英倫熱議：「言論自由」背後另類右翼崛起

圖片版權 PA Image caption 湯米·羅賓森在幾個月前退出了自己創建的極右運動"英國保護聯盟" (English Defence League) 。

英國另類右翼代表人物湯米·羅賓森被判監禁引起輿論波瀾，支持者說他是扼殺言論自由的受害者。有分析認為湯米·羅賓森代表了"全球另類右翼勢力"崛起。

周五（5月25日）英國前極右運動的領袖，現在以獨立活動人士和記者自居的湯米·羅賓森因為藐視法庭罪被判13個月監禁，因為他現場報道正在進行的審判，妨礙了在利茲刑事法庭的一個審判公正進行。

《金融時報》的長篇報道說，一年前他也曾因藐視法庭被定罪，當時他試圖拍攝被指輪姦了一個少女的4名男子。湯米·羅賓森把那幾個人說成"穆斯林虐童強姦者"。

當時他就受到法官的警告，說他如果再出現在另外一個法庭，在陪審團作出有罪結論前就公開指責犯罪嫌疑人，他就會被判監禁。現在羅賓森重蹈覆轍，因此被監禁。

Image caption 湯米·羅賓森在退出極右運動"英國保護聯盟" 後還去英國穆斯林做客，同穆斯林社區代表人物對話。

湯米·羅賓森在幾個月前退出了自己創建的極右運動"英國保護聯盟" (English Defence League) 。據《金融時報》報道，當時他還去英國穆斯林社區做客。英國著名的穆斯林評論員奧馬爾·哈迪說，似乎羅賓森在積極改變自己公共生活中的角色。

當時湯米·羅賓森說反對極右主義和穆斯林極端主義。奧馬爾·哈迪認為，羅賓森能夠成為溝通被邊緣化的白人工人階級和其他群體的紐帶，而且他也有這個技能，因為他有很強的政治活動和游說能力。他說他遇到的政客當中具有羅賓森那樣個人魅力的人不及5%。

"言論自由的受害者"

但是《金融時報》報道說，35歲的羅賓森已經成了全球知名人物，周末許多抗議者在首相府外面情願要求釋放他，抗議者還徵集到了50萬個簽名。他的支持者在網絡上把支持他的呼籲翻譯成法語，西班牙語，德語，意大利語，波蘭語，捷克語和俄語，尋求更多支持者。

按照《金融時報》的解釋，關於相關案件審判報道限制解除前沒有關於湯米·羅賓森的報道，因此讓陰謀論者有機可乘，在網絡散佈關於主流媒體在封殺羅賓森的傳言。

圖片版權 Getty Images Image caption 羅賓森被捕後，美國喜劇明星羅珊·巴爾在推特上轉推提到英國有"大憲章"的悠久維權歷史，說"我們在大西洋那邊的親戚（英國人）已經墮落到了什麼程度"。

荷蘭右翼自由黨的領袖威爾德斯及其同僚說，英國發生的事情"侵犯了言論自由"，美國喜劇明星羅珊·巴爾在推特上轉推提到英國"大憲章"，說"我們在大西洋那邊的親戚已經墮落到了什麼程度"。

英國著名的專欄作者歐文·瓊斯在《衛報》發表評論說，在目前的爭論中，"言論自由"作為幌子成了極右勢力利用的策略，羅珊·巴爾之前就因為種族主義推特內容被美國廣播公司封殺，當時那件事也曾引起右翼支持者在社交媒體為她喊冤，說他們的壓制言論自由的受害者。

「主流媒體製造的怪胎」

右翼的布賴特巴特新聞網大肆報道英國對報道的限制。《金融時報》報道說， 特朗普總統的兒子也在社交媒體上警告自己284萬粉絲，不要讓英國的事情在美國重演，並且說逮捕（湯米·羅賓森）就是"#1776年最初的脫英的理由"。

歐文·瓊斯在《衛報》發表評論說，湯米·羅賓森言論自由的烈士，其支持者借機渲染"言論自由"不過是他們的政治圖謀。例如以直言著稱的右翼評論人士凱蒂·霍普金斯以前的廣播節目被電台封殺的時候，她的極右支持者也借機說言論自由受到了攻擊。

Image caption 以直言著稱的英國右翼評論人士凱蒂·霍普金斯以前的廣播節目被電台封殺的時候，她的極右支持者也借機說言論自由受到了攻擊。

在歐文·瓊斯看來，這些人根本不信仰自由，他們要求禁止清真寺，禁止面紗，大規模遣返移民和難民，取消公民自由。他們動輒指責對手是叛徒，並經常在社交媒體上發出暴力威脅。

雖然這些極右翼支持者現在說同主流媒體勢不兩立，但歐文·瓊斯認為他們也是主流媒體製造出來的怪胎。主流媒體樂此不彼地對關於穆斯林，難民，同性戀群體，婦女以及領取福利人口的歪曲，半真半假的東西以及謊言推波助瀾，為極右勢力創造了發展的土壤。

"全球另類右翼崛起"

研究極端主義的戰略對話研究所的研究人員朱利亞·埃布娜爾說，湯米·羅賓森在過去幾年一直致力於組織全球範圍的聯盟。

在《金融時報》報道中，埃布娜爾女士說湯米·羅賓森在大西洋兩岸都得到了眾多支持，他在視頻網站YouTube上面同美國和加拿大的極右翼人物合作，"幾乎他做的每件事都會受到全球範圍的報道關注，這是個了不起的成就"。

去年他通過網絡募捐得到49000英鎊，在倫敦北部購置了錄音棚，他還募捐要求支持者幫助他購買攝影器材。

圖片版權 Getty Images Image caption 荷蘭右翼自由黨的領袖威爾德斯（左二），法國國民陣線領袖勒龐（左三）和其他歐洲右翼政黨領袖

埃布娜爾女士說，湯米·羅賓森的知名度擴大反映了"全球另類右翼勢力"崛起，特別是一個旨在制止難民的游說組織"保衛歐洲"得到了大量國際募捐。該組織派船在海上攔阻難民船，去年在美國舉行白人種族優越集會。

她說，這些極端民族主義者跨越國境行動，而且受到社交媒體的幫助，他們的新聞消息網站彼此呼應。

反極端主義智庫負責人哈拉斯·拉菲奇說，英國傳統的極右組織，諸如英國國家黨可能從選舉活動中退出，但是社交媒體令他們獲得了新的全球網絡的支持，像伊斯蘭極端勢力一樣，他們依靠網絡蔓延。

不過哈拉斯·拉菲奇並沒有給湯米·羅賓森貼上"極右"標籤，而是說他代表了一種新的反伊斯蘭民粹勢力，他們在英國的支持者當中許多並非納粹，許多人一生都是工黨的支持者。