圖輯：重溫英國與各國的王室婚禮
世界各地的王室婚禮均引人注目，他們的喜事也留下歷史的足跡……
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Press Association
英女王伊麗莎白二世與丈夫菲利普親王在1947年結婚，當時，英女王未登基，只是伊麗莎白公主。兩人在西敏寺大教堂成婚，今年將是他們結婚71週年。
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威廉王子與凱特在2011年結婚，婚禮同樣在西敏寺大教堂舉行，這所教堂已見證了至少16場王室婚禮，他們在白金漢室的露台接受民眾祝福，從凱特身邊的小女孩可以看出，當時民眾發出了震耳的歡呼聲，你或許不知道，其實這位掩著耳朵的小女孩是凱特的教女格雷絲（Grace）。
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凱特妹妹皮帕·米德爾頓在2017年嫁給詹姆斯‧馬修斯（James Matthews）。雖然這不算是王室婚禮，但喬治小王子和夏洛蒂小公主都有出席。
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查爾斯王儲與戴安娜王妃1981年結婚，婚禮有超過3500人出席，估計全球有7.5億人收看了他們的婚禮。數年後，戴安娜王妃誕下威廉王子和哈里王子。穿著淺藍色裙子的英女王站在圖的略左位置，少有地不在正中央。
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查爾斯王儲2005年再婚，迎娶卡米拉（Camilla Parker Bowles），兩人在溫莎市政廳舉行民事婚禮。定婚戒指原本屬於英女王以及英女王的母親，現在由卡米拉傳承下去。
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英女王外孫女扎拉‧菲利普（Zara Phillips）在2011年嫁給英格蘭橄欖球員邁克‧廷德爾（Mike Tindall）。兩人2003年在澳洲舉行的橄欖球世界杯認識。扎拉本身是一個出色的騎師，曾經在奧運會為英國隊奪得銀牌。
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1956年，摩納哥蘭尼埃三世（Prince Rainier III of Monaco）和美國女演員格雷絲‧凱利（Grace Kelly）談戀愛八個月後結婚，曾被稱作世紀婚禮。
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Andreas Rentz
摩納哥蘭尼埃三世兒子阿爾貝二世（Prince Albert II of Monaco）與夏琳王妃（Princess Charlene）在2011年結婚，當時婚禮吸引世界各地的名人出席。夏琳王妃是前南非泳手，曾代表國家出席2000悉尼奧運。
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盧森堡紀堯姆王子（Prince Guillaume）與斯特凡尼公主（Princess Stephanie）2012年結婚，這場婚禮請了世界各地的王室成員出席，瑞典女王、挪威國王和王后、日本皇太子德仁親王都有出席。
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