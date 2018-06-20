圖輯：英國王室盛裝出席嘉德勳章授勳儀式
- 2018年 6月 20日
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英國王室在溫莎堡的聖喬治禮拜堂舉辦了一年一度的嘉德勳章（Order of the Garter）授勳儀式，由女王親自頒發象徵皇室最高榮譽的嘉德勳章給兩位新受勳者，眾多英王室成員出席了盛典。
嘉德勳章是英國歷史最悠久，最高級別的榮譽勳章，由英王愛德華三世於1348年設立，用來表彰對國家和國君有貢獻的人。
嘉德勳章（Order of the Garter）授勳儀式在溫莎堡聖喬治教堂舉行，英國哈里王子與美國電影演員梅根·馬克爾5月在這裏舉行婚禮。
這一天既是王室的大日子，也是嘉德騎士們的重要紀念日。所有嘉德騎士均穿深藍色天鵝絨長披風（王室成員的披風有拖擺），頭戴黑色天鵝絨帽，帽上配有白色鴕鳥和黑色蒼鷺的羽毛。
今年的兩位受勳者分別是Mary Fagan 和Brooke侯爵。Mary Fagan 曾擔任溫切斯特大學名譽校長。Alan Henry Brooke是女王的宮廷侍從。
英國前首相梅傑和前武裝部隊總長波伊斯也出席了儀式。