金正男案：大馬起訴2女嫌犯 最高可處死刑

圖片版權 Reuters/AFP Image caption 28歲越南女子段氏香和25歲印尼女子艾希亞將被正式起訴。

馬來西亞總檢察長阿潘迪表示，涉嫌殺害朝鮮領導人金正恩哥哥金正男的兩名女嫌犯將於當地時間3月1日被正式起訴，最高可被判處死刑。

阿潘迪表示，28歲越南女子段氏香（Doan Thi Huong）和25歲印尼女子艾希亞（Siti Aisyah）將根據馬來西亞刑法第302條被正式起訴。

該刑法指出，凡犯謀殺者，可被判處死刑。

警方指出，根據機場監視錄影機，這兩名女嫌犯2月13日在吉隆坡國際機場，在金正男臉上塗抹VX神經毒劑，他在20分鐘內死亡。

馬來西亞警方一直認為，金正男遇害是這兩名女嫌犯精心策劃的行動。這兩名女性分別用布向金正男面部塗抹液體。

警方上周確認被塗抹在金正男面部的液體是禁用的化學武器"VX神經毒劑"。

馬來西亞衛生部長周日表示，在該事件中，這種毒劑的用量之大直接導致"極其嚴重的麻痺"，並在20分鐘內殺死金正男。

警方已逮捕涉案的段氏香和艾希亞，也逮捕1名朝鮮男子，還指認出其他7名朝鮮關係人。

阿潘迪說，目前還不打算起訴遭羈押的朝鮮人，他將繼續被拘留至3月3日。

這兩名女子分別向她們國家的外交官表示，她們拿酬勞，以為參加電視惡搞真人秀。

警方此前曾表示，4名朝鮮男子在向這兩名女子提供"VX神經毒劑"後，就於當日飛離馬來西亞。

目前尚不清楚，是否這4名男子就是韓國情報機構通報的4名朝鮮官方間諜。

圖片版權 AP Image caption 金正男（左）遇害後，朝鮮政府目前依然拒絶確認死者身份。

韓國情報機構周一告知當局，有4名朝鮮官方間諜參與了刺殺金正男事件。

韓國當局官員表示，韓國情報機構在一次私下情況通報會上告訴他們，4名目前被馬來西亞警方確定為金正男遇刺案嫌疑人的朝鮮人來自朝鮮的國家安全部、即朝鮮政府的間諜部門。

與會的一名叫做Lee Cheol Woo的韓國政府官員說，他們被告知另有兩名嫌疑人效力於朝鮮外交部。另一與會官員Kim Byeong-ki稱，是朝鮮現任領導人金正恩動用"國家機器實施恐怖行動"弒兄。

但韓國當局並未透露該國情報機構如何獲取的這些信息，也沒指明這幾位朝鮮嫌疑人在刺殺事件中各自發揮的作用。

韓國情報機關曾就朝鮮事態發展發佈過多種版本的報道。該機構稱，他們無法核實金正男遇害的相關報道。