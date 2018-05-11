全球最佳大學城市排名 倫敦榮登榜首

Image caption 倫敦超越東京、蒙特利爾，成為全球最佳大學城市。

2018年，倫敦超越蒙特利爾和巴黎，成為全球最佳大學城市第一名。

全球最佳大學城市前10名分別為倫敦、東京、墨爾本、蒙特利爾、巴黎、慕尼黑、柏林、蘇黎世、悉尼、首爾。

厲害了，倫敦！這並非倫敦自吹自擂，而是高等教育數據分析機構——QS（Quacquarelli Symonds）最新出爐的結果。

QS綜合分析考慮的因素包括：城市中的世界頂級大學數量、就業市場、文化多元化、生活水平以及學生們的親身感受。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 倫敦這個國際大都會，對文化、種族的接納程度非常高。

應該說，倫敦奪冠並不出人意外，因為倫敦實在有太多的方面是世界其他城市難以趕超的。

文化之都

本次的排名，綜合了世界上5萬名學生的意見，而他們最有發言權。

俗話說，讀萬卷書、行萬里路，都是掌握知識擴大眼界的好途徑。在倫敦，不必行萬里路，就能親眼目睹世界各地的文化瑰寶：

大英博物館中（British Museum）有世界各大文明古國的歷史珍藏

國家美術館（National Gallery) 中有世界大師級的傳世作品

維多利亞阿爾伯特博物館（V&A）中有世界各大藝術家的創作精品

自然歷史博物館(Natural History Museum）中有地球億萬年歷史留給人類的無數傑作

除此之外，倫敦還有諸多世界有名的博物館、美術館、藝術館，以及深藏在大街小巷中的特色文化古蹟舊址等。

大學城

一個名城的文化底蘊，當然不能光看這座城市的大學數量。但是，如果數量也是一個參考因素，那麼倫敦的底氣相當雄厚。

倫敦聚集了眾多的世界級名校：倫敦政經學院、倫敦帝國理工學院、倫敦國王學院、倫敦大學學院、倫敦藝術大學、倫敦皇家音樂學院、倫敦大學亞非學院，等等。

倫敦可以毫不謙虛地冠上「大學城」，因為在倫敦的大學很多並沒有圍牆。這讓大學生與英國社會和文化有最近距離的接觸。

他們有的甚至可以在幾分鐘之內離開大學，到世界著名劇院裏感受話劇、歌劇、歌舞劇、芭蕾舞劇的魅力。

全世界恐怕沒有幾個城市中的大學生，能有如此的便利和如此多的選擇。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 倫敦聚集世界上很多著名學府

多元特色

倫敦的文化多元，還體現在民族的多元：英國最近一次的人口普查結果顯示，倫敦人使用100多種不同的語言。

這樣一個世界大熔爐裏，人們彼此之間的包容度也很大：人們來自世界各地，為了各自的人生目標聚集在這裏。

來自世界各地的人也帶來了世界各地的美食。

這讓來倫敦求學的學子們，在吃膩了炸魚薯條、漢堡牛扒之餘，可以享受異國他鄉的美味佳餚。

位於倫敦市中心的唐人街，則為來自華語世界的各地大學生提供了化解思鄉之情的好去處。

美中不足

圖片版權 BBC Chinese Image caption 倫敦雖然名列全球最佳大學城市第一，但是生活成本很高。

說了倫敦這麼多令人神往的好處，有人可能會問：美玉尚有瑕疵，倫敦豈無缺點？

倫敦當然有缺點，而且是個大缺點：生活成本太高！

在QS本次的排名中，倫敦在「可負擔程度」類別中，位居全世界第113位。的確，倫敦是一個很貴的城市：交通貴、住房貴、消費貴。

不過，倫敦還在「僱主活躍度」類別中排名第二，顯示倫敦有廣闊的就業機會。這或許能稍稍彌補倫敦作為一個昂貴城市的不足。

對華人學子們來說，隨著中國經濟的發展，英國就業市場對精通英語、漢語的人才需求將會越來越高。來倫敦求學，或許還能有些「近水樓台先得月」的優勢吧。

值得一提的是，在本次全球最佳大學城市排名中，兩岸三地有不少城市榜上有名。

其中，香港排名第12、台北第20、北京第26、上海第29，新竹第75、南京第88。