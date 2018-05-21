圖輯：哈里和梅根喜結連理 公布正式結婚照

圖片版權 THE DUKE AND DUCHESS OF SUSSEX / ALEXI LUBOMIRSKI Image caption 英國哈里王子和梅根的婚禮，除了一對新人，還有10名花童非常搶眼，其中包括喬治王子和夏洛特公主。

哈里王子和梅根·馬克爾在溫莎城堡聖喬治教堂喜結連理; 兩人被女王冊封為薩塞克斯公爵和薩塞克斯公爵夫人。他們公布了3張正式的婚禮照片。

這些照片由Alexi Lubomirski拍攝，其中包括一張「全家福」照片。

肯辛頓宮表示，哈里王子和梅根對各位周六出席他們的婚禮深表感謝。

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Alexi Lubomirski也為這對夫婦拍攝過正式訂婚照。他表示，能夠記錄薩塞克斯公爵和薩塞克斯公爵夫人「鼓舞人心的愛情之旅」而感到「令人難以置信的榮耀」。

「這是我職業生涯和人生中的美麗篇章，我感到非常高興，一生難忘。」

哈里王子和梅根·馬克爾周六下午在溫莎城堡聖喬治教堂喜結連理。數以萬計的民眾觀看了這一場面巨大的王室婚禮，世界各地有千百萬觀眾通過BBC電視直播目睹了婚禮的歡慶場面。