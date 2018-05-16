解密文件：英國「脫歐」尷尬 50年前早知道

Image caption 1970年代初英國外交部秘密備忘錄提醒說，加入歐共體會削弱英國主權。當時英國首相希思對外交部文件的結論保持緘默。

1971年在英國加入"共同市場"談判進入最後階段的時候，支持歐洲和反對共同市場（歐洲經濟共同體）和今天的留歐和脫歐的辯論一樣，反對加入歐洲的人都擔心英國會喪失國家主權。

當時英國政府的秘密文件顯示，外交部十分清楚英國加入歐共體後將逐漸喪失國家主權，而且會引起公眾反彈。現在主張英國脫歐的人眼中，這份文件證明了外交部從一開始試圖掩蓋入歐真相，欺騙公眾。

英國外交部的秘密文件50年前就作出驚人預言：貨幣聯盟和歐洲法庭權力擴大將令英國喪失主權。撰寫文件的外交部官員預測，英國進入歐共體意味著巨變，"自然而然而且不可避免地會受到許多人厭惡和抵制"。

當時英國考慮加入的歐共體是現在歐盟的前身。於1967年成立的歐洲經濟共同體又被稱為共同市場，在1993年《歐洲聯盟條約》生效後，歐共體升級為政治經濟性質的聯盟，即現在的歐洲聯盟。

圖片版權 Getty Images Image caption 早在1970年代英國外交部的備忘錄就凖確地預測說，布魯塞爾對英國人生活的影響加大會導致"民眾情緒偏離政府"。

公眾被蒙在鼓裏

這份寫於1971年的保密備忘錄編號為FCO30/1048，根據30年期限規定被解密後，被英國作家，記者布克（Christopher Booker）2002年1月在倫敦的國家檔案館中找到。文件的標題是"主權和共同體"，備忘錄的作者是一名外交部高級官員。

這份解密文件告訴讀者："考慮到我們的島國地位和悠久的領土和國家獨立，傳統相對自由，不同於一般外國，特別是不同於歐洲盟國及其面臨的問題，（英國）這種國家意識困難比大部分國家更強。"

這份外交部的秘密備忘錄建議，英國政府不應該讓英國公眾了解成為歐洲經濟共同體（EEC）一員究竟意味著什麼，並且預言要等30年後英國選民才能明白究竟發生了什麼，但那時候要離開歐共體已經為時已晚。

但是當時在1970年代初保守黨首相希思（Edward Heath）和其他決策者卻對文件的結論保持緘默。這個編號為FCO30/1048的文件按照官方保密法的規定被封存保密了幾乎50年。

這份備忘錄建議英國政客"為避免增加公眾擔憂，不要把不受歡迎的措施和經濟問題歸咎於遙遠的（歐洲）的而且難以駕馭的共同體工作機制"。

按照建議，英國官員需要給人一種印象，即英國政府仍然在當家作主，未經選舉的外國政客並沒有為英國做決定——而且這種做法至少在"本世紀"（2000年前）一直維持下去，也就是等到英國徹底和布魯塞爾捆綁在一起，已經無法脫身的時候為止。

布克在《每日電訊報》發表的文章中說"這個文官在建議我們的官員要掩藏真相，即掩蓋希思究竟讓英國加入的是什麼，掩蓋真相本身就說明英國不再是個民眾作主的國家，不僅如此，統治這個國家的是那些未經選舉而且不必對誰負責的官員。"

圖片版權 Reuters Image caption 英國加入歐共體的時候，"共同體法律"將優先於英國自己的法庭。當共同體法律同國內法有衝突的時候，國內法給共同體法律讓步（歐洲議會大廈）

預言"主權喪失"

當時外交部這位官員在文件中凖確地預言了歐洲經濟共同體正向經濟，貨幣和財政聯盟轉變，加上歐洲共同的外交和防務政策，這就等於英國自1066年形成的國家主權開始喪失。

這位作者說，"共同體法律"將優先於英國自己的法庭。當共同體法律同國內法有衝突的時候，國內法給共同體法律讓步，這包括英國過去作出的某些承諾。

這無異於從英國議會向在布魯塞爾的官僚機構轉移更多權力。作者甚至凖確地預測說，布魯塞爾對英國人生活的影響加大會導致"民眾情緒偏離政府"。

英國《每日快報》報道這份解密文件時，引述了主張脫歐者的批評。主張脫歐的英國獨立黨前黨魁法拉奇從前的顧問桑德森女士說： "雖然許多政黨的政客都說歐盟不會變成一個中央國家，但是這份1971年的文件顯示那恰恰是他們的計劃。"

布克說， "按照這位文官的建議，製造錯覺的一個辦法就是說這個體制仍然是民主的，即民主仍然有機會選舉歐盟範圍的，地區的和地方的代表。"

"幾年以後，我們看到建立了一個選舉產生的歐洲議會——就像我們現在看到的一樣，人們熱衷於這些選舉市長，而他們都是毫無意義的名義首腦。"

在1965-75年擔任英國保守黨領袖的愛德華·希思持親歐洲立場。他在1970到1974年擔任英國首相期間訪問中國見過毛澤東。1989年天安門抗議被鎮壓後他曾經為中國辯護。

希思出身於英格蘭肯特郡中下層家庭，政治立場保守偏右。在第二次世界大戰中他在炮兵中服役，並參加過1944年諾曼底登陸的作戰行動。雖然他說從未殺過人，但是他寫過他的炮兵對德國佔領部隊造成過巨大殺傷。