圖片版權 Getty Images Image caption 從左至右：戴維斯、約翰遜、梅

英國外交大臣鮑里斯·約翰遜（Borris Johnson）宣佈辭職。圍繞英國脫歐政策的政治危機正在不斷升級。

約翰遜辭職幾個小時前，英國脫歐事務大臣戴維·戴維斯（David Davis）剛剛辭去職務。

首相特里莎·梅（Theresa May，文翠珊）向議會計劃於今天發表她的新脫歐計劃，這份計劃已經惹得一些執政黨保守黨議員不滿，而約翰遜辭職就發生在這之前30分鐘。

英國首相官邸唐寧街10號就此發表聲明稱，感謝約翰遜所做的工作，並將盡快公布他的替代人選。

BBC政治事務編輯勞拉·昆斯伯格（Laura Kuenssberg）表示，約翰遜辭職使得「首相原本尷尬而困難的處境成為一個可能全面爆發的危機」。

昆斯伯格評價稱，約翰遜不是一個普通的內閣大臣，而是2016年公投時脫歐陣營的「門面」，他的離開會引發對挑戰特里莎·梅領導地位的猜測。

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她指出，此前有消息人士向她透露，結局將或是梅首相"拋棄"爭取內閣成員意見一致的計劃，要不會是"另一個大臣離開，然後是下一個，再有下一個，然後還有下一個"。

英國需要在明年3月前離開歐盟，但雙方並未就之後貿易如何進行達成一致。

在歐洲法院職權範圍及結束人員自由流動等問題前，英國應為優先考慮經濟如何作出讓步，這一點在保守黨內一直存在分歧。

特里莎·梅之所以在議會中擁有多數席位優勢，10名北愛爾蘭民主統一黨議員的支持是關鍵，所以任何分歧都會引起人們質疑，她的計劃能否通過下議院投票，同時已再次引發關於她的首相地位是否會面臨挑戰的猜測。

「零權力」

英國最大在野黨工黨表示，約翰遜與戴維斯的辭職讓梅首相只剩「零權力」。

英國保守黨前主席夏普斯（Grant Shapps）去年曾呼籲梅首相辭職，但現在他表示，目前是一個展開領導人競爭的錯誤時機，希望這種局面不會發生。

夏普斯告訴BBC，一次競爭需要花費三個月時間，鑒於雙方都希望在今年10月前達成脫歐協議，「我們實際沒有這個時間」。

「人員完全可以替換，現在必須這樣做了，」他說。

約翰遜自2016年6月起一直擔任英國外交大臣，今天沒有按原計劃在倫敦出席關於西巴爾幹未來的一屆峰會，引發了他即將離職的猜測。

工黨副黨魁魁沃森（Tom Watson）認為英國政府 「正在垮台」。

「這是完全徹底的混亂，」他說。「這個國家正處在停滯狀態，政府四分五裂且不穩定。首相無法實現脫歐，也沒有任何權力」。

但約翰遜的舉動受到了前英國獨立黨（UKIP）領袖法拉奇（Nigel Farage）的歡迎，法拉奇說這位前任倫敦市長有機會「挽救脫歐」。