英國跳水王子戴利與丈夫迎來孩子

圖片版權 Getty Images Image caption 二人2017年5月完婚。

英國跳水王子戴利（Tom Daley）與編劇丈夫布萊克（Dustin Lance Black，柏克）迎來了他們的第一個孩子。

周六（6月30日），二人通過《泰晤士報》（the Times）宣佈了這個消息，公告稱：「2018年6月28日，托馬斯·羅伯特·戴利（Thomas Robert Daley）與達斯汀·蘭斯·布萊克迎來了一個兒子，羅伯特·雷（Robert Ray）。」

此前在今年二月，他們公布了孩子在孕中的消息。這對情侶通過代孕得到孩子，並表示他們收到了一些負面回應。

據英國媒體報道，二人都貢獻了自己的精子，與捐贈者的卵子結合，但不想知道孩子的生父是誰。

曾三奪世界冠軍的戴利表示，他想要成為一個像自己父親一樣好的爸爸。戴利父親同樣名叫羅伯特，2011年去世。

戴利今年24歲，他與44歲的布萊克於2015年訂婚，去年二人在戴文（Devon）結婚。

圖片版權 Tom Daley Image caption 二人公布孩子在孕中的消息時，公開了一張孩子的超聲波照片。

今年3月，戴利曾對媒體披露使用代孕的心境。「金·卡戴珊（Kim Kardashian West，金卡達夏）因為健康原因沒法懷孕，所以使用代孕，人們會對她表示同情，說『有代理孕母願意幫她是多美好的事情』。但對每一對無法有孩子的同性戀情侶，儘管他們都十分迫切地想要像異性戀情侶一樣撫養孩子，我們對待他們的態度卻很不一樣。」

戴利曾在倫敦奧運會及里約奧運會上為英國贏得兩枚跳水銅牌，而他的丈夫布萊克曾憑借電影《米爾克》（Milk，又譯《自由大道》，《夏菲米克的時代》）贏得奧斯卡最佳原創編劇，這部電影根據同志平權活動家及政治家哈維·米爾克（Harvey Milk）的真實經歷創作而成。

今年4月，戴利曾在英聯邦運動會上談到自己即將為人父的心情，表示「目前為止一切都很瘋狂，它改變了你的人生觀。甚至坐飛機的時候，原來我不害怕飛行，現在只要有任何亂流，我都會想'天啊'，因為現在我要關心的不只是自己的生活了。」