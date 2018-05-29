女子千米墜地死裏逃生曝出一起謀殺奇案

Image caption 維多利亞與艾米爾

英國女子維多利亞·希利爾斯（Victoria Cilliers）3年前在高空跳傘時發生嚴重事故，降落傘和備用傘同時失靈，導致維多利亞從4000英尺（1200米）高空急速墜落，像一個失控的玩具娃娃一樣，地面人員看得目瞪口呆，驚慌失措。

人們猜想，維多利亞必死無疑，幾乎沒有生還的機會。

地面人員已經凖備好屍體袋，想去收屍。然而，誰也沒有想到，維多利亞竟然奇蹟般倖免於難。

專家形容維多利亞能夠活下來真是一個"奇蹟"。

但她傷勢嚴重，脊椎斷裂、骨盆破碎、肋骨骨折，此外還有一些內傷。

她之所以能夠倖存，主要是因為墜落的地點是一塊剛被犁過的鬆軟土地，加上她身材嬌小，體重較輕讓她大難不死。

圖片版權 PA Image caption 辦案人員視察維多利亞墜落現場

維多利亞是一位經驗豐富的跳傘愛好者，在事故發生前，她曾成功跳傘2500次。

這次事故非常奇怪，本來主傘失靈就不是很常見，而備用傘也同時出現問題幾乎是前所未聞的。

實際上，據專家講同類跳傘設備中在世界任何地方都沒有出現過這樣的事故。

英國跳傘協會（The British Parachute Association）在檢查降落傘的滑槽時認為，降落傘被人有意破壞。

顯然，有人企圖暗害維多利亞。

企圖謀殺

於是，這一事故被移交給警方，從一個普通的跳傘事故案成為了可能的謀殺案。

圖片版權 PA Image caption 艾米爾·希利爾斯是情場高手

嫌疑人則鎖定維多利亞的丈夫英軍中士艾米爾·希利爾斯（Emile Cilliers）。

艾米爾沒有想到的是，正是由於這次跳傘事故才抖出了一場經過精心策劃，冷血無情的謀殺陰謀。它也讓艾米爾的人生暴露到聚焦燈下。

陪審團在審理這個案件時裁定，艾米爾企圖謀殺妻子有罪。但判刑將要在6月中旬才能公布。

其實，這並不是艾米爾第一次企圖謀殺妻子維多利亞。

在跳傘事故發生前不久，艾米爾曾企圖用家中的煤氣毒死維多利亞，儘管當時家中還有兩人幼小的孩子。他本人則找借口沒有在家。

幸虧維多利亞早晨聞到煤氣味道，才避免一場災難。但正因為煤氣毒殺沒有奏效，艾米爾才想出利用妻子喜歡高空跳傘這一愛好再下毒手。

圖片版權 WILTSHIRE POLICE

當然，如果不是調查人員發現降落傘遭到有人故意破壞，這一切可能也許永遠不會被發現。維多利亞也可能會死於另外一場"意外事故中"。

他們已經有兩個孩子。但是，艾米爾為什麼要一再對妻子下毒手呢？

情場高手

原來，艾米爾是一名揮霍成性的情場高手。他在與維多利亞保持婚姻關係的同時，還與前妻凱莉（Carly Cilliers）秘密幽會，保持性關係。

與此同時，艾米爾還答應跟他的新女友，一名叫斯蒂芬妮(Stefanie Goller)的奧地利女子結婚。

但同時與3個女人"睡覺"似乎還嫌不夠。艾米爾還找過去的舊情人滿足自己的情慾，同時利用手機APP找妓女尋歡。

圖片版權 FACEBOOK/TWITTER Image caption 新女友斯蒂芬妮（左）與前妻凱莉 （右）

他欠下了一大筆錢（24000英鎊），其中既有貸款，也有從朋友和同事那裏所借的錢。僅從妻子維多利亞手中，他就拿走了將近20000英鎊。

貸款公司以及同事為了催他還款不得不登門警告，他的同事甚至當面質問他。但他對此都無動於衷。

艾米爾以為，如果讓妻子維多利亞在"事故中意外死去"，自己就可以拿到一大筆保險費，債務問題就可以輕鬆解決，自己也可以跟女友開始新生活。

但其實，他有所不知。由於他種種財務問題，就連陷入愛河的妻子也覺得他在金錢方面不靠普。

她修改了自己的遺囑，把資產全部改為交給自己的2個孩子繼承。

謀殺未遂，但艾米爾並沒有顯示任何恐懼和恐慌。相反，他坐在維多利亞病榻前，繼續給他的情人斯蒂芬妮發手機短信。

而對維多利亞，他絲毫沒有給與任何幫助和同情，卻拿出保險公司重傷保險表格讓醫生簽字。

圖片版權 FACEBOOK Image caption 維多利亞

維多利亞說，"他在那裏數我有幾處骨折，有一處骨折就可以拿到1000英鎊。他在那裏數了幾遍。"

