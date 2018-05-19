王室大婚2018：百萬人將收看哈里王子和梅根大婚

圖片版權 Reuters Image caption 兩位皇家婚禮的粉絲在街上露營，以佔據最佳觀看位置

全球各地數百萬人都凖備好收看哈里王子和梅根·馬克爾即將在溫莎舉辦的婚禮。其中數百人甚至在溫莎街頭睡了一晚，以確保自己佔據最佳觀賞位置。

英國夏令時中午12時，哈里和梅根將在溫莎城堡的聖喬治教堂舉行婚禮儀式，然後在約下午１點乘坐馬車在溫莎巡遊。

梅根在婚禮誓詞中，將不會承諾「服從」她的丈夫。梅根的父親托馬斯出於健康原因無法出席婚禮，因此查爾斯王子將陪梅根走紅毯。

英國王室發表聲明說：「威爾斯親王殿下很高興，能以這樣的形式歡迎馬克爾小姐加入王室大家庭。」

在婚禮儀式的前夜，哈里王子向聚集在溫莎的人群表示，他感到「放鬆」，梅根則說她感覺「很棒」。

圖片版權 Reuters Image caption 人行道上已經滿是興奮的粉絲，一度很難通行

分析——BBC王室事務記者戴蒙德

每個王室婚禮都不一樣。但是，在某種程度上，每次王室婚禮都是一個重新認識王室家庭的機會。

規模如此之大的婚禮相當罕見，於是這對新人成為全球喜愛的魅力人物。

因此，婚禮是一個絶好的契機，它可以對外宣告：「這是王室家庭現在的樣子。」

不過，這也是一個與眾不同的王室婚禮。因為婚禮當天的各種安排與此前大不相同。

比如，小到蛋糕（沒有採用傳統的又大又重的水果蛋糕，這種蛋糕往往覆蓋著厚得可以防彈的糖衣）；大到比如福音合唱團在婚禮儀式中表演；再到更加舉世矚目的決定，比如邀請1,200名普通市民到溫莎城堡觀禮。

1997年，哈里王子的母親、威爾士王妃戴安娜去世後，她被時任首相托尼·布萊爾稱為「人民的王妃」。

這場婚禮可能不是「人民的婚禮」，但與任何一個王室婚禮相比，這場婚禮都前所未有地更接近「人民的婚禮」。

早在一周以前，眾多身披英國國旗、懷著美好祝願的王室粉絲，以及世界各地的媒體已經聚集在溫莎。

婚禮這天，預計將有多達10萬人走上街頭，希望能一睹這對幸福的新人。

來自美國的尼基·普魯納和馬特·普魯納，特地延長他們在英國的假期，以便能到溫莎圍觀。

62歲的尼基·普魯納說：「凱特和威廉婚禮前，我就在街上整晚露營，我說過永遠不會這麼做，不過我又來了。」

63歲的馬特·普魯納補充道：「感覺就像一個節日，不同的這天還有意義，它給世界帶來希望。」

圖片版權 Reuters Image caption 婚禮前一天哈里王子在溫莎城堡外問候人群

在聖喬治教堂裏，有六百位嘉賓將觀看由坎特伯雷大主教賈斯廷·韋爾比主持的婚禮儀式，世界各地數百萬人將通過直播觀看這場儀式。

此外，約有1200名市民被邀請進入溫莎城堡參與婚禮，這些人中不少人因慈善工作而受到認可。

哈里王子和他的哥哥兼伴郎威廉王子，預計將於11點40分抵達教堂西門。

女王將於11時52分抵達，她是王室家庭中最後一名抵達的成員，早於梅根與她的母親多裏婭·拉格蘭。

圖片版權 Reuters Image caption 梅根與她的母親多裏婭·拉格蘭

梅根有10位伴娘和花童，花童都在八歲以下，包括喬治王子和夏洛特公主。

查爾斯王子將迎接新娘，並與她一起走過教堂的過道。

在儀式上，這對新人將交換誓言，說：「無論安樂困苦，富厚貧窮，疾病康健，我必愛護你，敬重你，終身不移」。

美國聖公會首位黑人主席主教孔茂功（Bishop Michael Curry）將在婚禮上致詞，溫莎教長大衛·康納（David Conner）將擔任司儀。

圖片版權 Getty Images Image caption Princess Charlotte will be a bridesmaid, having done the same role for aunt Pippa Middleton

女男爵簡·費洛斯是哈里王子已故母親戴安娜王妃的姐姐，她將發表致辭。

當新娘和新郎在登記冊上簽名時，贏得2016年BBC青年音樂家獎的19歲大提琴手謝庫·坎內-梅森（Sheku Kanneh-Mason）將演出三部作品，並與來自威爾士BBC國家管弦樂團、英國室內樂團和愛樂樂團的音樂家合作。

凱倫·吉布森（Karen Gibson）和王國合唱團將演唱本·E·金的經典靈魂樂歌曲《Stand By Me》。

當新婚夫婦離開禮拜堂時，福音合唱團也將演唱埃塔·詹姆斯（Etta James）令人振奮的《Amen / This Little Light of Mine》。

圖片版權 PA Image caption Karen Gibson and the Kingdom Choir have been performing for more than 20 years

婚禮儀式之後，馬車隊伍將在溫莎進行巡遊，最後返回溫莎城堡。隨後，所有600位客人將前往聖喬治大廳舉行的午餐招待會。

據報道，在這次招待會上，梅根將打破王室新娘的傳統，發表演講。