全球煙民數字下降 他們真的全戒煙嗎

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世界衛生組織最新的數字顯示，2018年全球約有11億人有抽煙的習慣，比2000年約有11.4億人少，但這不代表他們全都戒了煙，因為電子煙（又稱電子霧化器）的使用人口慢慢增多。

世界各國對電子煙有完全不同的態度：一些國家如泰國、新加坡和印度洋島國塞舌爾完全禁止公眾抽電子煙，連遊客帶電子煙入境也不可以；但另一些地方如英國，當地政府容許公眾抽電子煙，更計劃讓醫生處方電子煙，協助抽煙人士戒除習慣，但計劃至今仍未實行。

電子煙銷量水漲船高

總部在倫敦的全球零售市場分析研究公司Euromonitor的調查顯示，2011年全球有約700萬人有抽電子煙的習慣，到了2016年，這個數字升至3500萬。

Euromonitor同時估計，抽電子煙的人口到2021年會進一步升至5500萬人。

全球在電子煙的花費也水漲船高：電子煙和相關產品在全球的銷售額五年前只有42億美元，至今已漲至226億美元。這家公司的另一項調查顯示，美國、日本和英國是全球最大的電子煙市場，這三個國家的消費者在2016年合共買了價值163億美元的電子煙和相關產品。

為何轉抽電子煙？

安永會計事務所（Ernst & Young ）2015年曾進行調查，訪問了3000名有抽電子煙習慣的人，差不多一半都說他們抽電子煙是因為他們認為電子煙「比一般香煙健康」。另外，許多受訪者都說，他們嘗試用電子煙協助自己減少吸煙。

英格蘭公共衛生署（Public Health England）三月發表報告指，有證據顯示電子煙對健康的損害比一般香煙少。報告又指，目前沒有證據顯示年青人會受電子煙吸引，惹上抽煙的習慣。這與英國國民保健署（National Health Service）2015年作的建議一致。保健署當時引述報告指，電子煙的危害要比傳統香煙少95%，電子煙可能在戒煙的過程「發揮關鍵的作用」。

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英格蘭公共衛生署更建議，英國政府應該讓醫生處方電子煙，協助煙民戒煙。

這個做法引來當地商會質疑。英國電子煙商會（UK Vaping Industry Association）主席鄧恩（John Dunne）認為這樣做會令煙民視電子煙為「藥物」，減少他們轉抽電子煙的意欲。

世界衛生組織指，電子煙內的尼古丁和傳統香煙內的尼古丁一樣會令人上癮，更警告使用者更換電子煙內的液態尼古丁時，可能會打翻，如果這些液態尼古丁接觸到皮膚，會造成尼古丁中毒。