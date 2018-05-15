哈里王子大婚安排現變數 梅根父親「可能缺席儀式」

圖片版權 Daily Mail/SOLO Image caption 梅根的父親托馬斯是一名電視燈光技術員，曾參與製作美國電視劇《綜合醫院》。

英國哈里王子和未婚妻梅根·馬克爾（Meghan Markle）在周六（5月19日）結婚。根據原本的計劃，梅根的父親托馬斯‧馬克爾（Thomas Markle）會陪伴她在教堂走到聖壇前，但現在事情可能有變數。

美國八卦新聞網站TMZ引述托馬斯說，他已經決定不會出席女兒的婚禮，因為他不希望令女兒感到尷尬。他原定這個星期會首次跟他的女婿見面，也會獲英女王和查爾斯王子接見。

英國王室發表聲明，指出托馬斯的決定是梅根一個「非常私人的時刻」，梅根和哈里王子也透過聲明，要求外界尊重和體諒托馬斯。

英國《每日郵報》5 月13日報道，托馬斯串通一名英國娛樂攝影記者，假扮被偷拍多張照片，讓這名記者獲得10萬英鎊的報酬。《每日郵報》指，暫時不知道馬斯有沒有從這些照片得益。

BBC王室事務記者尼古拉斯·維切爾（Nicholas Witchell）透露，梅根對自己父親的決定感到壓力，也為他的健康擔心。英國媒體形容，托馬斯是一個「頗害羞」、不喜歡受注意的人。

維切爾補充說，他得悉梅根仍然十分希望她的父親能出席自己的婚禮，以表示支持。

托馬斯被揭發跟一名英國娛樂攝影記者串通後假扮被偷拍後，梅根同父異母的姐姐薩曼莎‧馬克爾（Samantha Markle）在社交網站發文，說要對那些照承擔責任。她在推特上發文，透露自己建議他拍一些「對他自己和英國王室都有好處」的照片。

她又說，她不知道外界會「利用」這些照片，又說托馬斯拍攝這些照片的原意不是為了賺錢。

梅根和父親的關係如何？

托馬斯是一名電視燈光技術員，曾參與製作美國電視劇《綜合醫院》（General Hospital，又譯《杏林春暖》）。這部劇集曾取得兩個艾美獎。他跟第二任妻子多裏婭‧拉格蘭（Doria Ragland ）在梅根六歲的時候離婚。

梅根形容，自己的父親是個細心、勤力的人，她又說自己的成就都是因為父親在她年小時的「投資」。她形容，自己是父親的「寶貝女兒」，透露父親教懂她釣魚、欣賞美國導演伯克利（Busby Berkeley）的電影和收到禮物後如何給對方寫便條答謝。她又憶述自己小時候，周末經常在一家連鎖日式餐廳式照燒雞排和雜菜天婦羅。

圖片版權 Getty Images Image caption 1772年《王室婚姻法》（Royal Marriages Act）頒布後，英國王室開始發佈御准文書。這部法律要求，喬治二世的後代要得到君主的同意才可以結婚，否則他們的婚姻無效。

婚禮籌備得如何？

英國白金漢宮周一（5月14日）發佈了女王簽署的官方文件，同意哈里王子與美國女演員梅根·馬克爾結婚。

英國王室透露，大婚前當晚，梅根和母親多裏婭會入住伯克希爾的一家酒店，而哈里王子就會與哥哥入住約15英里外阿斯科特一家酒店。

梅根的父母原定在這個星期與英女王、查爾斯王子和夫人卡米拉茶聚。