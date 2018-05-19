王室大婚：喝喜酒該懂哪些禮數

圖片版權 PA Image caption 1981年7月29日，查爾斯王儲和戴安娜王妃（中）在白金漢宮與一眾王室成員合影。

英國哈里王子與美國女演員梅根·馬克爾星期六（5月19日）結婚當天，女王要在聖喬治大廳設午宴招待前去參加孫子婚禮的大約600名賓客，新娘梅根將打破傳統，在午宴時致辭。

晚上則由新郎的父親，查爾斯王子，在距離溫莎城堡一英里的浮若閣摩爾宮（Frogmore House）辦喜酒晚宴，已邀請200多位賓客。

在王室婚宴這樣正式的場合，著裝、舉止和餐桌禮儀自有定規，見人打招呼或相互引見時也須注意使用正確的爵位勳銜，公、侯、伯、子、男爵，不能搞錯。

餐桌禮儀

以哈里的哥哥、嫂嫂，也就是劍橋公爵夫婦當年的婚宴為例，中午的自助餐可以隨意，但正式晚宴就很講究了。如果哪天應邀去這種正式場合，提前熟悉相關禮儀總沒壞處。

進入大廳，找到自己的餐桌和位子，入座。眼前是擺放得整整齊齊、錯落有致的各種餐具。

刀、叉、匙

很簡單，根據就餐進程，從外向裏依次拿。如果菜單上第一道是湯，那湯匙總是放在最右邊，如果是第二道，就是從右邊數第二把。甜食餐具永遠擺在餐盤上方，匙上叉下，匙向左，叉向右。

杯子

杯子的擺放也是按使用的先後順序。比如，水杯、香檳酒杯、白葡萄酒杯、紅葡萄酒杯、甜食酒杯。

餐巾可以放在左手邊，或者疊放在餐盤上。

姿勢

進餐方式視情況而定。有些食物比較特別。

餐前麵包：不能用刀切開，要用手掰開。

湯：將湯碗/杯略傾，用湯匙由向外舀；將湯送入嘴裏；不能舀太滿，要小口抿，不可大聲吸進嘴裏。

蘆筍：直接用手指捏起來吃，從蘆筍頭開始。

蚝：用蚝叉將蚝肉與殼分離。用拇指、食指和中指拿住蚝殼，舉起，置於下唇，微傾，讓蚝肉和汁水滑入口中。不要整個囫圇吞下，得細嚼品味。

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著裝要求

去參加王室婚禮，喝喜酒，賓客應該穿什麼？

哈里和梅根的婚禮請柬上寫著著裝要求，規定男士需著"禮服或西裝"，女士需著"禮服搭配帽子"。

這意味著男士需要襯衫、西裝、領帶，並可以搭配禮帽及馬甲，而女士則需注意裙裝過膝，且帽子的選擇需與參加皇家賽馬會時相似。

當年威廉王子和凱特的婚禮，請柬上對賓客的著裝要求寫著制服、禮服和雞尾酒會禮服。

在英國，只有現役軍人可以穿制服參加婚禮，而且需要得到上級軍官批准。

威廉王子婚禮當天穿的是愛爾蘭衛隊騎兵軍官制服，哈里王子當伴郎，穿的是皇家近衛騎兵制服。

圖片版權 PA Image caption 禮帽可以參考皇家賽馬會女賓的禮帽

禮服

男賓通常要穿灰色或藍色正式禮服，灰色或黃色背心，配灰色條紋長褲，再加一頂灰色禮帽，在室外戴，進室內用胳膊夾著。領帶是必須的，或者有別針的領結；還要穿單色襯衫配袖扣。

拍正式合影時不能戴禮帽。

手套要跟背心搭配，不戴時要拿在手裏。腳上是黑色系帶皮鞋。

女士禮服可以是有外套的裙裝加禮帽和手套，高跟鞋，搭配手提包。

雞尾酒會禮服，對男士而言就是西裝領帶，對女士而言是指正式套裝，禮帽自便。

可以想像，戴著漂亮的寬沿禮帽的女士要行貼面禮時，會比較麻煩。

圖片版權 Dominic Lipinski/PA Image caption 2016年7月13日，特里莎·梅當選首相後到王宮覲見女王伊麗莎白二世，受女王御准擔任首相。屈膝禮是規定禮儀。

