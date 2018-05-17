凖王妃梅根：時尚業熱愛的新晉「帶貨王」

圖片版權 Getty Images Image caption 梅根在諾丁漢穿了件海軍藍大衣，隨後在網上迅速售罄

去年12月1日的清晨，加拿大一家時尚購物網站Mackage 的員工們一上班，就發現一件時尚單品莫名其妙地賣完了。

這件售價1000多美元的雙排扣軍款長外套，被來自三個大陸20多個國家的消費者們一掃而空。

什麼原因？梅根·馬克爾。

在五個小時前，5000英里外的英格蘭諾丁漢，這位哈里王子的未婚妻在第一次公開活動中穿了這件大衣。

幾分鐘之，全世界都想要Mackage的梅根同款外套。

你的器材不支持播放多媒體材料 梅根·馬克爾穿過一件馬莎百貨的上衣亮相，這件衣服在一個小時內售罄

圖片版權 Getty Images Image caption 梅根的蘇貝瑞手提包是愛丁堡的初創公司

時尚購物網站Mackage並不是唯一的贏家。梅根還挎著一隻蘇貝瑞（Strathberry）生產的價值500英鎊（678美元）的手提包。蘇貝瑞是一家初創公司，四年前成立於愛丁堡。這款梅根同款包在蘇貝瑞的全球站、美國站和中國站上迅速售罄，僅用了11分鐘。

蘇貝瑞的聯合創始人漢多比（Leeanne Hundleby）說：「我們網站的訪問量也讓人驚嘆，一度比我們日常平均水平高出10倍。」

梅根宣佈她與哈里訂王子訂婚時，穿著一件加拿大品牌Line the Label的白色大衣。不出所料，這件外套在幾分鐘內就賣光了，因訪問量暴增，該公司的網站還一度崩潰。

圖片版權 Getty Images Image caption 梅根宣佈與哈里訂王子訂婚時，穿著一件加拿大品牌白色大衣，該公司將其命名為"梅根"

相比其他因梅根爆紅的品牌，Line the Label先發制人，將自己的這款大衣命名為「梅根」。

皇家贈禮

這是營銷部門夢寐以求的宣傳效果。在梅根如果穿上你的設計，它就會出現在從上海到洛杉磯的每個時尚網站上。

坎貝爾（Ceril Campbell）是一位生活方式和形像顧問，她曾為英國女王的孫女扎拉·菲利普斯（Zara Philips）提供形像和穿衣風格建議，並負責眾多頂級名人的形像管理。她表示，「當你名氣激增，進入公眾視線時，那些希望你穿上他們衣服的人會把你淹沒，你必須能抵擋住他們。」

肯辛頓宮堅持皇室不接受禮物。儘管梅根嚴格意義上還不是皇室成員，這方面規定還比較模糊。當BBC詢問蘇貝瑞，梅根是否為她的手提包付款時，蘇貝瑞回答說：「不予置評。」

坎貝爾解釋了選擇正確衣著的方法。她說：「首先必須考慮哪個設計師最適合要出席的場合，他們的國籍，以及品牌價值。」

圖片版權 Getty Images Image caption 在威爾士訪問，梅根穿了威爾士品牌牛仔褲

「然後是禮儀問題，比如你的肩膀是否應覆蓋......然後是選設計師，考慮他們來自哪裏，是否來自你將要訪問的地區？」

「最後是價格，你不想穿著昂貴的服裝去拜訪那些不幸的人，這是一個禮貌和用心的問題。」

這些解釋了為什麼梅根去卡迪夫參觀，要穿著Hiut Denim的牛仔褲，這家威爾士公司致力於振興當地牛仔服飾製造業。

婚紗

如果你認為這有點太過複雜，其實與婚紗相比根本不算什麼。

在溫莎的聖喬治禮拜堂外，當梅根從馬車上走出來的那一刻，無數設計師將瘋狂地塗寫出一張梅根風格的婚紗設計圖，然後將他們變成產品，擺上貨架。

「我們將看到梅根的婚紗被迅速複製。」曼徹斯特大學時裝營銷高級講師佩里（Patsy Perry）稱，時裝公司可以在不到一個月的時間內將新產品擺上貨架。

圖片版權 Theia Image caption 美國婚紗品牌對梅根會穿什麼進行預測

「你可以讓人在一周內完成設計，在接下來的一周內打樣，這樣一個月內產品就可以和客戶見面。」

甚至連等都不用等。對於美國婚紗品牌Theia的春季發佈會而言，5月19日的皇室婚禮太晚了。因此，其創意總監唐·奧尼爾（Do​​n O'Neill）給發佈會定下皇室主題，並對梅根會穿什麼進行預測——不過得承認，這對聖喬治禮拜堂來說可能有點太性感。

