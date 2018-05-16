梅根父親將接受心臟手術 或不出席王室婚禮

圖片版權 Daily Mail/SOLO Image caption 梅根的父親托馬斯是一名電視燈光技術員，曾參與製作美國電視劇《綜合醫院》。

英國哈里王子與美國女演員梅根·馬克爾（Meghan Markle）大婚前夕，梅根父親托馬斯‧馬克爾（Thomas Markle）是否能出席女兒婚禮仍然是一個疑問。據報道，他將接受心臟手術。

托馬斯曾對美國八卦新聞網站TMZ說，因為被指與狗仔串通拍假照的爭議，他不會出席婚禮，但隨後他又說他想出席，之後又改口說因為心臟手術不能出席婚禮。

肯辛頓宮拒絶評論此事。梅根同父異母的姐姐薩曼莎‧馬克爾（Samantha Markle）說，父親面臨著「令人難以置信的壓力」。

薩曼莎對澳大利亞一電視台表示，她不確定父親是否會去溫莎參加婚禮。「他給我發信息說，他要接受心臟手術，」她說，「我們現在都希望他康復。」

有報道稱，哈里王子大婚前夕，托馬斯與狗仔隊串通，假裝被偷拍。因此梅根父親在上周末成為輿論焦點。

這些照片中，托馬斯在凖備一系列有關婚禮的事情，包括測量婚禮西裝的尺碼，而且照片中他看上去不知道被偷拍了。

周一（14日），托馬斯據報對TMZ表示，他將不會出席婚禮。TMZ稍後報道，托馬斯的心臟狀況有變化，他想參加婚禮，但是他可能因為健康問題無法參加。TMZ的第三篇報道稱，健康問題以及已經計劃的手術可能讓他最終無法參加婚禮。

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周二晚間，BBC王室事務記者尼古拉斯·維切爾（Nicholas Witchell）稱，梅根希望父親出席，但是梅根比較關注他的健康情況。

肯辛頓宮說，托馬斯的決定「對梅根來說是一個非常私人的時刻」，梅根和哈里王子也透過聲明，要求外界尊重和體諒托馬斯。

托馬斯原定在本周首次與哈里王子、女王伊麗莎白二世以及菲利普親王見面，隨後在溫莎城堡聖喬治教堂參加梅根婚禮。

梅根同父異母的姐姐薩曼莎已經有三年沒有與梅根說話，她也不會參加婚禮。薩曼莎在英國獨立電視台《早安英國》節目中說，拍攝那些照片不是為了錢。

她此前承認，拍攝照片是她的注意，為了給父親塑造積極形像。「我想讓他參加（婚禮），但是顯然重點是這對他來說是否安全，」她說。

分析 － BBC王室事務記者戴蒙德（Jonny Dymond）

梅根周圍的人都說，她要考慮不讓父親帶她走過紅毯。

壓力當然很大。對於托馬斯的精神狀況，她和哈里王子已經關注了一段時間。

驚人的壓力落在了托馬斯身上，他陷入困境。無論是被設計還是意外，他都掉入了這樁照片醜聞。

媒體關注帶來了極大壓力，這是作為王室成員不愉快的一面，我們也有別的例子。王室成員需要媒體關注，保持他們的影響力。

梅根的父親目前居住在墨西哥，是一名前燈光師，曾參與製作八十年代美國電視劇《憔悴潘郎》（Married with Children）和《綜合醫院》（General Hospital）。這部劇集曾取得兩個艾美獎。

他與梅根的母親、第二任妻子多裏婭‧拉格蘭（Doria Ragland ）在梅根六歲的時候離婚。

托馬斯在第一次婚姻中育有兩個孩子，其中一個是薩曼莎。托馬斯在兩年前曾申請破產。

圖片版權 Reuters Image caption 王室粉絲們已經在溫莎城堡外提前佔位

梅根曾說：「我與父親關係緊密，他教我如何釣魚，如何欣賞伯克利（Busby Berkeley，美國導演）的電影，教我如何寫感謝信，並且周末在小東京（餐廳）裏一起吃照燒雞排和蔬菜天婦羅。」

此次婚禮將於5月19日英國夏令時12點（東八區時間19點），在溫莎城堡的聖喬治教堂舉行。

上周日（13日），白金漢宮發佈了女王的御准文書，同意兩人結婚。

肯辛頓宮表示，婚禮前夜，梅根將與母親入住溫莎城堡九英里外的克里維登酒店（Cliveden House Hotel）。哈里王子則將與哥哥劍橋公爵一起在十五英里外的多爾切斯特精選酒店科沃斯公園店（Dorchester Collection's Coworth Park in Ascot）過夜。