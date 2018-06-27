英國人要吃肉要喝酒 還要二氧化碳

圖片版權 Getty Images Image caption 如果沒酒喝沒肉吃，英國人民一定不答應。

世界杯足球賽期間，英國出現啤酒、碳酸飲料生產、鮮肉批發供應跟不上零售的缺貨尷尬。原因竟然是二氧化碳短缺。

因為供不應求，英國數百家零售商、酒吧及餐廳的上游供貨商開始以配給方式供貨。比如有大型批發商暫時限制每個客戶只能購買10箱啤酒和5箱蘋果酒或軟性（汽水）飲料。

英國的可口可樂公司與喜力啤酒（Heineken，台灣譯為海尼根）的部分生產流水線被迫暫停。

蘇格蘭最大的屠宰場優質豬肉有限公司（Quality Pork Limited，QPL）也受到二氧化碳短缺影響，被迫暫停部分生產。養雞場和其它屠宰場也陷入同樣困境。

這一短缺目前在供應鏈的上游出現，受到英國業界的重視。

為什麼喝酒吃肉都需要二氧化碳？到底是什麼原因導致英國目前工業二氧化碳短缺呢？有什麼解決辦法？

二氧化碳的用途

在歐洲，二氧化碳廣泛應用於食品加工和飲料行業。二氧化碳被注入啤酒，蘋果酒和軟飲料中，它還用於食品包裝，以延長沙拉，新鮮肉類和家禽的保質期。

二氧化碳也被英國屠宰場廣泛使用，在宰殺前用二氧化碳迷昏等待宰殺的豬和雞。

製造乾冰也需要二氧化碳，乾冰廣泛用於食品工業，幫助保持運輸過程中的冷藏保鮮。

圖片版權 Reuters Image caption 製造冷藏的乾冰也需要二氧化碳，這種產品廣泛用於食品工業，幫助保持運輸輸過程中的食品冷藏保鮮。

除了食品和飲料行業外，二氧化碳還廣泛應用於醫療，半導體設備製造，石油公司的原油生產等。

屋漏偏逢連陰雨

二氧化碳是氨氣廠生產肥料的副產品，生物乙醇植物也是一個來源。

冬季是肥料生產的高峰期，許多廠商都在夏季整修。歐洲與英國的多家二氧化碳供貨商目前都在休廠期間。

由於目前氨氣價格低迷，生產商也沒有迅速增產的積極性。

正當供應下降之際，2018世界杯又讓英國食品和飲料業的需求大增。

誰受到的影響最大？

從大型飲料公司到小型裝瓶公司都受到了影響。喜力啤酒、可口可樂的生產中斷，直到二氧化碳恢復供應。

超市特易購（Tesco）旗下的Booker集團是英國最大的食品批發商。它向眾多的餐廳和酒吧供貨，因此實施了限購措施。擁有數千家酒吧的EI集團表示，一些品牌啤酒開始缺貨。

因為二氧化碳存貨不足，蘇格蘭最大的屠宰場QPL原來每周宰殺6000頭豬，現在則暫時關閉，動物被送往英格蘭屠宰。但這只是一個臨時解決方案，因為英格蘭的屠宰場二氧化碳存貨也有限。

英國的一些小型裝瓶公司遭受重創。在西米德蘭地區一家小型裝瓶公司因此"無所事事"，暫時關門歇業。

沒肉吃沒酒喝了？

目前還沒有到危機時候，但食品和飲料行業組織認為這很大程度上取決於二氧化碳短缺問題持續多長時間。

英國家禽協會表示，其成員"按日算計"，以維持日益減少的二氧化碳儲備。

由於缺乏乾冰，Morrisons超市暫停一些冷凍食品網售和供貨，新鮮雜貨零售商Ocado也採取同樣措施。

蘇格蘭豬肉生產聯合會表示，不排除會出現肉類短缺和漲價的情況，但現在不想危言聳聽。英國肉類加工商協會首席執行官尼克·艾倫表示，情況正變得"非常嚴峻"。

英國政府環境，食品和農村事務部（Defra）表示，"意識到有報告稱二氧化碳短缺"，並與行業和天然氣供應商聯繫"了解情況的影響"。

但政府發言人說，二氧化碳供應的問題將由市場調節。政府無法迫使生產商提高產量。

難道真要等到冬天恢復肥料生產高峰才能解決這個問題嗎？