醫生護士短缺 英國移民政策大轉彎始末

圖片版權 Getty Images Image caption 英國國民健康醫療服務系統NHS中相當比例的醫生護士來自海外。

缺醫少護，這個通常與貧窮國家掛鉤的大問題，一直是困擾英國社會的棘手難題。

自2011年英國保守黨上台，給非歐盟高技術人才工作簽證設定上限後，英國國民健康服務（NHS）系統的人手短缺問題尤其觸動社會各界的敏感神經。

要理解英國首相特里莎·梅所面臨的巨大壓力，不妨先來看看大報小報最近的一些報道。

Image caption 英國廣播公司BBC2月報道說，NHS短缺10萬工作人員，處境「危險」

Image caption 《衛報》報道：八成NHS員工警告，人手短缺危及病人安全。

圖片版權 Sun Image caption 《太陽報》報道說，護士短缺，NHS找護士中介機構幫忙，每年為此開銷24億英鎊。

面對來自醫療系統和社會的巨大壓力，梅首相內閣中的內政大臣、衛生大臣紛紛表態，要求首相在限制非歐盟高技術人才工作簽證的政策上，為醫生和護士網開一面。

限制人數

這無疑是要梅首相在收緊非歐盟技術人才工簽和移民政策上做出重大改變，即便不是「朝令夕改」，也是要求在醫療行業走回頭路。

早在梅首相還是內政大臣的2011年，她親自啟動了這一工簽名額封頂政策，也就是每年只發放20700個非歐盟技術人才的工作簽證。

這一政策實施之初，英國國民醫療保健服務系統NHS就已經多次警告，這會導致醫生和護士的短缺，而事實也是如此。

BBC今年4月曾經披露，100個來自印度的醫生工作簽證被拒，嚴重影響英格蘭西北部地區的公立醫院。

另外一個被廣泛報道的案例是：來自新西蘭的一個遺傳學專科醫生，儘管已經在倫敦工作兩年，續簽申請仍然在4月被拒，不得不返回新西蘭重新申請。

醫療外援

圖片版權 PA Image caption 英國國民健康服務系統NHS，已經有近70年歷史，提供公費醫療保健服務。

英國自保守黨政府上台後，收緊了各項涉及簽證和移民的政策。其中最令外界關注的T2工作簽證，讓僱主可以從歐盟以及瑞士以外的國家和地區，聘請短缺的技術人才。

由於英國工作簽證在持有人薪資夠高、年份夠長的情況下，可以申請永久居留，因此也被視為移民政策的關鍵部分。

最近幾個月，因為醫療系統的外援工簽申請增加，儘管月額度一再超標，仍然無法滿足醫療系統的工簽申請要求。

本周英國《金融時報》報道說，過去5個月內，共有2360個海外醫生工作簽證申請被拒。

而NHS內部本身，卻存在巨大的人手短缺問題。英格蘭地區共有3萬5千個護士職位和1萬個醫生職位空缺急需填補。

實際上，如今的英國國民健康服務系統NHS，已經有相當比例的海外員工。

圖片版權 Getty Images Image caption 脫離歐洲後的英國，將對非歐盟國家的高技術人才有更多需求。

有統計顯示，NHS總僱員中，八分之一來自海外；從事診療工作的25%的醫生、16%的護士是外籍。

而來自海外的心胸外科醫生、兒童心臟專科醫生以及神經外科醫生的比例更高達45%。

各行各業

英國政府對醫生護士的工作簽證網開一面，儘管為醫療系統解決人手短缺問題開了綠燈，但在移民政策上面臨的壓力並不會因此減少，甚至可能更大。

首先，要求英國政府限制外來移民的團體表示，英國依賴外援解決內患的辦法終歸不是長久之計。英國的當務之急，還是應該培養出自己的醫生和護士。

其次，包括科技、教育等其他行業也將向政府施加更大的壓力，要求對工程師、科技人員以及教師等專業人士同樣打開國門。他們說，英國如今的工簽以及相應的移民政策，與政府發展高科技經濟的努力背道而馳。

因此，英國宣佈讓海外醫生護士簽證不受限制之時，預計也將是其他行業和團體加大游說和力爭改變現有工作簽證和移民政策的開始。

在英國有20多年辦理移民案件經驗的吳莉莉律師向BBC中文表示，隨著英國正式脫歐，因為英國人才市場的需求所在，英國的移民政策對中國以及大中華地區應該會更加開放。

英國在工簽和移民政策上的鬆動，對那些有志到英國從事科技、電腦、工程、教師等行業的大中華地區專業人士來說，應該是一個好消息。