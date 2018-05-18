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在哈里王子與梅根·馬克爾的婚禮前夕，馬克爾家發現自己成為全球媒體的焦點。梅根的父親已經確認不會出席婚禮。英國王室一直以來密不透風的訊息控制，在媒體的熱切追訪之下被打破。

哈里王子居住的肯辛頓宮（Kensington Palace）在過去的數月，一直有序地發佈大婚的日程與安排，為何在婚禮前數日卻突然失去對輿論的主導權？

這次王室婚禮將與過往不同：不邀請各國政要，不選擇傳統婚禮蛋糕，邀請民眾前來祝賀，婚宴餐點選用生產方式更環保的應季食材。

過去數月，王室發過大大小小的公布，電視，電台，報紙與網站均巨細無遺地跟進報道，以滿足對婚禮極感興趣的讀者與觀眾。

近日，卻出現這樣的局面：

流言與揣測

對於一些與王室官方說法不符的報道，肯辛頓宮的一貫應對策略是緘口不言，等這些報道的熱度自行減退。

王室的新聞消息來源極為稀有，一般廣播媒體亦不傾向僅報道流言與揣測，因此王室的策略過往行之有效。

但當娛樂消息網站TMZ，接通了隨時可以聯繫到新娘父親托馬斯·馬克爾的熱線，肯辛頓宮的資訊壟斷被打破了。

TMZ形同一個與王室爭鋒相對的新聞辦公室，引用可靠的資訊來源，不斷發佈關於他健康、心理狀況的新聞，令肯辛頓宮無計可施。

對於這些與王室公布婚禮計劃完全不同的消息，肯辛頓宮有何回應？沒有回應。

那誰會挽著新娘的手步入教堂呢？沒有回應。

究竟現在發生了什麼？沒有回應。

圖片版權 Getty Images Image caption 來自墨西哥的新聞訊息，英國王室難以控制。

在上述一系列事件發生後，總愛事後孔明的看客們質疑不斷。

為什麼肯辛頓宮會允許馬克爾父親陷入狗仔隊的詭計？為什麼肯辛頓宮沒派人提醒他？

但派一個人到墨西哥提華納市郊的一個城鎮六個月，來專責擋記者，現實嗎？

還是說，目標人物不接受這樣的安排？

淹沒不和諧的聲音

肯辛頓宮的新聞團隊規模不大，通常按傳統行事，有時亦如大部份新聞辦公室一樣，效率不佳。

「過去是怎麼做的，我們現在就怎麼做：已公布過的消息就回應，未公布的消息就不作回應。」

如此一來，肯辛頓宮的新聞團隊並不會竭盡全力去思考媒體策略，也沒有針對馬克爾家可能出現的突發情況制訂應急方案。

在此之前，其他王室新娘的家人們雖然也是平民出身，但通常對上述規則了解一二，明白與王室說法保持一致會對婚禮有益。

他們也清楚，一旦越界，將要獨自面對媒體的追訪。

圖片版權 Getty Images Image caption 王室的粉絲們已經在溫莎堡外佔據有利觀禮位置。

但梅根的非直系親屬們，大部份均很久沒有見過新娘子，也沒有太多代價需要顧慮。梅根的絶大對數親屬將會在電視台直播室，而不是在婚禮現場觀禮。

他們成群結隊地來到英國，帶著很多故事凖備披露，也對相關的金錢回報甚感興趣。

此前，媒體要靠肯辛頓宮披露關於婚禮的任何細節：婚禮蛋糕的食譜，花朵的擺設，攝影師的人選——如今卻不再需要了。

在不久的將來——也許很快，因為目前的「沒有回應」策略已經很難堅持下去——肯辛頓宮將會有新的對策出台。

肯辛頓宮將會公布關於婚禮當日的更多細節。肯辛頓宮方面期望，計劃已久的婚禮程序一旦正式公布，將可掩蓋過去數日以來的訊息混亂。

但至少在當前，婚禮的正式消息仍處真空狀態，而肯辛頓宮原本安排妥當的計劃，已完全被它所不能掌控的肥皂劇式流言所破壞。