2018世界杯：英格蘭足球光環下鮮為人知的齷齪角落

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本屆世界杯賽已經進入白熱化的四分之一決賽，英格蘭隊成功進入八強在英國幾乎引起普天同慶。不過，一些英國女性更希望英格蘭隊獲勝晉級的原因卻令人心憂：

如果英格蘭隊失利了的話，她們可能成為憤怒和沮喪的丈夫或男友洩憤的對象，遭受到家暴。

世界杯剛剛拉開戰幕之際，一則海報貼爆紅英國網絡。這個帖子既不搞笑、也不雞湯，更不是懷念英格蘭足球隊1966年捧杯的狂喜。那時一則關於家庭暴力的統計貼。

「沒有人比女人更希望英格蘭贏球。英格蘭輸球，家暴增加38%。」

圖片版權 Pathway Project Image caption 保護女性的慈善機構Pathway Project的海報：沒有人比女人更希望英格蘭贏球。英格蘭輸球，家暴增加38%。

英國蘭卡斯特大學（ Lancaster University ）曾在2013年做過一項有關調查，他們發現，根據當地警方的統計，在2002、2006和2010年世界杯賽期間英格蘭隊失利的那一天家暴案件激增38％，而如果英格蘭隊贏了或平局家暴案件也會上升26％，甚至在英格蘭隊比賽的第二天家暴案件仍然會上升11％。

儘管這個調查只是英格蘭一個地區的情況，但在這個調查報告之後，英格蘭其他地區警方發現在上屆世界杯賽期間有類似的家暴事件上升現象。

圖片版權 Cleveland Police Image caption 英國克利夫蘭警方：向家暴亮紅牌

圖片版權 Twitter Image caption 亨伯賽德警方：家暴永遠沒有借口。海報上的字樣是：我失控了，我喝醉了，她老嘟囔我

勒安德拉•奈芬（ LeAndra Nephin ）是Pathway Project女性保護慈善機構的工作人員，她說："這種現象很可能是多種因素促成的，包括酗酒、吸毒或賭博。這些瘋狂的球迷在酒醉情形下，或者賭球輸了，都可能通過家暴形式洩憤。"

在英格蘭和威爾士，2016／2017年間有190萬16歲至59歲的成年人遭受家暴，其中71.3萬是男性，而120萬是女性。

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一位叫潘妮（Penny）的女性向BBC記者這樣述說了自己的不幸經歷。

潘妮和她的前男友住在一個出租的小居室公寓。她說，只要電視上有足球比賽的轉播，她就心生恐懼，想要躲遠遠的。但是，她的前男友沒有什麼朋友，所以總是讓她陪自己看球賽轉播。

"我總是一聲不吭地坐在那裏，心裏默默祈禱他支持的（切爾西）球隊贏球，因為我知道如果切爾西隊輸了我會遭到什麼樣的對待。…他可能四五天完全不跟我說話，或者做了飯不讓我吃。"

這種行為被稱為"強制性控制"或"高壓管控"，屬於感情虐待，施暴者試圖以此來控制和主宰他人，這種行為於2015年被列為犯罪行為。

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而潘妮的經歷絶不是個案。

女性保護慈善機構的勒安德拉說，足球是一種充滿激情、令人熱血沸騰的體育項目，特別對男性來說。一些青年男球迷會激奮得難以自製。在她的工作中接觸到很多年輕女孩受到男友的家暴不知如何處理。

她說，"這是我經手的一個案例：一個17歲女孩和她21歲的男友一起度假中，看英格蘭隊比賽的電視轉播，那次英格蘭隊輸了。結果她遭受男友施暴，當天晚上這個女孩就因被打傷而送進醫院。"

而對潘妮來說，看球賽時每一個她前男友支持的隊進球都令她欣慰，而每一個紅牌或失利都讓她增加一絲恐懼。

至於本屆世界杯賽，潘妮說，她到目前為止一直都十分喜歡觀看本屆世界杯賽，但也時不時感到不安。"我真的不想說令人掃興的話，但必須提醒人們當一些球迷酗酒和鬧事時是多麼可怕。"

她為世界杯賽期間家暴惡化調查引起關注而感到欣慰，但她說，"我只是希望人們不要只看到世界杯賽期間家暴事件增加，這並不意味著杯賽前這些家暴不存在，而杯賽後，家暴現象還是會繼續的。"

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足球這種被稱為"美麗遊戲"（Beautiful Game）的體育運動以一種神秘的魅力令人陶醉、令人激奮，遺憾的是，有時，它也會令人失去理智。

但是，正如英國反對家暴的女性保護慈善機構Refuge（避難）的負責人桑德拉•霍雷（ Sandra Horley ）所說，人們不應該把足球賽視為家暴的根源，"足球流氓"畢竟只是少數。

她認為，足球、酗酒、吸毒和賭博都不過是施暴者施暴的借口而已，足球賽和世界杯有結束的時候，但家暴犯罪現象卻仍在繼續。

她說，"我們不要忘了，家暴事件不僅僅只是發生在足球賽電視轉播時。必須讓施暴者為自己的犯罪行為付出代價。"