如何解讀英國王室大婚中的「黑人元素」？

Image caption 梅根婚禮上的黑人牧師、合唱團指揮和提琴手

薩塞克斯公爵夫人梅根有著美國黑白混血兒背景，她與薩塞克斯公爵哈里王子的王室婚禮有多少「黑人風格」，成為關注焦點之一。

社交網站上有許多用戶討論這場結合英國王室傳統與黑人文化的婚禮。在美國，人們使用 #BlackRoyalWedding（黑人王室婚禮）的標籤，並且對這場婚禮的多元性表示歡迎。在推特上最多人推的關鍵字是「福音合唱團」（gospel choir）、「謝庫·坎內—梅森」（婚禮上演出的19歲大提琴手）和「Martin Luther King」（馬丁·路德·金）。

圖片版權 PA Image caption 伊德瑞斯·艾爾巴,奧普拉•溫弗利都出席婚禮

梅根有一幫名人好友，出席婚禮的黑人名流包括在漫威電影中演出的伊德瑞斯·艾爾巴（Idris Elba），脫口秀主持人奧普拉·溫弗利（Oprah Winfrey），網球名將小威廉姆斯（Serena Williams）。

美國聖公會首位非裔主席主教孔茂功（the Most Reverend Michael Curry）在婚禮上布道，他生動的肢體語言、有感染力的強有力話語贏得許多目光。他充滿熱情地講述愛的力量，並引述黑人人權鬥士馬丁·路德·金的話。因為他的布道演講，馬丁·路德·金也成為當天推特熱門。

在美國華盛頓的作家為貝瑞特·霍姆斯·皮特納（Barrett Holmes Pitner）為BBC撰文指出，他身為一名非裔美國人，他很高興看到奧普拉·溫弗利在賓客名單之列，她一直是美國黑人社群裏的王室。

皮特納寫到，梅根與哈里的婚禮上所體現出的多元性，是西方社會多年以來未曾見過的。「奧普拉和伊德瑞斯·艾爾巴的出席為這場婚禮定調，這場婚禮也融合了非裔美國人從未有過的新方式。」

你的器材不支持播放多媒體材料 王室婚禮上的黑人文化（英語視頻）

哈里是讓美國人更有聯繫感的英國王室成員，他在和梅根訂婚之前就和奧巴馬是朋友，也在洛杉磯有一幫友人。比起其他家族成員，他更親民，他最後和美國混血名流結婚也就不足為奇了。

皮特納分析，雖然孔茂功的講道吸引眾人目光，但他的宣講方式也被一些白人批評。自從南北戰爭以來，在美國南方的教會長期實行種族隔離，至今依然沒有多大改變。孔茂功的布道對英國王室來說是一項傳統的大躍進，不管你是被她演講的哪一部分所感動，演講都將王室形像往更良好的方向推進。

圖片版權 THE DUKE AND DUCHESS OF SUSSEX / ALEXI LUBOMIRSKI Image caption 英國哈里王子和梅根的婚禮，除了一對新人，還有10名花童非常搶眼，其中包括喬治王子和夏洛特公主。

剛成為薩塞克斯公爵夫人的梅根無疑地令英國王室更加親民且多元，她也向世人證明了多元和進步能讓一個古老的組織變得更有力量。

跟據皮特納的文章，英國正在邁向脫歐，美國特朗普當政，很明顯看出一些人還仍視多元文化為一種威脅。王室婚禮向我們傳達了愛可以跨越種族和國籍、可以革新傳統、加強連結，並且融冶出一個新的社群讓更多人感覺到被包容、被代表且被重視。

英國《衛報》引述黑人英國議會下議院工黨議員大衛·拉米（David Lammy MP）對王室婚禮的評論，他說自己和孩子一起觀看婚禮，他很享受這個過程。但拉米也強調，不要把單單一場婚禮看得太重要。「顯而易見地說，一場婚禮並不能從根本上改變英國少數族裔的生活，很多少數族裔仍是不同形式歧視之下的受害者。」