艾米爾情史複雜，他一共有6個孩子。最初的女友Nicolene Shepherd來自南非。兩人有2個孩子。

他原來也是南非人。2000年來到英國，後來與凱莉結婚。

圖片版權 facebook Image caption 艾米爾和他父母

不擇手段

據悉，艾米爾是一個私慾惡性膨脹的人。如果他想要什麼，則不擇手段。

如果他缺錢，他就會從妻子、同事以及貸款公司借錢。如果他想滿足性慾，就會尋找妓女、婚外情、一夜情等等。

圖片版權 NICOLENE SHEPHERD Image caption 南非女友NICOLENE SHEPHERD稱自己很幸運離開了艾米爾

他曾經偷偷從妻子維多利亞銀行賬戶3次轉移資金到自己帳戶。每次2000英鎊，當被發現時他謊稱妻子的銀行賬戶肯定是被人盜用了。

銀行開始介入調查，卻發現"黑客"所使用的電腦IP地址其實就是家裏的電腦。

但由於害怕失去丈夫，維多利亞並沒有深究。當艾米爾掏出用維多利亞的存款買的新iPhone手機建議兩人一起去跳傘時，她感到非常開心。

圖片版權 FACEBOOK Image caption 艾米爾服役的軍營

但維多利亞沒有想到，這正是艾米爾實施謀殺陰謀的一部分。

2015年復活節的周六，兩人來到了英國Netheravon airfield跳傘基地。艾米爾為維多利亞借來了跳傘設備。但由於天氣不好當天不能跳，只好等到第二天。

這時，艾米爾並沒有按照常規，把跳傘設備歸還到租借商店，而是把它們鎖到櫃子裏。艾米爾說，這樣可以省時間。儘管維多利亞對此做法感到不妥，但為了不破壞氣氛只好默許。

圖片版權 STEVE PARSONS Image caption 艾米爾把跳傘設備鎖在櫃子裏

即使後來，天氣沒有好轉維多利亞不想再跳，給艾米爾發手機短信稱想回家時，艾米爾還一再鼓勵她再等等，天氣會好轉的。

他告訴她不用擔心孩子，讓她重拾結婚生孩子前她最喜歡的運動。這讓維多利亞感到受寵若驚。

圖片版權 STEVE PARSONS Image caption 艾米爾把租來的跳傘設備拿到男廁所做了手腳

但維多利亞根本沒有料到，艾米爾把租來的跳傘設備拿到男廁所做了手腳。他破壞了主傘，並卸掉了備用傘上的一些部件。這就是為什麼當天無法試跳，他不想把傘還到租借商店的原因。

維多利亞是最後一位跳出機艙的人，在3秒鐘自由落體之後，她拉動主傘，但立刻就覺得不對勁，主傘的線繩扭曲在一起。

圖片版權 WILTSHIRE POLICE Image caption 維多利亞的降落傘

經驗豐富的她立刻切斷了主傘，啟動備用傘。但備用傘同時失靈。那之後，她就什麼都不記得了。隨後就發生了前面可怕的一幕。

"病態騙子"

警方的調查從手機和電腦入手。很快就發現了艾米爾與新女友之間的短信以及債務等一系列線索。

檢控方形容艾米爾"非常變態，完全沒有同理心，充滿了謊言"。

圖片版權 ANDREW MATTHEWS Image caption 38歲的艾米爾出庭

即使在接受審訊期間，38歲的艾米爾也總是穿得非常體面，一幅風度翩翩的樣子。

起訴方辯護律師指出，艾米爾的舉止是"學來的"，而不是發自內心的。

艾米爾在作證時聲調平穩，完全不流露感情。

精神變態者（psychopath）

關注此案的精神病學講師威爾森（Phyllida Wilson）說，艾米爾具有精神變態者的"所有症狀"。

她說，"他喜歡冒險運動，對自己的不忠毫無悔恨，揮霍無度，風流成性以及沒有任何同理心等都是精神變態者的行為舉止。"

圖片版權 facebook Image caption 艾米爾酷愛競速滑雪。

圖片版權 facebook Image caption 艾米爾喜歡攀岩等冒險運動

艾米爾對所有指控矢口否認。即使訴方律師談到兩次謀殺企圖時指出，不可能有陌生人"隨機"破門而入，擰開煤氣閥，也不可能有陌生人破壞跳傘設備？

對此，艾米爾認為不是沒有可能。然而，陪審團成員卻認為完全不可能。

艾米爾的命運如何，6月中旬即將揭曉。