得體舉止

去參加王室婚禮，可能一般人會感到拘謹，緊張，見到女王手腳該怎麼放？

知道一點基本的禮儀應該有助於克服這個難題。

屈膝禮

屈膝禮屬於正式禮儀。在婚禮場合，一般來說原則上是不要做得太過分。

根據現代禮儀手冊， 那種大幅度的屈膝和彎腰深鞠躬已經過時了，在王室圈子裏要是誰行這樣正式的大禮，很可能被人笑話。

禮儀專家認為，在見到女王時，女士可以象徵性地淺淺屈膝，男士則可以點一下頭，注視地面片刻；道別也一樣。

禁忌

跟女王握手可以，但其它的肢體接觸就不行。前澳大利亞總理基廷1992年出了國際大洋相，被人戲稱為「澳洲的蜥蜴」。為什麼？就是因為他把手搭在女王背上，被人拍了照片。

不過，2015年，女王本人跟美國前第一夫人米歇爾·奧巴馬相互摟著肩背，也有像片為證。當時女王在白金漢宮設宴招待訪英的奧巴馬總統夫婦。

白金漢宮發言人後來解釋說，那是因為女王和奧巴馬夫人相互欣賞、相互都很喜歡對方。

需要註明的是，較年輕的王室成員，比如威廉王子和哈里王子，對這些見面禮儀很可能不太叫真。

另一個禁忌是拍照攝像。白金漢宮發言人說，不光是王室婚禮，任何王室活動場合都不鼓勵來賓用自己的相機拍照攝影。

按照慣例，王室活動都有指定的專業攝影師雨果·伯南德（Hugo Burnand）攝影。

圖片版權 PA Image caption 通常有爵位的貴族們不需要穿相應的勳爵禮服，但像議會每年開幕之類的正式典禮，就必須這樣禮袍盛裝出席。

爵位勳銜

哈里和梅根的婚禮請了不少平頭百姓參加。不過，王室大婚，出席婚慶喜宴和酒會的少不了皇親貴戚，見面稱呼時要記得使用正確的爵位頭銜。

王室成員以下，是世襲貴族：」公、侯、伯、子、男「五爵。現在已經很少再冊封新的世襲貴族。

王室婚禮通常不需穿禮袍。

公爵/公爵夫人或女公爵（Duke / Duchess）

公爵是五個勳銜裏最高的爵位（公、侯、伯、子、男），在英國一般只有王室宗親才授公爵勳銜。如果公爵還是現役軍人、在教會擔任聖職，或者出任駐外大使，則他們的稱謂順序是先官職後勳銜。向人介紹時，公爵的夫人就叫公爵夫人，或者某某公爵夫人 。

今日英國還有大約20位非王室成員公爵在世。在正式場合，公爵穿深紅色的絲絨外套，帽子上鑲四條貂皮，冠冕上有一個金環，上飾八枚金葉片。

侯爵/侯爵夫人或女侯爵（Marquess / Marchioness）

公爵下面是侯爵/女侯爵或侯爵夫人。在被引見時，對他們的正確稱呼是勳爵 （Lord）或夫人（Lady）。現在有大約34位在世侯爵。

由於歷史原因，英國獲封侯爵的數量是五等爵位裏最少的。在正式場合，侯爵穿紅色絲絨外套，帽子上有三條貂皮，冠冕上鑲一個銀環， 上飾四枚金葉和四個銀球。

圖片版權 PA Image caption 每年女王宣佈議會開幕，是貴族和議員們必須盛裝出席的正式典禮。

伯爵/伯爵夫人或女伯爵 （Earl / Count or Countess）

世襲勳爵裏第三級是伯爵或女伯爵。這是英國歷史上出現最早的爵位，始於10世紀。現時在世的伯爵、女伯爵有大約190多位。

在重大正式場合，伯爵穿鑲白色毛皮邊的紅色絲絨外套，軟帽上鑲三條貂皮，冠冕上有一鍍金銀圈，上沿飾有八個銀球。

子爵/子爵夫人或女子爵（Viscount / Viscountess）

第四級勳銜，子爵，源於法國，最早是伯爵的副手，也是從10世紀開始就有。後來也有一方諸侯獲子爵銜。英國子爵勳銜始於1440年，」百年戰爭「期間， 亨利六世當上英格蘭和法蘭西國王后整合兩國的勳銜。

正式場合子爵的帽子上鑲有兩條半貂皮，冠冕上加一銀環，飾六個銀球。

稱呼子爵時比較簡單，就是某某勳爵（Lord X），而不必稱某某子爵（Viscount X）。正式爵位只用於法律文件或正式儀式典禮上。

男爵/男爵夫人或女男爵（Baron / Baroness）

這是五個勳爵裏最低一級爵位。在古法語裏這個詞的意思是」自由人「。

英國最早的男爵是1387年英王理查二世授予的基德敏斯特男爵（Baron Kidderminster）。

通常稱呼男爵跟稱呼子爵一樣，用通稱Lord/Lady，即勳爵/夫人而不必說具體爵位。正式爵位只用於法律文件或正式儀式典禮上。

蘇格蘭的世襲貴族勳銜稱謂跟英格蘭一樣。

除了五個傳統世襲貴族，非世襲終身貴族也可被冊封為男爵/女男爵。非世襲終身貴族只授予本人，不傳代。英國每年兩次冊封，一次是君主生日，一次是新年。

冊封貴族的目的是表彰在某個領域有突出貢獻的人士，或者是為了使某些人士進入上議院。