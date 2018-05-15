哈里與梅根：一對80後的一場「革命性」婚禮

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萬眾矚目的一場婚禮即將登場。新郎是英國王子哈里，新娘是美國演員梅根。

說起英國皇家婚禮，你的印象或許是：隆重，奢華，正式，傳統……

確實如此。但是，哈里和梅根這對全世界最著名的80後都是有歷史的人。哈里曾被稱作"管不住的溫莎家老二"，年輕時出過大大小小不少花邊新聞；梅根是美國影星，混血，曾經離異……

這樣的組合，辦起婚禮來也是要強調個性的，不會完全中規中矩。

結果？有評論說，哈里和梅根有可能辦出"溫莎家"（英國王室）有史以來最具顛覆性的一場婚禮！

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請別"隨份子"

王室有的是珠寶和宮殿，王子反對婚禮大操大辦、過度奢華？聽上去好像有些不和諧。有估計數字顯示，哈里和梅根的婚禮開支大約在3200萬英鎊。儘管如此，這對新人仍然決定做點與眾不同的：不收份子錢。

哈里和梅根請所有婚禮嘉賓向他們選定的慈善機構捐款，這些慈善機構分別關注艾滋病、流浪漢、兒童福祉等。

威廉和凱特結婚時也曾這樣做，但仍然收了不少禮，包括鑽石、路虎、可卡犬。

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新娘要發言

英國傳統婚禮上一定要有新郎講話、伴郎講話、新娘的父親講話。注意到了嗎？這些發聲的，都是男性。看起來真有一些性別歧視的意思，比較過時。

梅根要打破傳統：在婚宴上發言。儘管我們不知道她會說什麼，但根據梅根以往講話歷史推測，一定會有不少人豎著耳朵聽。

梅根一向熱衷女性事務，年紀不大時就提倡男女平權。不久前她在"皇室基金"討論會上講話說：女人不需要找到自己的聲音，女人需要感覺自己有權發聲！

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蛋糕很新潮

大多數皇家婚禮都選用經典版，果料蛋糕，裹著厚厚的糖皮，一層層堆起來，頂層冷藏封存，留著以後重要紀念日的時候拿出來吃。看上去很奢華，吃起來嘛，並不迎合所有人口味。

哈里和梅根決定不用這種老掉牙版。他們挑的蛋糕大師是位於倫敦東區Hackney（各色潮店集中的地區）地區的"紫羅蘭烘培店"（Violet Bakery）老闆娘克萊爾·普塔克（Claire Ptak）。普塔克女士也是美國人。

據說，蛋糕會是檸檬和接骨木花口味，覆蓋甜美的奶油，並用鮮花裝飾。

顯然，蛋糕從口味到造型，都要體現一個「春意盎然」。

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吉日也親民

許多凖新人可能都不會費心去考慮怎樣才能讓嘉賓更省錢。但是，梅根的"母雞夜"（hen night，女孩子結婚前搞的閨蜜派對）在距離倫敦只有幾小時車程的地方舉辦，她那些"工薪階層"的閨蜜肯定長舒一口氣。

哈里和王子的婚禮在英國的溫莎鎮舉辦。這裏距離倫敦很近，對五湖四海的來賓應該都很方便。更重要的，他們選擇了5月19日星期六。公休日，嘉賓可以不用請假。

凱特和威廉的婚禮日是星期五，現任女王是星期四，查爾斯和戴安娜是星期三。

周末結婚，對王室來說還真是蠻有顛覆性的。

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多元化領軍

婚禮不是拉關係、爭人脈的社交活動，王室也不例外。哈里和梅根沒有請各國政要參加婚禮，但卻請了1000多"平頭百姓"來溫莎城堡近距離分享喜悅。

這些特邀嘉賓是從各行各業、各種文化背景、不同年齡群中挑選的，其中包括顯現卓越領導能力的年輕人、為社區做出巨大貢獻的慈善工作者、溫莎市民、附近學校的學生、王室工作人員等等。一位幸運兒是年僅12歲的阿梅麗婭，她是2017年5月曼徹斯特爆炸案的倖存者。

總而言之，這對80後新人是要借婚禮彰顯、慶祝英國的多元化！

做好凖備，5月19日，看看這對80後的革命婚禮！