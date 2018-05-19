圖輯：重溫英國與各國的王室婚禮

威廉王子與凱特在2011年結婚，婚禮同樣在西敏寺大教堂舉行，這所教堂已見證了至少16場王室婚禮，他們在白金漢室的露台接受民眾祝福，從凱特身邊的小女孩可以看出，當時民眾發出了震耳的歡呼聲，你或許不知道，其實這位掩著耳朵的小女孩是凱特的教女格雷絲（Grace）。