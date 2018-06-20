圖輯：英國王室盛裝出席嘉德勳章授勳儀式

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英國王室在溫莎堡的聖喬治禮拜堂舉辦了一年一度的嘉德勳章（Order of the Garter）授勳儀式，由女王親自頒發象徵皇室最高榮譽的嘉德勳章給兩位新受勳者，眾多英王室成員出席了盛典。

嘉德勳章是英國歷史最悠久，最高級別的榮譽勳章，由英王愛德華三世於1348年設立，用來表彰對國家和國君有貢獻的人。

圖片版權 Getty Images Image caption 嘉德勳章（Order of the Garter）授勳儀式在溫莎堡聖喬治教堂舉行，英國哈里王子與美國電影演員梅根·馬克爾上月在這裏舉行婚禮。

圖片版權 Getty Images Image caption 每年的受勳者在4月23日聖喬治紀念日宣佈，但授封騎士和勳章的儀式則在6月英國皇家愛斯科賽馬會周（Royal Ascot Week）的周一於溫莎堡舉行。

嘉德勳章（Order of the Garter）授勳儀式在溫莎堡聖喬治教堂舉行，英國哈里王子與美國電影演員梅根·馬克爾5月在這裏舉行婚禮。

圖片版權 Getty Images Image caption 查爾斯王儲，威廉王子與凱特王妃等眾多英王室成員出席了盛典。

圖片版權 Getty Images Image caption 嘉德勳章新受勳者走在隊列最前面。

這一天既是王室的大日子，也是嘉德騎士們的重要紀念日。所有嘉德騎士均穿深藍色天鵝絨長披風（王室成員的披風有拖擺），頭戴黑色天鵝絨帽，帽上配有白色鴕鳥和黑色蒼鷺的羽毛。

圖片版權 Reuters Image caption 威廉王子身穿深藍色天鵝絨長披風，出席嘉德勳章授勳盛典。

圖片版權 Getty Images Image caption 查爾斯王子夫婦與女王共乘一輛馬車。

今年的兩位受勳者分別是Mary Fagan 和Brooke侯爵。Mary Fagan 曾擔任溫切斯特大學名譽校長。Alan Henry Brooke是女王的宮廷侍從。

圖片版權 Getty Images Image caption 安妮公主也出席了這次盛大儀式。

圖片版權 Getty Images Image caption Alexandra公主和肯特公爵也出席了儀式。

英國前首相梅傑和前武裝部隊總長波伊斯也出席了儀式。