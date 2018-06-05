英國有望在年內進行首例子宮活體移植手術

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一名外科醫師表示，希望「在2018年結束前」進行英國第一起子宮移植手術。

慈善機構Womb Transplant UK（英國子宮移植）的臨牀指導理查德‧史密斯（Richard Smith）也說，他們計劃用活體移植。

英國在2015年通過了10件子宮移植案例，但器官來自已經去世的捐贈者。

現在，除了屍體之外，捐贈器官還將來自活體。

史密斯是倫敦一名婦科醫生，他表示會用活體的原因是，以現在的技術來說，從活人身上取出子宮比以前更簡單且安全，手術時間也從12小時縮短至4小時。

大約750名英國婦女向該團隊詢問移植事宜。

Womb Transplant UK表示他們已經有足夠的資金能進行三宗移植手術，但需要上萬英鎊來完成全部15個移植手術。

大約6000名英國婦女生來就沒有子宮，也有一些人因為癌症失去子宮。從前在這種情況下，能生出有血緣關係的小孩只能透過代孕。

一份子宮移植的國際研究顯示，這項手術是「一大突破」，但需要經過嚴格的臨牀試驗控制。

一份醫學期刊引用一個在日本團隊的話表示，子宮移植給了沒有子宮的女性「很大的希望」，但這項技術仍在試驗階段。

子宮移植現況：

現在有10個國家實施過子宮移植：沙特阿拉伯、土耳其、瑞典、美國、中國、捷克、巴西、德國、塞爾維亞和印度。

2014年：瑞典一名36歲的婦女用來自60多歲友人的移植給她的子宮產下嬰兒，這是世界第一例。

2017年：美國得州一名婦人成功產子，是美國第一例。

全世界上已有42名婦女接受了子宮移植。

有11名嬰兒從移植的子宮出生，其中8例在瑞典

手術風險

這份報告是世界上第一個檢視子宮移植的文獻。報告指出，手術風險在於掌握在骨盆底下的子宮靜脈。

瑞典一起有9人參與的實驗得出結果，要從活體取出子宮需要的平均手術時間是11.5小時，接收者需要的時間則是4.5小時。

一個在中國的團隊運用機器人輔助，將活體取出的時間縮短為六小時，並用卵巢靜脈代替子宮靜脈。

英國的進度如何？

考慮進行子宮移植婦女和活體捐贈者都需要經過生理級心理評估

活體捐贈者最好是受贈者的母親或姐妹

受贈者需要在受贈期間及孕期服用抗排斥藥物防止身體排斥捐贈的子宮

六個月後若沒有發生併發症，該婦女將可以植入她和伴侶的精子的冷凍胚胎

如果一切順利，嬰兒會在35-37周後由剖腹產方式誕生

一對伴侶可以有兩次嘗試懷孕的機會

一旦不再需要子宮，子宮將會被取出，以便受贈者不需要再服用抗排斥藥物

史密斯對BBC表示，經過初步篩選，團隊已經聯繫大約50名可能的受贈者。一些婦女有近親願意捐贈子宮。

他說：「新的活體捐贈技術更安全了。這仍是一個重大手術，但凝血、深層靜脈栓塞和對骨盆腔的傷害都大大減少，讓手術容易許多。」

手術將在NHS（英國全民醫療保健系統）移植中心進行，費用將由慈善機構支付，醫療人員無償進行手術。