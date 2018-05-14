哈里王子婚禮：女王發佈御准文書

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英國白金漢宮發佈了女王簽署的官方文件，同意哈里王子與美國女演員梅根·馬克爾（Meghan Markle）結婚。

3月，英國女王伊麗莎白二世簽署了御准文書。英國王位前六名順位繼承人結婚必須得到她的同意。

5月19日，哈里王子和馬克爾將在溫莎城堡結婚。

御准文書稱，女王已經同意她的孫子哈里王子和蕾切爾·梅根·馬克爾（Rachel Meghan Markle）的婚姻。

1772年《王室婚姻法》（Royal Marriages Act）頒布後，英國王室開始發佈御准文書。這部法律要求，喬治二世的後代要得到君主的同意才可以結婚，否則他們的婚姻無效。

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圖片版權 Getty Images Image caption 文件中有一枚英國國璽

《王室婚姻法》由喬治三世下令頒布，喬治三世是喬治二世的孫子。

這部法律頒布之前，喬治三世的弟弟坎伯蘭公爵私自與安妮·霍頓夫人結婚，霍頓是一名平民的遺孀，有人認為她名聲不好。

圖片版權 PA Image caption 5月19日，哈里王子和梅根·馬克爾將在溫莎城堡結婚。

這部法律在2013年被廢除，並由《王位繼承法》（Succession to the Crown Act ）取代。

隨後，王室成員可以與羅馬天主教徒結婚，但是羅馬天主教徒不能繼承王位。該法還取消了繼承順序的男性優先權。

王位的前六名順位繼承人結婚需要得到女王的同意。劍橋公爵和夫人的第三個孩子路易王子誕生後，哈里王子成為英國王位第六順位繼承人。