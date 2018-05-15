你的器材不支持播放多媒體材料 齋戒月期間要考試，這些食譜可以幫助你（英文）

穆斯林的齋月（Ramadan）從本周開始，全世界所有信仰伊斯蘭教的人們在日出之後和日落之前這段時間不會進食或飲水。

這樣做的目的是提升精神上的靈性，並通過較長時間的祈禱和自我克制來踐行宗教戒律，因為齋月被認為是回歸靈性的時段。

表面上看來，這似乎很簡單直接，但是有一些訛傳和誤解，令人們長年以來看法不一。

這裏列舉了其中六種，並由沙貝·哈桑（Shabbir Hassan）給予分析解答。他是伊斯蘭宗教文化的高級研究者，也是所謂的「哈非茲」（Hafidh）——就是說他能背誦整本《可蘭經》。

不過，在大多數情況下，具體執行方式還是取決於人們所支持的不同學派，而下述的其中一些概念，也可以有不同解讀。

刷牙屬於破戒？

圖片版權 Getty Images Image caption 芥末樹是得到世衛組織推薦的潔牙用品。

據一些學者說，刷牙並不算破戒。

哈桑說，有些守戒的人誤以為牙膏上的薄荷味也足以算得上破戒。

即使很多學者都認為刷牙是可以的，但哈桑還是想給那些特別小心的人一點建議。

「建議用最簡單的牙膏——味道不那麼濃的，薄荷含量較少的。」

他還推薦使用牙刷樹——一種用來潔牙的樹枝條，它非常淡，氣味也比較天然。這種來自芥末樹的枝條，受到世界衛生組織（WHO）的推薦，可用於清潔口腔。

不能吞口水？

圖片版權 Getty Images Image caption 親吻行為可能導致破戒。

咽下自己的口水，其實完全是允許的，並且事實上，也鼓勵這樣做。

「這種誤解是毫無根據的，」哈桑說，「咽自己的口水是很自然的事，它肯定不會破戒。」

不過有一樣是破戒的，就是和他人進行「體液交換」。

「吞咽別人的口水則有點不一樣，這是在守戒期間應該避免的，」哈桑說。

「你不能和你的伴侶或者配偶接吻，也不能親熱。守戒這件事就是要控制你的慾望，包括對食物、飲水和親密行為的慾望。」

守戒就是戒吃戒喝？

圖片版權 Getty Images Image caption 齋戒月期間，不要說別人壞話喔

在齋月期間受限的活動不僅僅限於吃吃喝喝。

哈桑說，其他構成破戒的事情包括「和舌頭有關的罪惡」。

他說：「如果你搬弄是非、誹謗或者詛咒他人，守戒的效果就會沒那麼好。」

不小心吃喝了東西也破戒？

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如果你真的一時忘記了自己正在守戒而吃了東西，你在意識到的那一刻立即停下來，那你的齋戒仍然算是有效的。

然而，如果你是在可以避免的情況下意外攝入了食物，比如在祈禱前的沐浴時吃了東西，那你就算是破戒了。

齋戒前的沐浴分為八個步驟，其中一個就是衝洗口腔，而在這個步驟當中意外吞了水，也算是破戒。

哈桑解釋說：「當你在守戒期間進行沐浴時，你是應該最好避免漱口的。你只是衝洗一下嘴，然後直接把水吐出來。」

不能吃藥？

圖片版權 Getty Images Image caption 要問醫生的第一件事情就是：我到底應不應該封齋？

英國穆斯林協會（MCB）和國際青光眼學會（International Glaucoma Association）發表了一份聯合聲明，敦促人們在齋戒期間繼續使用一些藥物，比如眼藥水。

英國穆斯林協會發表了一份有關齋月健康實況備忘，用於給醫院作參考。當中列明，眼藥水、耳藥水、針液注射以及尿道輸液等等醫療用藥不構成破戒。

不過，吞食藥物則會構成破戒，因為內服藥要在齋月開始前或結束後使用。

哈桑說：「首先，如果你有需要用藥的健康狀況，要問的第一件事情就是：我應不應該封齋？」

「在《可蘭經》當中說得非常明確的是，你必須遵照醫生囑咐。」

無論如何都要守戒嗎？

圖片版權 Getty Images Image caption 老年人是可以不用封齋的。

在伊斯蘭教義當中，守戒被認為是只有那些健康狀況允許並且達到一定年齡——通常是15歲左右——的人才需要做的事。

根據英國穆斯林協會所指，這就排除了幼年兒童、（身體或精神）病患者、身體孱弱、懷孕或者哺乳期間的人。

那些不能夠守戒的成年人，仍有其他方式讓自己在不冒風險的情況下得到靈性上的回饋。

哈桑說：「如果患有自己知道很快會恢復的短期病症，他們可以在其它時間進行補償。」

「如果是他們不能補回來的長期病症，他們可以做『菲第葉』（fidyah）——每天捐獻一點小錢助養貧困家庭。在英國，每天的數額在4－5英鎊之間。」