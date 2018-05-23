英倫熱議：婚典餘熱未了 王室到底姓什麼？

圖片版權 PA Image caption 喬治三世，喬治五世和喬治六世

上周末英國王室在溫莎城堡的婚禮大典增加了對王室的關注熱度，英國王室一直是全球最知名的家族之一，每年為英國吸引來大批遊客。

在王室婚禮餘熱未消的時候，《獨立報》刊文說，可能大部分人並不知道英國王室為什麼不使用自己的姓，許多人也不知道王室的姓如何變成蒙巴頓·溫莎（Mountbatten-Windsor）

1917年7月17日英王喬治五世下令把王室的姓改為"溫莎"，之前王室的姓是薩克森-科堡-哥達（Saxe-Coburg and Gotha），顯然這是個有德國淵源的姓氏。

報道解釋說，這是因為王族一般是把王室家族王朝淵源作為姓氏。例如都鐸（Tudor）, 斯圖亞特（Stuart）和約克（York）

英王喬治五世改姓的原因是，英國在第一次世界大戰中同德國斷交並開戰，因此要減少王室姓氏的德國色彩，增加英國色彩，有利於安撫國內仇恨德國的情緒。

圖片版權 Twitter Image caption 許多參加王室婚禮的來賓在eBay上拍賣禮品袋

1947年英國女王同菲利普王子結婚時，王室的姓又有一次改動。當時菲利普王子入英國籍時用了菲利普·蒙巴頓的稱呼，放棄了以前希臘王室的族名石勒蘇益格-荷爾斯泰因-索恩德堡-格呂克斯堡。

到1960年，英女王伊麗莎白二世和菲利普王子（愛丁堡公爵）決定讓家族姓氏有別於其他王室成員，開始用蒙巴頓-溫莎的姓。

儘管如此，王室這種用分號隔開的姓氏仍然不常出現，因為王室成員一般用"王子殿下"，"公主殿下"這種稱號的時候，不需要加上姓氏。

當然按照《獨立報》報道解釋，他們在必要的時候還是可以選擇用蒙巴頓-溫莎的姓氏，比如在王室成員入學登記，或參軍登記的時候。

「賺錢機會」

英國王室一擲千金的豪華婚禮未必能有利潤回報，但這並不妨礙受邀觀禮者當中有人借機發了筆小財。《每日郵報》報道說，31歲的人力資源經理參加婚禮得到了王室發的禮品袋，3天後她在電子交易平台eBay上把禮品袋拍賣出21400英鎊的價格。

在上周六的婚典中，1200名普通公眾受邀在溫莎堡內的聖喬治教堂外近距離圍觀婚禮和新人，31歲的克萊爾·奧立佛作為對當地社區有貢獻者入選，得到了婚典觀禮的金色入場券。

不過報紙讀者評論說，這個女人很精明，把那麼個廉價的禮品袋賣了那麼多錢。但也有人說，拍賣出的高價，未必會有人真按價付款。

Image caption 利文斯通發表聲明說離開工黨令他"十分憂傷"，但是他仍然不承認他令工黨蒙羞的說法，堅持說他並不"反猶"。

「反猶」風波

英國工黨資深政治家肯·利文斯通（Ken Livingstone，人稱'Red Ken'即紅色市長）在長期深陷"反猶"爭議後宣佈退出工黨。曾經擔任倫敦市長的利文斯通說，對他的"反猶"指稱以及他被工黨停職已經吸引了過多關注，因此他主動辭職。

據《倫敦旗幟晚報》報道，利文斯通2016年被工黨停職的原因是他曾經說1930年代的希特勒曾經支持過猶太復國主義（或錫安主義Zionism）。

雖然利文斯通發表聲明說，離開工黨令他"十分憂傷"，但是他仍然不承認他令工黨蒙羞的說法，他並不"反猶"。

他在聲明中說，"我還承認我引用歷史的方式冒犯了猶太社區，令他們不快。對此我真的抱歉。"

他說"我痛恨'反猶'，我一生都在同他們鬥爭，而且將繼續這樣做。"

2016年利文斯通在BBC電台採訪中說，阿道夫·希特勒"在他變得瘋狂並且屠殺600萬猶太人前，曾經支持過猶太復國主義"。

他在節目中為停職的工黨議員議員娜茲·莎（Naz Shah）辯解，說她的言論不夠成"反猶"。娜茲·莎曾經說應該把以色列遷往美國而引起軒然大波。

分析認為利文斯通說希特勒支持猶太復國主義是基於以下歷史事實，即所謂的"轉移"協議（Haavara Agreement ）。該協議是1933年德國納粹政權與巴勒斯坦的猶太人組織簽署的一個鼓勵猶太人向巴勒斯坦移民的計劃。