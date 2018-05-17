經濟進入「絶經期」？英格蘭銀行高管錯在哪

圖片版權 Getty Images Image caption 英格蘭銀行副行長本·布洛德本特（左）為他的性別歧視和年齡歧視講話公開道歉。

形容經濟不景氣的詞很多，人們耳熟能詳的有經濟疲軟、衰退、萎靡不振、等等，但是英格蘭銀行副行長本·布洛德本特（Ben Broadbent）用了比較罕見的一個比喻——經濟進入"絶經期"（ menopausal ），惹來非議。

事情始於布洛德本特跟英國《每日電訊報》記者的採訪，他談到英國經濟在2008年世界金融危機之後一直停滯不前，最新的2018年第一季度數字顯示，經濟「過了它們的高峰期，不再有活力」。

他還解釋，如今的經濟不景很像19世紀末期英國經濟「更年期」（climacteric），說經濟就好比到了「絶經期」（menopausal）。

此言一出，刊登在報紙頭版，讓很多人大為詫異。

涉嫌歧視

有人，尤其是女性們認為，此言差矣：首先，女性除了生育能力，還有其他很多能力，生兒育女並非女性的唯一功能！其二，女性即便到了絶經期，不再有生育能力，也仍然有其他方面的創造力。

惹來如此公憤，布洛德本特馬上公開道歉，稱自己「用詞不當，有所冒犯」。他還說，生育力影響「我們每個人，所有年齡和性別的人」。

他之後在英格蘭銀行內部又發了一封信表示「誠心誠意地致歉」，說自己不該用了這個詞，因為它「有年齡歧視性別歧視的言外之意」。

要說布洛德本特本人存心歧視女性，恐怕有失公允。他還說，更年期女性有，男性也有，到了這個階段無論男女都喪失了生育能力。

圖片版權 Getty Images Image caption 英格蘭銀行貨幣委員會九名成員中只有一位女性委員。

不過，正如英國布里斯托大學經濟學女教授莎拉·史密斯（Sarah Smith）所說，他再怎麼解釋已經不管用了。

他在採訪中的確用了「絶經期」這個詞。而這個只適用於女性。

不夠敏感

有人認為，英國輿論本次對他的用詞有些過於敏感、過份解讀了，他只是不小心說錯話而已。

不過，布洛德本特任職的英格蘭央行在女性權益問題上惹人批評由來已久。

譬如說，英格蘭貨幣政策委員會，這個由九名成員組成的委員會中，只有一名女性。

這樣的男女比例失調，在英國這個既有女王、又有女首相的國家，在女性要求平等權利呼聲日益高漲的時代，早就受到批評。

另外，英格蘭銀行在發行鈔票時，較少使用著名女性的頭像也曾惹來非議。

2013年，英格蘭銀行宣佈5英鎊紙幣上的頭像換人：將女社會改革家伊莉薩白·弗萊 (Elizabeth Fry)換成著名首相溫斯頓·邱吉爾，卻沒有在其他面值紙幣上改換其他女性頭像的計劃。

後來在社會輿論和活動人士的壓力下，英格蘭銀行才宣佈在新版的10英鎊紙幣上印上女性小說家簡·奧斯丁的頭像。

經濟更年期

Image caption 女性即便到了絶經期，不再有生育能力，也仍然有其他方面的創造力。

用「更年期」、甚至「絶經期」來形容經濟真的合適嗎？

英國經濟學家的確曾經借用過這個生物學上的術語來形容19世紀末期的英國經濟狀況。

1890年代的英國，是維多利亞女王統治的晚年。作為全世界工業強國的英國，對美國、澳大利亞、阿根廷這些新大陸經濟前景的信心空前高漲，國際投資一路飆升。

但是當年的投資可謂相當盲目，對土地、鐵路和城市建設投入巨資，並非一朝一夕能有收益。

結果，從阿根廷開始的債務危機引發了全世界範圍的金融危機，英國經濟在相當長一段時間內處於萎縮狀態：工資停滯、生活水平下跌，工潮迭起。

1952年，英國著名經濟學家亨利·布朗（Henry Phelps Brown）曾經寫過一篇論文論述當年的情況。

但是，布朗用的詞是climacteric。它的意思除了有「更年期」，還有「關鍵、轉折階段」，與女性「絶經期」的特定含義相去甚遠。

正是因此，英國《衛報》發表社評呼籲身為英格蘭銀行副行長的布洛德本特「還是專注於診斷經濟好壞吧，不要把女性的身體扯進來。」

畢竟，更年期指的是一個不可逆轉的生命階段，而英國經濟雖然處在脫歐的混亂局面，但並非不可挽回、無可救藥。

英國維珍集團屬下的信貸機構女總裁珍妮-安妮·蓋迪亞（Jayne-Anne Gadhia）說：你覺得絶經期是件壞事，不過我更喜歡這個階段的自己。