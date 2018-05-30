英倫熱議：索羅斯要說服英國公眾留在歐盟

圖片版權 AFP Image caption 索羅斯被譽為"打垮英格蘭銀行的人"，他在"黑色星期三"（1992年9月16日）大量做空英鎊，獲利10多億美元。

倡導開放社會的美國億萬富翁喬治·索羅斯主張再次舉行公投決定英國是否脫歐，一石激起千層浪，在英國媒體引發左右爭論。索羅斯認為，英國脫歐曠日持久，因此有機會說服英國公眾，讓他們相信留在歐盟符合他們的利益。

《獨立報》報道說，索羅斯向反對英國脫歐的游說組織"對英國最有利"（Best for Britain）捐獻了50萬英鎊 。"對英國最有利"去年由著名反脫歐人士吉娜·米勒女士成立。該組織將在6月8日公布宣言，呼籲英國進行第二次公投。索羅斯說，他支持"對英國最有利"的宗旨。

"對英國最有利"的游說目標是促成議會投票，通過包括不離開歐盟在內的選項。索羅斯認為這樣對英國有利，而且能取消脫歐，不至於讓歐盟預算出現難以填補的黑洞。

87歲高齡的金融家索羅斯在巴黎表示："脫歐是個傷害很大的過程，對雙方都有害"，"離異過程漫長，可能需要5年以上時間。5年對政治而言十分漫長，特別是在目前的變革劇烈的時代。"

索羅斯說，雖然最終要由英國人自己決定他們想要什麼，但是早做決定比晚做決定好，這也是"對英國最有利"組織的目標。

英籍圭亞那商人吉娜·米勒女士因在2016年對英國政府發起訴訟而名聲大噪。他們發起的訴訟挑戰英國政府在未經議會批准的情況下實施脫歐的權力。

圖片版權 PA Image caption 這位出生在英屬圭亞那的印度裔女商人在2017年被英國出版物Powerlist評為年度最有影響的黑人。

2017年吉娜·米勒女士組織募捐運動支持那些反對"硬性脫歐"的候選人在當年的大選中勝出，影響英國政治。同年她發起了"對英國最有利"運動，即用技術投票策略確保議員投票能夠決定脫歐與否，並且鼓勵更多年輕選民參加投票。

這位出生在英屬圭亞那的印度裔女商人在2017年被英國出版物Powerlist評為年度最有影響的黑人。不過，吉娜·米勒女士通過司法訴訟阻撓"脫歐"讓她成了主張脫歐者眼中的"千夫指"。

吉娜·米勒受到如此多脫歐支持者憎惡，她一直受到譴責和人身攻擊。《衛報》歐洲事務記者亨雷說，索羅斯以其自由主義立場站到民族主義的對立面，試圖阻止英國脫歐，使其也再次成為許多人憎惡的目標。

索羅斯與歐洲移民

《衛報》的文章說，索羅斯這位匈牙利出生的美國對沖基金大亨的名字在1992年成為媒體報道頭條，被譽為"打垮英格蘭銀行的人"，他在"黑色星期三"（1992年9月16日）大量做空英鎊，獲利10多億美元。

BBC當時的報道說，英鎊對德國馬克的匯率大跌後，英國政府大幅提升利率但無力緩解英鎊下跌，最終英國被迫退出歐洲匯率體系。

圖片版權 Reuters Image caption 匈牙利奧班·維克多領導的政府努力推行"制止索羅斯"的計劃，即對那些幫助非法移民的人或機構實行司法監禁處罰。

《衛報》記者亨雷說，索羅斯信奉自由主義，支持推進民主，人權和開放邊界，因此他很容易成為攻擊的靶子。按照亨雷的說法，英國的《每日郵報》和《每日電訊報》的標題把索羅斯說成"富豪賭徒"，"干涉他國事務"……

在各報相關報道後面的評論欄內都有讀者評論質疑索羅斯的用心，說索羅斯這個在"黑色星期三"阻擊英鎊獲取暴利的富翁如何會為英國利益著想。

但是英國前外交國務部長、"對英國最有利"運動的領導人馬洛赫-布朗勳爵在BBC廣播節目中辯解說，索羅斯雖然形容為"打垮英格蘭銀行的人"，但這和他反對脫歐的努力不相干。

據英國新聞聯合社（PA）報道，在索羅斯發起再次脫歐公投游說活動後，馬洛赫-布朗勳爵把脫歐同1930年代的"綏靖政策"相提並論。他說，英國必須同歐盟站在一起，因為歷史上的綏靖政策已經說明，如果英國試圖將自己與歐洲大陸隔絶，會發生何種後果。

與此同時（5月30日）英國媒體還報道了匈牙利奧班·維克多領導的政府向議會提交了引起爭議的法案，該法被人稱為"制止索羅斯"計劃，即對那些幫助非法移民的人或機構實行司法監禁處罰。

該法之所以被稱為"制止索羅斯"，因為立法主要針對受到索羅斯資助的一些組織。奧班政府一年來一直指責索羅斯是湧入歐洲的非法移民的幕後支持者。