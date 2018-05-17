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哈里王子和梅根的王室婚禮即將到來，據稱梅根·馬克爾將會打破傳統，成為第一位在婚宴上致詞的王室新娘。

在21世紀，女性在自己的婚禮上致詞不應該是件令人驚訝的事。記者莎拉‧艾本納（Sarah Ebner）在推特上指出，她在上個世紀的1996年就這麼做了。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @sarahjebner Cannot believe that giving a speech at your own wedding is a "thing". This is 2018! I did a speech in 1996 (yes we're still married, thanks) — Sarah Ebner (@sarahjebner) 2018年1月29日

但一些傳統還是難以打破。根據英國民意調查機構YouGov在2016年的統計，只有16%的受訪者認為新娘應該在自己的婚禮上致詞。

唐娜‧布朗（Donna Brown）是一名英國的婚禮企劃師。她在2017年規劃過70場婚禮，當中只有10多場有新娘致詞。

她回憶其中一場婚禮，一名伴娘非常想要致詞，但新娘不確定讓她發言是不是一件對的事。

「你可以將禮儀謹記在心，」唐娜建議，「但總歸來說，這是你的婚禮。」

「這不是個Pinterest（一種歐美流行的社交媒體）婚禮。所以停止爭取你覺得一定得有的東西吧。」

莎拉‧海伍德（Sarah Haywood）是知名婚禮顧問，也是《婚禮聖經》的作者。她說她策劃過的婚禮中，大約半數會有新娘致詞。

莎拉‧海伍德（Sarah Haywood）是什麼來頭？

一開始她是電視台的製作人，在20年前開始籌辦派對而逐漸打響名號

操刀設計周杰倫和昆凌的英國婚禮

她也是威廉王子和凱特王妃的婚禮設計師

2006年她所寫的《婚禮聖經》出版，成為暢銷書

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《新娘》（Brides）雜誌編輯傑德·比爾（Jade Beer）認為「不要只讓男人在她們的婚禮上發言」的想法在年輕女性間流行起來。

正是因為沒有新娘在婚宴上致詞的傳統，反而讓現在致詞的新娘有更多自由發揮的空間，婚宴管理者安娜貝爾·坎德勒（Annabel Candler）說。

她認為伴郎和新郎的父親能在谷歌（Google）搜尋到婚宴致詞的必要元素，但新娘可沒辦法找到參考資料。

根據安娜貝爾的說法，這是一項優勢：「她們之所以站出來，是因為她們想說一些從沒有人說過的話。」

所以因著這個自由度，梅根的致詞會是什麼樣子？當中有什麼風險？講笑話恰當嗎？

圖片版權 Annabel Candler Image caption 婚宴管理者安娜貝爾·坎德勒

「不要搶了婚宴的焦點，」婚禮致詞專家卡洛爾·斯皮爾斯（Carole Spiers）建議。

她說梅根是演員出身，她很容易就成為婚宴上的明星，但她警告如果做得「太好萊塢」並不適合皇家婚禮。

畢竟大部分新娘不需要去想該如何取悅皇室和貴族來賓。

緊張怎麼辦？

該如何處理壓力將會是一個關注點，但婚宴致詞應該比一般面對公眾的演講要簡單，因為「你會腎上腺素爆發，」婚禮博主艾莉森·廷林（Alison Tinlin）說。

莎拉‧海伍德對此表示同意，並建議新娘可以看著來賓來減低自己的焦慮感。

「你在一個充滿關心你的人的地方，看著這些人，你不會感到害怕。」

除了有友善的聽眾之外，唐娜‧布朗指出，當天盛裝打扮的新娘會「讓她有額外的自信」。

練習是一切的關鍵，卡洛爾·斯皮爾斯說。她說新娘應該熟知前兩分鐘她該說什麼：「知道你的開場白是什麼將會讓你開口說話更有自信。」

梅根該在致詞中加入幽默元素嗎？

身為《新娘》雜誌的編輯，傑德·比爾清楚地記得她印象最深刻的新娘婚禮致詞。

她說：「我曾經看過一個新娘將在場每一個賓客比喻為不同口味的巧克力，這實在令人難以忍受。」

「除非有把握控制場面，否則別試圖讓賓客捧腹大笑，」她說。

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卡洛爾·斯皮爾斯說，小小的幽默是有用的，但笑話會有危險。「你可能說得很爛，或是錯過時機。」

「除非你是個喜劇演員，否則你大可不必扛這個壓力。」

而且千萬不要講粗魯的笑話。

「讓他們意猶未盡」

簡潔有力是演講的通用訣竅。

莎拉‧海伍德表示，5到10分鐘之內是最理想的：「最好的演講是，你說完之後聽眾意猶未盡。」實用指南：新娘在婚宴上怎樣發言？

就算只是一場5分鐘的演講，也不要只是背誦一長串的「感謝名單。」傑德·比爾說。

「這很無聊，大家會失去興趣。」

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諮詢公司的尼克‧葛登（Nick Gold）補充說明「大部分的來賓只是想啜飲香檳，向快樂的新人致敬。」

「任何超過20分鐘的演說都會讓賓客在終於可以敬酒時感到鬆一口氣。」