王室大婚2018：哈里梅根婚禮全流程公布

圖片版權 Reuters Image caption 溫莎聖喬治教堂

英國夏時令11點25分：王室成員抵達聖喬治教堂。王室就坐過程，全體起立。

11點40分：哈里王子和威廉王子抵達聖喬治教堂的西門。

11點45分：梅根和母親多裏婭·拉格蘭抵達教堂。

11點52分：女王抵達教堂。

新娘進入教堂時，全體起立。

新娘出現時，將吹響號角。

吟誦讚美詩

全體保持站立。

溫莎教長大衛·康納（David Conner）問候教眾後，全體就坐。

溫莎教長大衛·康納發表關於婚姻的致辭，全體起立。

唱讚歌《希望之主》

眾人保持站立，坎特伯雷大主教賈斯廷·韋爾：

首先，我需要問，在場的任何人，有知道這兩人不能合法結婚原因的，現在就說明。

大主教問新人，你們兩人知道任何不能結婚的原因，必須現在就說明。

大主教問新郎：哈里，你願意娶梅根為妻嗎？你願意愛她，安慰她，尊重和保護她，此生此世忠於她？

他回答：我願意。

大主教問新娘：梅根，你願意嫁給哈里嗎？你願意愛他，安慰他，尊重和保護他，此生此世忠於他？

她回答：我願意。

大主教向眾人宣佈：

哈里和梅根的朋友和家人們，你們願意從今往後支持和鼓勵他們的婚姻嗎？

所有人回答：我們願意。

大主教邀請大家一起祈禱。

全體就坐。

讀經

哈里王子已故母親戴安娜王妃的姐姐、女男爵簡·費洛斯將讀經。

講道

美國聖公會首位黑人主席主教孔茂功（Bishop Michael Curry）在婚禮講道。

凱倫·吉布森（Karen Gibson）和王國合唱團演唱本·E·金的經典靈魂樂歌曲《Stand By Me》。

誓詞

新娘和新郎面對面，牽起手，交換誓詞。

新郎：我，哈里，娶你梅根為我的妻子，從今以後，無論順境逆境、富貴貧窮、疾病健康，都遵從上帝的聖法，愛護你、珍惜你，直到終身。在上帝面前，我許下這個誓言。

新娘：我，梅根，以你哈里為我的丈夫，從今以後，無論順境逆境、富貴貧窮、疾病健康，都遵從上帝的聖法，愛護你、珍惜你，直到終身。在上帝面前，我許下這個誓言。

鬆開手。

交換戒指

新郎將戒指戴在新娘的左手無名指上，說：

梅根，我給你這個戒指作為我們婚姻的象徵。以我之身榮耀你，我將自己給予你，我所有的一切與你分享。奉聖父、聖子、聖靈之名。

新娘將戒指戴在新郎的左手無名指上，說：

哈里，我給你這個戒指作為我們婚姻的象徵。以我之身榮耀你，我將自己給予你，我所有的一切與你分享。奉聖父、聖子、聖靈之名。

大主教宣佈兩人正式結為夫妻。

聖喬治教堂唱詩班吟唱頌歌。

大主教祝福兩人的婚姻。

眾人坐下或屈膝，進行祈禱。

吟唱讚美詩

溫莎教長給予祝福

奏唱國歌

新婚夫妻巡遊

新婚夫妻巡遊期間，所有人保持站立，直到兩人的家人離開教堂。