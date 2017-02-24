白宮新聞發佈會排斥《紐約時報》和CNN

圖片版權 Getty Images Image caption 新聞發言人肖恩·斯派塞的一個新聞發佈會禁止了幾家美國主要媒體參加

白宮記者協會強烈抗議，反對總統特朗普發言人在一個新聞發佈會上將一些記者排除在外。

《紐約時報》、美國有線電視網（CNN）、《洛杉磯時報》和《政治》等媒體機構被告知，他們的記者不能參加新聞發言人肖恩·斯派塞的新聞發佈會。

據《政治》報道，周五下午的這場記者會臨時被改在斯派塞的辦公室，而非白宮每日舉行例行記者會的新聞發佈室舉行。

《紐約時報》的執行編輯迪恩·巴奎特說，這在《紐約時報》歷史上是首次。

圖片版權 AFP Image caption 媒體記者無法進入總統特羅普發言人的一個新聞發佈會

CNN公關部發推特說，特朗普白宮此舉令人無法接受，似乎當他們不喜歡報道的事實時，就實施報復，但他們會繼續報道下去。

保守派的布萊巴特新聞(Breibart News)獲准參加此次發佈會。其他獲准參加的媒體有《華盛頓時報》、ABC、 CBS、 路透社和彭博等。

據《紐約時報》報道，《時代》和美聯社記者雖然被允許參加這次記者會，但他們選擇抵制，以示抗議。

當天稍早的時候，美國總統特朗普在保守黨活動人士的大會上發言又強烈批評了媒體。特朗普說他不反對媒體，但反對「假新聞」。