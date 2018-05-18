BBC事實查核：皇家婚禮要花多少錢？

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每個辦過婚禮的人都知道，從結婚蛋糕和花的選擇到甚至是賓客坐的椅子，一場婚禮辦下來的花費可以是令人咋舌的昂貴。

更別說是皇家婚禮了，每個賓客都有來頭，從安檢到雜項，婚禮的帳單高達上百萬。

即將在5月19日舉行的哈里王子和梅根的婚禮會花多少錢呢？又有多少是納稅人要買單的？

安檢花費

這次皇家婚禮將在溫莎城堡舉行，預計將有超過10萬群眾湧進溫莎小鎮。有600名賓客收到婚禮請柬，並有200人受邀參加晚宴。 除此之外，還有1200位公眾受邀至溫莎城堡的園區內。

如此龐大的人群需要繁複且龐大的組織規畫才能管理好。所以安檢花費將會是最貴的單項支出。

圖片版權 Getty Images Image caption 兩名警察在白金漢宮前維護治安。

BBC事實查核聯繫英國內政部，但內政部不予評論，表示洩漏警務成本將會影響「國家安全」。

同樣的，當BBC致電泰晤士河谷警察局（Thames Valley Police）時，他們回應是：「雖然我知道你們想要數據，但我們恐怕無法給你任何資料。」

但我們仍能從媒體協會根據英國《信息自由法》要求政府公布的資料中得知，威廉王子和凱特王妃的婚禮，倫敦大都會警察局（The Metropolitan Police）花費了納稅人635萬英鎊（約5462萬人民幣）。

但這個數字無法直接對應哈里和梅根的婚禮，因為婚禮場地和賓客數量都不同。

其他花費

哈里王子居住的肯辛頓宮尚未公布任何有關婚禮的費用細節。

威廉王子和凱特王妃的婚禮花費從未公布，所以目前這樣的結果也不意外。

這讓公眾自己估價，因此王室必須小心處理。

一家英國的婚禮企劃網站Bridebook.co.uk指出皇家婚禮的花費可能達到3200萬英鎊（2.75億人民幣）。網站估價結婚蛋糕5萬英鎊（43萬人民幣），花束11萬英鎊（95萬人民幣），餐費28.6萬英鎊（246萬人民幣），還有一些雜項開支。

事實查核欄目聯繫婚禮企劃公司老闆哈米什·謝潑德（Hamish Shephard），調查該公司是用什麼方式計算出這個數字。

他說3200萬英鎊是基於王室以市場價付費。

但在缺乏官方資料的情況下，這仍然只能是個猜測。

例如我們無法得知供應商是否會以優惠價對王室提供服務。

圖片版權 Getty Images Image caption 婚禮場地聖喬治教堂外觀。

誰來買單？

婚禮的安檢花費將由納稅人買單。

原本泰晤士河谷警察局應該自行吸收這些花費。但警方能夠向內政部申請特別補助來支付部分開銷。特別補助是警方在需要額外警力時可以申請的項目。

至於其他剩下的開支，王室已經表示會由王室私人撥款。

每年王室會得到一大筆由英國財政部發出的「女王撥款」，這筆錢的多寡是由代表女王的王室地產（the Crown Estate）的收益算出，女王地產擁有倫敦西區大部份土地。今年女王地產值8200萬英鎊（約7億人民幣）。

一些王室成員有來自其他渠道的收入。例如查爾斯王子有一個涵蓋土地、不動產和金融投資的康沃爾公爵地產項目。

但目前尚不清楚王室會從哪一部分拿出錢來支付這場婚禮。

共和（Republic）是英國一家主張選舉產生國家元首的機構，他們主張英國王室的花費遠高於8200萬英鎊，共和已經提交請願書，反對將納稅人的錢花在皇家婚禮上。

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