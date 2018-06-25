哈里梅根大婚：引發效仿與個性婚禮潮流

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並非所有幸福的新人都有英國王室的預算，但王室婚禮總是會引發對婚紗、婚禮蛋糕的模仿與複製。

薩塞克斯公爵伉儷的婚禮已經結束一個多月，婚禮策劃人員與行業專家都表示，他們的影響力很大，一些新娘也這麼認為。

效仿王室婚禮？

來自阿伯代爾市的凖新娘奧古斯特（Ceriann August）說，她原本計劃了一場哥特式的婚禮，但看了梅根的打扮後，選擇了一件有三英尺長裙裾的米色禮服、大教堂頭紗以及英倫玫瑰妝。

「我喜歡梅根的花，所以就改變了婚禮的顏色。她的婚禮十分典雅，讓我也想要一個自然的婚禮，」奧古斯特將在9月與未婚夫威廉結婚。

圖片版權 Hayley Smith Image caption 史密斯（Hayley Smith）與未婚夫

同時，住在倫敦西部的史密斯（Hayley Smith）稱，她受到了薩塞克斯公爵夫人紀梵希（Givenchy）禮服的啟發。史密斯今年29歲，已經訂婚。

「這也讓我考慮是否要戴頭紗，因為看起來很驚艷，我本來不想戴的，」她說。

婚紗設計師雷普麗（Phillipa Lepley）預計，受到公爵夫人純白、船領禮服的啟發，更簡單、經典的款式會在下一季開始流行。

但她也表示，很可能會有人直接抄襲禮服和刺繡大教堂頭紗。

圖片版權 Phillipa Lepley Image caption 婚紗設計師雷普麗預計，更簡單、經典的款式會在下一季開始流行。

英國婚禮策劃師聯盟的查普曼（Bernadette Chapman）表示，他們的會員發現，許多新娘選擇了大教堂頭紗，買了在晚宴穿的第二套禮服，並且要訂薩塞克斯公爵伉儷婚禮選擇的檸檬接骨木花蛋糕。

英國婚紗公司Richard Designs設計了一款以王室婚禮服裝為靈感的頭紗，這款頭紗上也有刺繡和蕾絲。該公司稱，這款婚紗在商店很暢銷。

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谷歌趨勢的數據顯示，婚禮後一周對於「船領」服裝的搜索興趣比前一周上升了269%，甚至對梅根所穿禮服品牌紀梵希的搜索也上升了43%。

婚禮後一周，斯特拉·麥卡特尼（Stella McCartney）的谷歌搜索增加了139%，麥卡特尼設計了梅根的繞頸晚禮服。婚禮策劃應用程式Bridebook也發現這名英國設計師的名字搜索增加了160%。

奢華婚紗店的負責人米克（Emma Meek）稱，梅根的禮服傾注了職業女性的時代精神，她們對這種簡單裝扮有十足信心。

她說，她的顧客常常要求做這種妝扮，但是地區之間有差異。在有的地區，簡單的打扮更受歡迎。

倫敦一家婚紗店的經理布魯斯基尼（Micky Bruschini）也認為，簡單風格的禮服更流行了。但她說：「我認為，許多新娘並沒有對它感到驚艷，沒什麼太大反應。（梅根的婚紗）沒有收獲與凱特婚紗相同的反響。沒有人向我詢問（與梅根婚紗）相似的禮服。」

圖片版權 Micky Bruschini Image caption 倫敦一家婚紗店的經理布魯斯基尼也認為，簡單風格的禮服更流行了。

布魯斯基尼也表示，斯特拉·麥卡特尼的禮服從今年開始變得十分流行。

在梅根的婚禮後，英格蘭東北部的花商埃梅斯（Katie-Jane Hermes）很快發現，客戶的要求改變了。

「我發現凖新娘們要求加入更多綠葉，模仿梅根的捧花，」她說。

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凖新娘查德伯恩（Katie Elizabeth Chadburn）說，儘管王室婚禮「真的沒什麼特別影響」，但她和未婚夫將像哈里王子一樣，在婚禮前一天挑花。

個性化婚禮潮流

很難確定新婚夫婦採用的一些婚禮要素直接來自哈里王子和梅根，也很難確定他們是否激發了現今的婚禮潮流。

婚禮策劃師賓寧（Zoë Binning）稱，英國的婚禮慢慢變得不那麼傳統，薩塞克斯公爵伉儷的婚禮鞏固了這個趨勢。

「我注意到一個巨大的轉變，人們開始自由安排婚禮，並不覺得必須要有標凖的主桌和伴娘。」

「許多人會看（梅根），想著如果她可以這麼做，那我也可以。」

圖片版權 Hedsor House Image caption 謝潑德策劃了自己的婚禮後，創辦了一個婚禮策劃應用程式

創立並運營婚禮策劃應用程式的謝潑德（Hamish Shephard）同意：「婚禮行業的大趨勢是個性化，現在得到了王室的認同。」

「（我們app上）27%的新娘計劃自己致詞。梅根在最正式的場合都這麼做了，這是一次巨大的鼓舞。」

凖新娘史密斯（Ms Smith）2020年將舉辦婚禮，她的父親也不會帶她走紅毯。她認為，梅根決定獨自走一段紅毯是「開創性」的，並表示這樣讓新娘感覺更好，或能讓她們認識到有其他選擇。

她補充，她與未婚夫馬庫斯（Marcus）受到了薩塞克斯公爵伉儷結婚照的啟發，公爵伉儷的結婚照不那麼傳統：「我們更喜歡輕鬆自然的照片，所以我們也會效仿。」

八年前失去母親的凖新娘拉森（Hayley Russon）說，哈里王子紀念母親戴安娜王妃的方式引起了她的共鳴，「我認為那些他加入在婚禮中的可愛小細節十分特別」。

許多新婚夫婦說王室婚禮與他們的婚禮無關，舉辦更富有個性的婚禮也是原因之一。

「我的婚禮是我自己的，依著我和愛人的興趣和喜好辦，"27歲的貝薩妮（Bethany）來自索爾茲伯里市，"這與王室、名人或我們的朋友的婚禮都無關，因為這是我們的婚禮。」

穆爾（Kathryn Ann Moore）也同意：「老實講，沒有影響，每個人的婚禮都不同。」