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英國首相特蕾莎‧梅（Theresa May，文翠珊）星期一任命傑裏米·亨特（Jeremy Hunt，侯俊偉），接替突然呈辭的約翰遜出任外交大臣。

亨特被英國政圈封為「最能乾的生還者」，在脫歐陰霾下，保守黨內閣人事變動頻繁下，他能夠擔任衛生大臣6年多。

而他與亞洲亦甚有緣份，曾在日本工作，亦有一位來自西安的中國太太。

圖片版權 Getty Images Image caption 亨特比太太年長11歲。

「很有錢」的內閣成員

今年51歲的亨特，是牛津大學畢業生，當年與前首相卡梅倫和剛辭職的約翰遜是同學。

剛畢業後，他曾經任職顧問公司工作，然後到日本做英語老師，回流英國後，最成功的生意，是在1996年與友人創辦教育指導公司「熱門課程」（Hotcourses），透過網上平台，向世界各地的大專院校及學生提供不同種類的課程資訊。

2017年1月，Hotcourses賣盤給了澳洲IDP教育集團，亨特從中賺取1400萬英鎊，令他成為英國最有錢的政客之一。

事實上，他之前嘗試多次創業，例如把果醬賣到日本和建造兒童遊樂場，但都不算成功，他曾經如此分享創業之道：「最能乾的生還者許多人創業，是認為這是賺大錢的良方，但當你實行起來，這是生死存亡之爭，每一天都十分艱辛，這是為何小企都會較為務實和實際。」

華裔太太

圖片版權 Getty Images Image caption 亨特經常帶同太太出席公開活動。

Hotcourses這門生意不單為亨特帶來財富、也為他帶來桃花。

2008年，他在英國華威舉行的Hotcourses活動，結識了來自西安的中國女子露西亞‧郭（Lucia Guo，譯音）。當年亨特41歲、露西亞30歲，露西亞在華威大學工作，負責幫助吸引中國學生到當地留學。

亨特對英國《泰晤時報》說，兩人是一見鍾情，讓他可以「寓工作於娛樂」一陣子，他問到了路西亞電郵後，兩人一年後便結婚。

據英國媒體報道，亨特專程飛到西安，拜訪露西亞的父親，希望他把女兒交給他，由於路西亞父親不會英語，亨特不會中文，露西亞要充當翻譯，兩人舉行了一場中國傳統的婚禮。

「中國是一個迷人的國家，約翰‧列儂（John Lennon）曾經說過，令上帝發笑的最好方法是告訴上帝你的計劃，我猜上帝真的在笑，因為我去日本、學習日語，浸淫在當地文化中，甚至學會書寫日語，但最後我與路西亞（中國人）結婚了。」他在保守黨活動中說。

兩人誕下三個孩子。亨特領導全民醫療保健服務（NHS）時，曾經在一個電台節目表示，不希望自己的混血孩子會受到移民政策的影響。

「我不希望我的孩子會在這樣的情況下成長──身邊人會對著移民說：我得不到醫療服務，就是因為你們，所以我們需要有合理、平衡、可控的移民政策。」

有一個華裔太太會否令亨特變得親華，目前言之尚早，但這段婚姻也曾經成為被攻擊的目標。

時任衛生大臣亨特在2015年的保守黨大會中表示，如果減少稅項優惠，可以讓英國人好像中國人般勤勞，結果引來不少反對黨抨擊，其中工黨議員海倫‧古德曼（Helen Goodman）在推特（Twitter）開火：「如果中國這麼好，為甚麼亨特太太要來英國？」

不過古德曼這番言論被指「種族主義」，亦有人批評她不應該把議員家人拉進政治，最終古德曼刪掉髮言，並作出道歉。

他與太太共同有開設了一家地產公司，專門購買豪宅，他早前被媒體揭發沒有為這門生意在限期申報利益，最後他承認錯誤，並歸咎於行政失當，並在6個月後予以修正。

前留歐支持者

圖片版權 Getty Images Image caption 這位新外相亨特表明，會全力支持特蕾莎‧梅。

約翰遜與英國脫歐事務大臣戴維斯（David Davis，戴德偉）因為不滿新脫歐計劃而辭職，約翰遜在辭職信中表示，英國在與歐盟的談判中「舉白旗投降」，稱脫歐原本是充滿機遇和希望，但這個夢想正在幻滅，目前這方案令英國「半脫歐」，或成為歐盟的「殖民地」。

內閣成員紛紛辭職，首相特蕾莎‧梅的脫歐方案能否順利展開存在疑問，亦可能面臨逼宮的壓力。

而這位新外相亨特表明，會全力支持特蕾莎‧梅。

「全世界也在關注我們，在脫歐後會成為甚麼樣的國家，我想對他們說，英國將繼續是可靠的盟友，捍衛人民堅守的價值，在國際間有強而自信的聲音。」亨特說。

但值得留意的一點，特蕾莎‧梅在2016年脫歐公投時，是支持政府留歐的立場；而亨特在2016年脫歐公投時屬於留歐派，但之後，他卻突然說自己已改變主意，支持脫歐，令一些評論質疑，他們並非有一個「真正的」脫歐方案。

為何亨特會突然轉風向？他對英國媒體說，公投時他認為脫歐後會影響英國經濟，但現在覺得這種憂慮是「錯誤」，而他在英國與歐盟談判過程中，感受到歐盟的「傲慢」行徑，令他立場更強硬。

「坦白說，歐洲委員會在公投後的行為令人失望。我們看得出那種傲慢，每次我們提出大方、開放的選項，都不夠。」他說：「這不是軟脫歐、硬脫歐的問題，這是關乎我們是延續友誼還是慘烈地離婚。英國已作出選擇，希望有一段緊密的友好關係。」