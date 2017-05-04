金正恩忽悠？瞞天過海乃兵家常事

有人說平壤閲兵用假導彈忽悠世界。其實歷數古今中外，虛張聲勢、示假藏真都是兵家慣用戰略。三十六計第一計不就是瞞天過海？

朝鮮在最近搞的閲兵式上亮出不少高大上的武器裝備。之後，有美國軍事情報官員嘲諷，其中一些槍炮導彈根本不是真的，很多不過是在舊玩意兒上刷了層新漆。

普雷金特（Michael Pregent）在美國右翼電視台福克斯新聞節目中形容，朝鮮展示的部分武器"很可笑"。

還有媒體引述專家說，朝鮮導彈有矛盾之處，作秀成分很大。

圖片版權 Getty Images Image caption 朝鮮閲兵式上，坦克大炮導彈齊出動

外行可能會說了，閲兵應該不能來真的、帶實彈的導彈吧？萬一就在領導人身邊爆炸了怎麼辦？

這個暫且不說。其實，歷數古今中外，虛張聲勢、示假藏真、聲東擊西、以假亂真等等，都是戰場上兵家的慣用"伎倆"，許多情況下效果還非常好。

草船借箭

比如說諸葛亮的"草船借箭"，就盡顯以假亂真的神奇功效。

現代戰爭也是如此。看看這張英國國家檔案館保存的資料圖片。這是坦克的設計草圖，不過這個坦克好像是用竹竿、油布搭成的。

圖片版權 NATIONAL ARCHIVES Image caption 英國在一戰中部署過假坦克，製造英軍強大的印象。（英國國家檔案館圖片）

這事兒是英國人乾的。坦克草圖出自名字聽上去十分神秘的"偽裝學校"。這是第一次世界大戰期間的一個軍官"進修"中心，他們在這裏主要學習隱蔽戰術。

類似竹坦克這種假軍事硬件的主要目的是防空：誤導敵方戰機去轟炸假目標、而不是實際價值更高的真東西。當然，假坦克也可以營造出英軍更加強大的印象。

當時英國還使用規模更大的戰略性偽裝遮蔽地標建築，防止敵軍飛行員以此導航。

英國作家蘭金（Nicholas Rankin）在他的《欺騙天才》（A Genius for Deception）一書中曾經寫道，軍官們"乘氣球、飛機，從空中審視潛在目標的偽裝效果。"

圖片版權 NATIONAL ARCHIVES Image caption 英國國家檔案館資料圖片

記得2011年歐洲紀念停戰93年時，法國《費加羅報》挖出歷史檔案，揭爆一個鮮為人知的事實：第一次世界大戰結束前不久，法國建了個"假巴黎"！目的是要忽悠德國轟炸機。

假巴黎位於真巴黎北部郊區，有假街道、路燈、假建築，其中居然還包括假香榭麗舍和北站！

等到第二次世界大戰爆發時，盟軍的忽悠戰術用的更嫻熟、效果更顯著。

比如，數千輛假坦克曾參與二戰。當時，英國東南肯特郡和法國北部海岸部署了大輛衝氣橡膠坦克。這些坦克是由英國著名輪胎商鄧祿普製造的，用大包帶進法國，充氣後擺好，目的是誘騙德軍轟炸這些不值錢的假坦克、而不是英格蘭。

同期，在肯特郡還有一個規模巨大、但百分百虛假的軍事基地：美國第一集團軍（the First United States Army Group），這裏還發射假的無線電信號呢。

圖片版權 NATIONAL ARCHIVES Image caption 這可不是陣亡士兵，而是二戰中的假傘兵（英國國家檔案館資料圖片）

往前數，看看美國南北戰爭期間的這門大炮。沒錯，就是大樹，刷好顏色，看上去跟真的一樣。這種大炮的用意是誤導敵人，錯誤判斷對手哪裏的防禦最強大。

說不定，用這樣的假武器聲東擊西、這就能起到調虎離山的效果？

圖片版權 Getty Images Image caption 大樹？大炮？

往近裏說，最近幾年，俄國軍隊曾經啟用過相當先進的假武器！

BBC駐莫斯科記者羅森博格2010年親自去看過，不止坦克，還有戰鬥機、導彈發射台，甚至整個雷達站，都是……充氣的！

這些假武器尺寸和真的一樣，是用特殊材料製成的，可以愚弄敵方雷達，誤判你的實力和位置。雖然沒有實戰能力，但是，不要小看俄軍的假武器，它的優勢在於，輕便、部署速度快，最重要的，比真家伙便宜多了。

據說，俄國的這些充氣武器是由從前一家專門生產熱氣球的工廠製造的。

Image caption BBC記者調查俄軍「秘密武器」-- 充氣坦克！

下面這張圖看著也很有意思：1920年代，德國士兵推著假坦克跑！不過，這是在演練，不是為了糊弄對手。

圖片版權 Getty Images Image caption 1920年，這樣的坦克？德軍這是在演練

表個態度

返回頭來再說金正恩的武器。真也好、假也好，早有分析人士提醒，不要被平壤的表面現象迷惑，閲兵秀肌肉，金正恩重在表述心態。

英國智庫皇家國際事務研究所(Chatham House)亞洲項目的副主管漢娜（James Hannah）就說，朝鮮半島局勢相當緊張，平壤展示一些假的小武器是一碼事，但是別忘了，朝鮮可有100多萬士兵！

圖片版權 AFP/GETTY IMAGES Image caption 朝鮮閲兵式

分析人士認為，平壤秀肌肉，這並不表明朝鮮認為自己能打敗美國，而是要表示一下如果受到打擊將怎麼辦。

漢娜說，"（平壤）閲兵式上的一些導彈展示出某種新能力。不管是真是假，撒出去的種子是：我們走上這條路了，我們不會被止步，我們不怕你。"