你的器材不支持播放多媒體材料 BBC道歉後，凱瑞發表聲明。（英文視頻，中文翻譯見下文）

BBC因同工不同酬向新聞主播、前中國總編凱瑞（Carrie Gracie）道歉，表示「現在已經糾正」，向她補發薪水。

雙方沒有披露補發的工資金額，凱瑞將把收到的全款捐給性別平權與女權組織福西特協會（Fawcett Society）。

今年1月，凱瑞宣佈辭去BBC中國總編一職，通過一封公開信指責BBC不同工同酬。

凱瑞表示：「我很高興能夠解決這個問題。這表明我們可以取得進步。」BBC稱，公司已經「達成一項可以解決雙方分歧的協議」。

凱瑞聲明：「今天我可以說我是平等的」

「今天對我是十分重要的一天。我熱愛BBC。加入這個大家庭已逾30年，我當然為這兒著想。一家人有時會爭吵，停止爭吵時總是一種解脫。

我很感謝總裁幫助我解決這個問題。我也確實感覺現在他是在前線指揮的。

BBC認同我作為中國總編所作出的貢獻，補發我期間多年的工資。但對我來說，這一直是關乎原則的問題，而不是關乎金錢，所以我將把這筆錢悉數捐出，以幫助比我更需要的女性。

終於，今天我可以在BBC說，我受到平等待遇。

我希望，全國上下的在職女性都可以說出一樣的話。這是一條極其漫長而又艱難的道路，許多人加以付出，我為此感到自豪。

文化變革需要讓人們思考問題。這是一個極其困難的問題，不僅對於BBC，對全國和全世界的僱主同樣如此。這對我來說是一場勝利，對BBC也是一場勝利。我為我們所有人感到驕傲。」

凱瑞同事、BBC新聞主播鮑爾丁（Clare Balding）在推特上向凱瑞表示感謝，「將補發薪水全部捐出證實了我們早已明白的事情，她不是在為自己爭取，而是為所有人」。

應凱瑞要求，接下來她將開始六個月的無薪休假，同時繼續與中國和性別平權有關的寫作及演講活動。

BBC總裁托尼·霍爾勳爵（Tony Hall）表示：「我很高興看到我們有能力跨越分歧，一起解決問題；現在我們可以著眼未來了。」

Image caption 托尼·霍爾希望BBC可以為在職女性「起帶領作用」。

霍爾同時稱，「為讓BBC成為女性工作的絶佳場所」，凱瑞正在參與一項BBC項目，他對此感到「高興」。

「這對我真的很重要，我希望我們可以起到引領作用。」

辭去中國總編一職時，凱瑞表示，她驚訝地發現BBC兩位男性總編的薪水比兩位同等職位女性「至少多50%」。

BBC承認，凱瑞當初被告知自己會與北美總編薪水一致，且以此為條件接受中國總編一職。BBC表示，對此「現在已經進行糾正」。

Image caption BBC表示，"公平的薪酬"對公司"至關重要"。

去年七月，BBC被要求公布年收入超過15萬英鎊的員工名單。BBC美國總編輯索普爾（Jon Sopel）薪酬為20萬英鎊到24萬9999英鎊，BBC中東事務總編輯傑裏米·鮑文（Jeremy Bowen）年薪為15萬英鎊到19萬9999英鎊。

凱瑞年薪為13萬5000英鎊。由於另外兩位總編比她薪水更高，凱瑞辭去中國總編一職。她表示，自己拒絶了4萬5000英鎊的加薪，因為她和兩位男性同等職位的同事之間仍有「很大的差距」，她想要的只是「平等待遇」。

凱瑞後來回到新聞間，BBC當時表示，「公平的薪酬」對公司「至關重要」。

1月26日，休·愛德華茲（Huw Edwards）、尼基·坎貝爾（Nicky Campbell）、約翰·漢弗萊斯（John Humphrys）、喬恩·索佩爾（Jon Sopel）、尼克·羅賓遜（Nick Robinson）和傑瑞米·韋恩（Jeremy Vine）等六位BBC知名男星主持人同意接受減薪。

福西特協會稱，會將收到的捐款為女性提供法律援助，以幫助她們協商同工同酬，同時會為加強相關法律的戰略性法律案件及干預措施提供幫助。

分析-BBC媒體編輯阿莫爾·拉簡（Amol Rajan）

凱瑞以「我回家了」的推文為今天的新聞畫上了句號。她是BBC最優秀的記者之一，這對她來說是個漫長而艱難的過程。

本質上，今天標誌著一個有力的運動推動者的道德與實質勝利，將補發的薪水捐給福西特協會說明，確實如她所說，比起金錢她更在乎的是原則。

狹義上的問題是，這對BBC意味著什麼。BBC希望能夠了結這件事，並在聲明中明確指出她的遭遇是「個別情況」。

雖然今天這件個案有了結果，但對BBC裏其他不滿的人有什麼影響，我們尚不清楚。

BBC之外亦是如此。這是一位知名運動家的重大勝利，她現在有了標誌性的地位，可以為其他同工不同酬的人追求平等提供勇氣。