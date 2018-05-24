英倫熱議：俄諜毒殺案女兒「現身」 馬航墜機元兇鎖定

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英國媒體報道5月23日俄羅斯前間諜的女兒尤利亞·斯克里帕爾所發表的首次視頻聲明。今年3月4日尤利亞和她父親謝爾蓋·斯克里帕爾在英國索爾茲伯里因神經毒劑中毒。

尤利亞·斯克里帕爾在中毒恢復後說"自己活著很幸運"。這是尤利亞·斯克里帕爾在中毒事件後首次通過視頻發表公開聲明。尤利亞對記者說她的生活被徹底打亂，她的恢復緩慢而痛苦。

尤利亞對路透社說，她繼續接受康復治療，"經過20天昏迷後，我醒來才知道我們如何中毒。我仍然感到很難接受我們兩人受到這樣的攻擊的事實。"

儘管如此，尤利亞並沒有指責克里姆林宮，而且她表示希望將來能夠返回俄羅斯。

前不久，她的父親斯克里帕爾剛出院。尤利亞在英格蘭索爾茲伯里地區醫院經過6個星期的搶救和治療後出院，當時醫生說治療對她特別有效。

尤利亞·斯克里帕爾還對俄羅斯大使館願意提供幫助表示感謝，但是她說她的父親"還沒有凖備好接受這種幫助"。

視頻顯示尤利亞·斯克里帕爾的脖子上有兩英寸長的刀痕，據認為那是搶救人員動手術切開她氣管，幫助她呼吸留下的傷疤。

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俄羅斯質疑

俄羅斯外交部的女發言人瑪麗亞·扎哈羅娃說，俄羅斯一直在試圖同斯克里帕爾女士取得聯繫，希望"直接從相關人那裏獲取信息"。

"我們希望尤利亞·斯克里帕爾知道俄羅斯外交部和在倫敦的使館每天都在試圖同她取得聯繫，主要是希望弄清她是否受到強迫，確保沒有人冒名頂替她。"

斯克里帕爾父女倆此前被英國當局轉移到一處保密地點，但是目前還不清楚他們是否在一起。

不過俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫說，尤利亞·斯克里帕爾的視頻聲明未必全部是真的。他在接受俄羅斯電視採訪時說，直到現在為止，英國方面一直沒有遵守日內瓦公約，俄羅斯也沒有得到接觸尤利亞的領事權利。

他還說，沒有人見過她，我們看不到別人同她的合影，沒有任何現場採訪，"我們不能完全肯定她的情況如何，她是否面對壓力，她在哪裏，她是否做了聲明，如果做了聲明，是否是出於自願"。

圖片版權 Getty Images Image caption 在5月24日的記者會上，調查人員展示了射向馬航17客機的"山毛櫸"防空導彈殘骸。

在謝爾蓋·斯克里帕爾出院後，俄羅斯總統普京還嘲諷說，如果他受到軍用級別的毒劑攻擊，他早就「當場死亡了」。不過普京上周在同德國總理默克爾召開記者會的時候表示，願斯克里帕爾「身體健康」。

馬航客機被俄軍擊落？

國際調查小組說，他們發現了2014年在烏克蘭東部墜毀的馬航17系由俄羅斯導彈系統發射的導彈擊落的確鑿證據。

2014年7月17日馬來西亞航空的客機波音777在墜落時正從阿姆斯特丹飛往吉隆坡，飛機在烏克蘭東部的衝突地區被擊落，飛機上所有298人遇難。

2016年調查人員宣佈，他們掌握的證據表明，飛機墜毀同"山毛櫸"防空導彈有關，飛機墜落後，一度進入烏克蘭東部的"山毛櫸"防空導彈裝備又被撤回俄羅斯境內。

周四在荷蘭海牙的新聞發佈會上，調查人員展示了圖片和視頻證據。他們說證據證明了他們關於馬航客機被"山毛櫸"防空導彈擊落的說法。

調查人員說，這些證據能夠經得住法庭檢驗。證據表明擊落飛機的"山毛櫸"防空導彈系統來自部署在俄羅斯西部庫爾斯克的第53防空導彈旅。這是調查人員首次對外界證實俄羅斯軍方同馬航客機墜毀有關。

俄羅斯官員一直否認俄羅斯同馬航17客機墜毀有關。不過許多俄羅斯媒體報道提到一些關於烏克蘭方面擊落馬航客機的說法。

俄羅斯多次否認他們在烏克蘭東部有任何軍事行動。2014年在一些關鍵時刻，烏克蘭親俄羅斯的反叛引進了俄羅斯軍人和裝備。