同比 1. Adele £140m Up £15m 2. Ed Sheeran £80m Up £28m 3. Harry Styles £50m Up £10m 4. Niall Horan £46m Up £6m 5=. Liam Payne £42m Up £2m 5=. Louis Tomlinson £42m Up £2m 7. Little Mix £40m Up 16m 8. Zayn Malik £35m No change 9. Sam Smith £24m Up £4m 10. Jessie J £18m Up £1m 11=. Winston Marshall £16m Up £1m 11=. Rita Ora £16m New Entry

新模式

《星期日泰晤士報》音樂界富豪榜的編者瓦茨（Robert Watts）表示，「過去的音樂界富豪大多數是像滾石合唱團和埃爾頓·約翰這樣的歌壇老將，因為他們的歌迷年齡層普遍較高，花得起高價門票欣賞他們的演出。」

「但是最近幾年，排行榜上升速度最快的都是一些年輕的音樂人，像紅髮艾德，阿黛爾和卡爾文·哈里斯這些人。」

「網絡收聽音樂，網上下載和商品代言等模式增加了年輕音樂人的收入，並幫助他們面向全球市場，通過這些模式他們賺錢的速度比老一輩音樂人快更多。」

華語音樂人

相較歐美音樂界人士，華語世界從事音樂工作的人多半沒有累積那麼多的財富，也沒有搞音樂可以發家致富的概念。

許多華語歌壇或演藝界人士，都是在成名之後兼營副業，有的開連鎖餐廳，有的經營服裝店或時尚設計品牌，通過投資其他事業來生財。

台灣歌手周杰倫就是一個例子，他最先從作曲、演唱開始，接著又跨足演電影和導演等多方面發展。他在台灣還多次投資餐飲業，時尚設計業和房地產，另外在大陸也有傳媒公司。