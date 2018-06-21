Image caption 英國監聽部門英國政府通訊總部（GCHQ）負責人弗萊明（右）說，歐盟國家，其中許多是北約成員國，他們也從英國得到機密情報，英國應對來自諸如俄羅斯等國的網絡攻擊能力也讓歐洲國家受益。

歐盟官員說，英國脫歐後就不能分享歐盟的反恐情報，但是，英國間諜機構負責人說，英國的監聽中心去年在歐洲國家阻止了4起恐怖攻擊。

歐盟首席英國脫歐談判官員巴尼爾(Michel Barnier) 說，英國脫歐就失去同歐盟在安全合作方面的諸多好處，其中包括歐盟逮捕令計劃，以及從歐盟刑事司法數據庫獲取資料。《每日快報》報道說，巴尼爾在維也納對外交官和安全部門負責人作了這番具有火藥味的講話。

不過巴尼爾的說法受到英國監聽部門「英國政府通訊總部」（GCHQ）負責人弗萊明（Jeremy Fleming）的反駁。

《每日郵報》駐布魯塞爾的記者馬里奧·列德維斯（Mario Ledwith）說，弗萊明發出上述警告是沒有先例的。傳統上英國對自己具體的間諜活動一般都閉口不談，但這次英國政府通訊總部的負責人打破慣例。

英國政府通訊總部是英國秘密通訊電子監聽中心，相當於美國國家安全局。該部門負責人一般不介入政策討論，但是最近英國這個重要的諜報機構不斷走到前台曝光。去年該部負責人讓BBC安全記者進入這個保密機構內部參觀作報道。

6月初英國政府通訊總部的第二號領導人，來自少數族裔的莫赫塔（Nikesh Mehta）在BBC視頻節目中現身說法，講他自己來自印度-東非少數族裔家庭，如何從英國外交部開始，後來在監聽部門發展，以及他如何在職場上發揮自己多元化背景優勢。

因此維基解密評論說，這是英國公營電視機構為國家間諜機構做免費廣告。但無論如何，英國間諜機構開始高調亮相為英國政策服務，特別是為眼下的脫歐談判搖旗吶喊。

「斷頭條款」

《每日電訊報》報道，歐盟首席英國脫歐談判官員巴尼爾之前在維也納提醒英國要現實一點，在引渡和分享情報領域，英國在脫歐後在對付犯罪和反恐方面同歐盟合作不會再和從前一樣，英國要認清脫歐帶來的這個後果。

他還說，和英國達成的情報交換的新規定必須要和歐盟以外國家的類似才行，因為在英國脫歐後，不能保證英國會遵守歐盟的數據保護規定。

但是英國希望同歐盟簽訂一個量身定制的數據保護條約，在某種程度上等於維持脫歐前的狀態。英國人為，在這個基礎上才能討論未來英國和歐盟的關係。

圖片版權 GCHQ Image caption 英國政府通訊總部是英國秘密通訊電子監聽中心，相當於美國國家安全局。該部門負責人一般不介入政策討論，但是最近英國這個重要的諜報機構不斷走到前台曝光。

布魯塞爾周一（6月18日）提出一個所謂"斷頭條款"的建議，即如果歐盟委員會或歐洲法院認為英國數據保護標凖太低，就將中止英國-歐盟的安全伙伴關係。

對於未來英國-歐盟安全關係不當會給歐洲人帶來風險的說法，歐盟首席英國脫歐談判官員反駁說，"顯然我們須要在這些領域同英國緊密合作，但是合作需要在不同基礎上進行，這本身就是一個挑戰。"

下周歐盟領導人將在布魯塞爾召開會議，對英國脫歐研判進行進行評估。歐洲理事會將會對解決愛爾蘭邊界問題沒有取得"實質進展"表示關注，而且會警告英國，除非解決了」擔保條款「問題，否則英國會面對達不成協議的可能。

《每日郵報》駐布魯塞爾的記者說，歐盟首席英國脫歐談判官員巴尼爾對英國首相特雷莎·梅說，信任不會從天上掉下來，英國脫歐後需要重新贏得歐盟的信任。

「離不開英國」

《每日郵報》駐布魯塞爾的記者馬里奧·列德維斯說，自從歐盟委員會說應該把英國排除在歐盟的伽利略衛星導航系統的安全部分之外以後，英國和歐盟就在安全問題上產生了分歧。

英國政府通訊總部的負責人弗萊明強調說，歐盟國家，其中許多是北約成員國，他們也從英國得到機密情報，英國應對來自諸如俄羅斯等國的網絡攻擊的能力也讓歐洲國家受益。

《每日電訊報》報道引述弗萊明的話說："我們在至少4個歐洲國家破獲恐怖主義行動中發揮了關鍵作用"，"這種關係以及我們能夠合作，拯救了生命。為了英國和歐洲的利益，這些都會在英國脫歐後繼續。"

弗萊明在布魯塞爾的北約總部講話時還說，歐盟和英國需要加強合作才能應對不斷演變的威脅。

圖片版權 AFP Image caption 英國間諜機構負責人說，英國的監聽中心去年在歐洲國家阻止了4起恐怖攻擊。

《每日郵報》還引述英國的脫歐部門發言人的話說，確保英國和歐盟公民的安全，至關重要，是重中之重。脫歐大臣戴維斯也說，歐盟如果在安全方面同英國安排不當，會失去英國在安全方面的專長知識。

該報道說，英國政府通訊總部是世界上最大的間諜組織之一，歐盟成員國都依賴該組織的專業知識及其同美國，加拿大和澳大利亞的合作關係。

《每日郵報》報道，弗萊明直到去年3月份以前一直擔任英國反間諜機構軍情五處的第二號領導人。

討價還價

對於歐盟首席英國脫歐談判官員對英國的強硬表態，歐洲議會負責英國脫歐的主要談判官員維霍夫斯塔(Guy Verhofstadt)也表示支持。《每日快報》報道引述他的話說，"（脫歐後）雖然可能（同英國）找到解決辦法，但不可能是沿續以前的安排。"

英國保守黨在歐洲議會的議員戴維·坎貝爾·巴納爾曼（David Campbell Bannerman）指責歐盟有點"受虐狂"，說歐盟為了顯示繼續留在歐盟內的"所謂好處"，其實損害的是自己的利益。

不過英國皇家國際問題研究所的萊特女士（Georgina Wright）說，歐盟英國脫歐談判官員的強硬姿態不過是一種"談判立場"，"大部分情報交換都在成員國之間進行，而不是在歐盟範圍內進行，所以這方面不可能有很大改變。"

不過英國脫歐似乎也可能影響到英國同國際刑警組織的關係。據《每日快報》報道，國際刑警組織表示，英國脫歐會影響它在該組織192個成員國網絡及其在全球17個儲存逃犯數據，諸如指紋，DNA等數據庫中的身份和地位。