奧尼爾稱：「我認為她會穿的很嚴實，她必須這樣，這可是皇室的婚禮，但是這件禮服還是會突顯她的身材，禮服會很合身，會有長袖，背部較高的脖領，前面有一個小『V』，以及一條有珍珠紐扣的縫線。」

品牌推動

然而，梅根的婚紗並非激發一件在店中銷售的產品這麼簡單，它的真實影響力將遠遠超越婚禮現場。

圖片版權 Getty Images Image caption 凱特王妃的婚紗

諮詢公司Brand Finance的首席執行官黑格（David Haigh）研究了劍橋公爵夫人的時尚選擇如何影響整個時尚行業。

他表示：「非官方的代言過去曾多次成為英國品牌的福音，一份報告稱，在公爵夫人穿過一款巴寶莉（Burberry）風衣後，類似的米色巴寶莉外套銷量增長了300％。」

黑格認為，今年哈里王子和梅根的婚禮對時尚行業帶來的收益將達到1.5億英鎊左右。如果算上游客、商品銷售、香檳酒、葡萄酒和食品的銷售增長，將會為該國經濟帶來10億英鎊的增長。

圖片版權 Getty Images Image caption 梅根的耳環來自一個加拿大品牌Birks

但梅根不只買英國品牌。她因為在美國電視連續劇《金裝律師》（《Suits》，又譯《訴訟雙雄》或《無證律師》）演出而定居多倫多。因此她對Smythe、Line the Label、Birks珠寶商和Sentaler等加拿大品牌情有獨鍾。

不同凡響的代言

梅根為皇家代言增添不同凡響的一面。她可能不會在奢侈品店裏購物，但她展現出時裝行業委婉稱為「可負擔的」設計品牌。

在出席傷殘退役軍人競技的不屈不撓運動會（Invictus Games）時，梅根和哈里還未訂婚，她穿了件Self Portrait的綠色連衣裙，價值300英鎊，以及來自加拿大連鎖店Aritzia旗下品牌Wilfred的褐色連衣裙，價值100英鎊。

圖片版權 Getty Images Image caption 梅根在時尚風格和價位上的選擇不拘一格

梅根在時尚風格和價位上的選擇不拘一格，這讓她可以支持多種多樣的品牌。

這點上她與米歇爾·奧巴馬很像。紐約大學斯特恩商學院教授大衛·耶馬克（Prof David Yermack）研究了米歇爾·奧巴馬對時尚業的影響。據他估計，在第一夫人穿著某一件時尚單品，對於相應公司而言，價值1400萬美元。

「米歇爾將高端定制服裝與任何人都可以在商場購買到的產品混搭在一起——在舉行就職典禮上，米歇爾拿著林肯聖經的時候，戴著J Crew手套。於是消費者湧向商店，即使他們不買米歇爾同款的衣服和手套，他們也會買些別的東西。」耶馬克稱。

一家公司受到梅根效應影響，銷售數字強勢上漲，問題是，這種效應能持續多久？

蘇貝瑞的聯合創始人漢多比表示：「長期來看，還很難說，但由於品牌知名度提高，我們預計今年的銷售額將增加20%-40％。」

圖片版權 PA Image caption 1981年，伊曼紐爾為戴安娜王妃設計的婚紗

大衛·海格稱，「這種效應將持續相當長的時間，你還記得戴維和伊麗莎白·伊曼紐爾在1981年為黛安娜王妃的婚禮設計的婚紗嗎？大家仍然記得他們，每個人都記得這件衣服，即使這兩個人後來分開了，但這件婚紗還是成就了他們的職業生涯。」